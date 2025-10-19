Adriana Bahmuțeanu, reacție fermă după ce Flavia Groșan, medicul antivaccinist, a intrat în comă: ”În timpul de tristă amintire”

Flavia Groșan, cunoscută drept doctorița antivaccinistă din timpul pandemiei de COVID-19, este internată în stare gravă la spitalul județean din Oradea. Medicul pneumolog se află în comă profundă, iar vestea a creat un val de reacții în spațiul public. Adriana Bahmuțeanu a transmis un mesaj de susținere pentru medicul pneumolog.

Starea de sănătate a Flaviei Groșan atârnă de un fir de ață. Medicul din Oradea se află în stare gravă internată în comă la spitalul județean din Oradea. Potrivit presei locale, femeia a ajuns la ATI – în noapte de joi spre vineri (16 -17 octombrie) după ce soțul ei a găsit-o inconștientă acasă, potrivit Ebihoreanul.ro. Flavia Groșan ar fi fost diagnosticată cu o formă de cancer în urmă cu mulți ani. În urma ultimelor investigații, medicii i-ar fi descoperit multiple tumori în metastază: cerebrale, pulmonare, hepatice și suprarenale.

Val de reacții în spațiul public după ce Flavia Groșan a intrat în comă

Controversatul medic pneumolog și-a făcut vocea auzită în timpul pandemiei de COVID-19, atunci când și-a exprimat poziția sa fermă în legătură cu vaccinul împotriva virusului. Situația critică a medicului a generat un val de reacții pe rețelele de socializare. Mii se oameni au transmis mesaje de susținere pentru Flavia Groșan. Ca un gând premonitoriu, cu doar o zi înainte de a intra în comă, medicul pneumolog a distribuit – pe o rețea de socializare – un mesaj bulversant, în care spune că și-a văzut moartea cu ochii.

”Astă noapte am crezut ca mor. Nu credeam ca voi trece noaptea. Oricare dintre dumneavoastră ați fi fugit în spital. Slavă Domnului, am supraviețuit. Dar luni urgent la investigații. Ceva îmi iese cu virgulă. Să nu regreți nimic. Să trăiești dincolo de monotonia lumii și superstițiile lor bolnăvicioase.”, a scris Flavia Groșan pe Facebook.

Printre persoanele care se roagă pentru starea de sănătate a medicului se numără și Adriana Bahmuțeanu. Jurnalista a transmis un mesaj de susținere și îi încurajează pe simpatizanți să o pomenească pe Flaviei Groșan în rugăciunile lor.

”Să ne rugăm pentru doamna doctor Flavia Groșan, o profesionistă desăvârșită ce s-a luptat cu Sistemul în timpul de trista amintire al c@vrigului și care acum se află în comă profundă, pe un pat de spital!!! O doamna curajoasa și demna, care a descoperit formula medicala prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile, fara atâtea victime nevinovate, legate de pat,intubate cu oxigen industrial și chinuite prin spitale, o profesionista umilita din pacate de Colegiul Medicilor si de presarii platiti de gl@balisti !!! Un exemplu de rezilienta, cinste și onoare, ce ar merita, pe drept cuvânt, omagiul întregii societăți! Jos pălăria, doamna doctor!!! Respect!!!”, a scris Adriana Bahmuțeanu pe Facebook.

