Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană că ar fi falsificat semnătura tatălui său: ”Se vede foarte clar pe contract!”

De: Mirela Loșniță 30/10/2025 | 09:18
Scandalul dintre Adriana Bahmuțeanu și fiii lui Silviu Prigoană pare că nu se mai termină. Adriana Bahmuțeanu a făcut mărturisiri incredibile despre averea fostului afacerist. Aceasta susține că Honorius Prigoană a falsificat semnătura tatălui său și lansează acuzații grave.

Problemele nu au dispărut nici după moartea lui Silviu Prigoană, iar Adriana Bahmuțeanu tună și fulgeră. Aceasta a fost invitată într-o emisiune televizată și a făcut declarații cutremurătoare despre averea fostului său soț. Jurnalista a precizat că fiul fostului afacerist a făcut fals în acte, falsificând semnătura tatălui decedat.

Adriana Bahmuțeanu lansează acuzații dure

Vedeta a mărturisit că fiul lui Silviu Prigoană i-ar fi da tatălui său suma de 800.000 de euro, dar nu prin transfer bancar, ci cash, pe baza unei semnături. Aceasta a adus în platoul emisiunii și anumite dovezi pe care le-a făcut publice. Vedeta susține că Honorius Prigoană își dorește să fure banii copiilor pe care aceasta îi are cu Silviu Prigoană.

„Uite, dovada e acum! Uite-te la semnături. Deci asta este dovada la ce v-am zis acum un an, că vor să fure banii copiilor. Se vede foarte clar pe contract, uite-te la semnături. Honorius l-a împrumutat cu 800.000. Și i-a adus cu sacoșa. Întrebarea se pune: de unde a avut Honorius 800.000 cash? Cum parafezi un asemenea împrumut fără transfer bancar, când legea spune clar că orice tranzacție peste 10.000 de euro se efectuează prin bancă? Era, practic, un fel de cămătărie, de spălare de bani“, a spus jurnalista.

Maximus, fiul cel mare pe care Adriana Bahmuțeanu îl are cu Silviu prigoană, a împlinit 18 ani. Vedeta i-a transmis un mesaj emoționant în mediul online și este extrem de tristă că nu a putut fi lângă el într-un moment atât de important.

„Azi mi-aș dori din suflet să pot veni la ziua ta de naștere, la majoratul tău, să te privesc în ochi, să-ți vorbesc, să-ți spun cât de mult te iubesc și că voi fi toată viața lângă tine, să te susțin când îți va fi greu (…) Dar știu că nu am voie! Că între noi cineva a ridicat un zid înalt și gri, care a înlocuit nimbul de lumină aurie ce te înconjura când erai mic, un zid gri unde este doar tăcere (…) Nu poți fi orfan dacă ai mama în viață. Știu că ești curajos, foarte inteligent, tenace și perseverent și că într-o bună zi, când te vei maturiza suficient, vei reuși să faci diferența dintre bine și rău, dintre adevăr și minciună și atunci va veni momentul în care vom sta de vorbă cu adevărat”, a scris Adriana Bahmuțeanu, pe Facebook, de ziua lui Maximus.

