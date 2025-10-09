Cine a bătut la ușa casei Adrianei Bahmuțeanu în ziua când s-a căsătorit cu George Restivan. Jurnalista a avut un șoc!

Surpriză pentru Adriana Bahmuțeanu înainte de nunta cu George Restivan! Jurnalista s-a trezit la ușă cu fiul ei, Maximus! Băiatul a avut o cerință specială pentru mama sa și soțul acesteia. Cei doi și-ar fi dorit să îi facă pe plac adolescentului, însă totul s-ar fi năruit din cauza fratelui vitreg. Vedeta a susținut că Honorius Prigoană a intervenit imediat!

În data de 2 octombrie 2025, Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit civil. Evenimentul a fost unul restrâns, fără petrecere, ținând cont că jurnalista poartă doliu după moartea mamei sale, Petruța Toma. Cei doi băieți ai vedetei nu au fost prezenți, însă unul dintre ei și-a vizitat mama înainte de cununie.

Ce le-a cerut Maximus Adrianei Bahmuțeanu și lui George Restivan

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au mărturisit că au avut parte de o surpriză cu doar câteva săptămâni înainte să ajungă în fața ofițerului de stare civilă. Maximus, fiul jurnalistei, a venit la ușa mamei sale.

Adolescentul i-a rugat să îl ajute să își îndeplinească o mare dorință – aceea de a-și sărbători majoratul în Las Vegas. Maximus împlinește 18 ani în data de 18 octombrie 2025. Adriana și George au fost încântați de propunere și au început să stabilească detaliile cu băiatul.

Băiatul, care urmează să împlinească 18 ani, visa să își sărbătorească majoratul în Las Vegas. George Restivan a decis să îi facă pe plac și să îl ia cu el atunci când se va întoarce în SUA.

„George Restivan: Ne-am trezit cu Maximus la ușă, de parcă ne văzusem cu o zi în urmă. Ne-am îmbrățișat, am vorbit inclusiv să-și facă majoratul în America, pe 18 octombrie. Adriana Bahmuțeanu: El și-a dorit să meargă în Vegas, să își facă acolo majoratul. George Restivan: I-am zis: ‘Hai, dacă nu vrei în seara asta, măcar mâine vino să sunăm și să vii cu mine în același zbor’. A întrebat-o pe Adriana dacă îi dă procură. Am vorbit să mergem la Las Vegas. Ne urcăm în mașină, îl luăm pe Blake și mergem toți 3 în Las Vegas. Adriana Bahmuțeanu: M-aș fi dus și eu, dar am zis să meargă ca băieții. Maximus a avut o relație foarte bună cu George. George Restivan: La două zile după ce am ajuns, a venit la ușă”, au dezvăluit Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, în cadrul unei emisiuni TV.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan stabiliseră cu Maximus să se întâlnească din nou pentru a pune totul la punct, însă planurile s-au năruit. Jurnalista a mărturisit că Honorius Prigoană ar fi intervenit.

„S-au dus amândoi, și-au cumpărat abonament. Într-o bună zi cu soare, când ei erau la sală, l-a sunat Honorius pe Maximus. Și i-a spus: ‘Acum, în momentul ăsta, vii acasă’. Și Maximus s-a schimbat la față. A lăsat ganterele și a spus ‘Gata’.(…) S-a schimbat la față și a plecat”, a mai spus Adriana Bahmuțeanu.

