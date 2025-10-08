Adriana Bahmuțeanu, decizie radicală după cununia cu George Restivan! Vrea să lase totul în urmă

După o perioadă destul de agitată, lucrurile par că încep să se așeze, din nou, pentru Adriana Bahmuțeanu. În urmă cu doar câteva zile, aceasta a făcut cununia cu George Restivan, iar acum a luat o decizie radicală. Vedeta se gândește să lase totul în urmă și să înceapă o viață nouă. Despre ce este vorba?

În urmă cu doar câteva zile, la o lună de la moartea mamei sale, Adriana Bahmuțeanu a făcut cununia civilă cu George Restivan. La eveniment, bruneta s-a îmbrăcat în negru, în semn de respect. Evenimentul a fost unul discret, iar după el vedeta a luat o decizie radicală.

Adriana Bahmuțeanu, decizie radicală

Mare parte din relația dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan a fost una la distanță. Însă, bruneta este hotărâtă să schimbe acest lucru. Bărbatul locuiește în America, iar acum, după cununie, Adriana Bahmuțeanu vrea să îl urmeze.

Recent, vedeta a declarat că intenționează să se mute în America. Mai mult, chiar și-a făcut planul complet și s-a gândit cu ce s-ar ocupa acolo. Se pare că vrea să practice meseria de psiholog și este sigură că o să aibă succes.

„Nu o să fie foarte la distanță (n.r. căsnicia), căci și eu aș vrea să plec acolo. Chiar vreau să mă stabilesc în SUA, am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea, ca psiholog. În Statele Unite se câștigă extraordinar de bine și îmi place ce fac în domeniul ăsta să lucrez(…) Știu termenii, pentru că am avut foarte multe formări în limba engleză”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

„Mama mea și-a dorit foarte mult”

Faptul că Adriana Bahmuțeanu a făcut cununia civilă la doar o lună de la moartea mamei sale a atras câteva critici. Însă, vedeta a venit cu replica și a explicat tuturor cârcotașilor că a făcut cununia tocmai pentru că asta a fost una dintre dorințele principale ale femeii.

„Am ținut să facem actele, pentru că mama mea și-a dorit foarte mult ca eu să fiu la casa mea, cununată, cu acte. Astăzi am venit doar să semnăm actele, nu va fi o petrecere, nu va fi o nuntă. Va fi o cununie civilă simplă, formală. Am reprogramat nunta, care va fi o mega mega petrecere, cu toți prietenii, pentru anul viitor. Da, bineînțeles că iau numele soțului”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit cu George Restivan, la o lună de la moartea mamei. Cum s-a îmbrăcat fosta lui Prigoană

Motivul pentru care copiii Adrianei Bahmuțeanu au lipsit de la cununia civilă cu George Restivan. Moment de tristețe pentru jurnalistă

Foto: Facebook