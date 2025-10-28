Acasă » Altceva Podcast » Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Vedeta face acuzații grave: ”Am probe!”

Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Vedeta face acuzații grave: "Am probe!"

De: Denisa Iordache 28/10/2025 | 23:32
Cum se înțelege Adriana Bahmuțeanu cu copiii ei, la un an de la moartea lui Silviu Prigoană. Vedeta face acuzații grave: ”Am probe!”
Moartea lui Silviu Prigoană nu a adus doar multă durere în familie, dar și multe repercusiuni. La un an de la moartea afaceristului, Adriana Bahmuțeanu mărturisește că relația cu cei doi băieți pe care îi are cu acesta s-a rupt. Află în articol!

Adriana Bahmuțeanu a făcut dezvăluiri dureroase despre relația pe care o are cu Maximus și Eduard, după un an de la dispariția tatălui lor. Cei doi băieți refuză complet să o accepte pe mama lor.

Adriana Bahmuțeanu, dezvăluiri dureroase

Vedeta a dezvăluit că trece printr-o perioadă extrem de dificilă, asta pentru că relația cu copiii ei este una foarte îndepărtată, iar acest aspect o afectează. Mai mult, Adriana Bahmuțeanu a spus că mama ei care a murit în urmă cu puțin timp, s-a stins supărată din cauza faptului că nepoțeii ei o refuzau.

„Relațiile cu copiii mei sunt înghețate în momentul ăsta. Copiii mei au un grad înalt de alienare. Refuză orice contact cu mine, disproporționat, nejustificat, cu mine sau cu familia mea. Mama mea a murit din motivul ăsta, pentru că nici pe ea n-au mai vrut să o vadă. Au împins-o în sediul DGASPC, s-au purtat urât cu ea. Mama și sora mea au obținut în instanță drept de vizită cu minorii, care nu se respectă nici astăzi.”, a spus Adriana Bahmuțeanu.

Mai mult, Adriana Bahmuțeanu face acuzații grave la adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC). Vedeta spune că situația în care se află e dovada clară a unei corupții din instituție.

„Pe scurt, ca să înțeleagă lumea, este un caz grav de corupție al angajaților din protecția copilului care, în loc să facă orice este posibil ca să salveze viața unui copil, să salveze relațiile de familie ale unui copil, așa cum spune legea, legea spune că DGASPC trebuie să prevină separarea copilului de familie, ei au încurajat-o.

E un caz de corupție și am să merg până în pânzele albe ca să demonstrez această corupție. Am probele. Dacă aici nu mi se dă dreptate, există instanțe internaționale, foruri internaționale care îmi dau dreptate”, a mai spus jurnalista.

