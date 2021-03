Reacția Flaviei Groșan, după ce a fost criticată de Raed Arafat: ”Nu am apărut din spuma mării”

După ce a stârnit un val de controverse și a fost criticată de Raed Arafat, Flavia Groșan a reacționat. Medicul a transmis un mesaj pe contul său de Facebook.

Raed Arafat a vorbit vineri, în timpul vizitei în judeţul Bihor, despre cazul controversat al Flaviei Groșan. Șeful DSU a fost întrebat cum comentează susţinerea dr. Flavia Groşan de către pacienţii vindecaţi de ea, iar acesta a criticat-o dur.

”Medicina nu se susţine în stradă din punct de vedere al practicii actului medical. Actul medical se face pe bază de ştiinţă medicală şi pe bază de protocoale medicale care sunt dovedite, care sunt stabilite prin cercetare. Am evitat să intru în polemici de acest gen, pentru că nu este nici prima, nici ultima dată când avem colegi care vin cu păreri contrare părerilor generale care există din punct de vedere medical. Dar ce v-am zis cred că explică un punct de vedere.

Noi, ca medici, când comunicăm cu populaţia, dacă începem să comunicăm toate aspectele ştiinţifice, în detaliu, s-ar putea să-i derutăm atât de mult încât să nu mai înţeleagă nimeni despre ce este vorba. Deci ca să înţelegi anumite lucruri faci şase ani de medicină, mai faci încă cinci ani de specializare, mai cumulezi experienţă.

Când discutăm între noi, ca medici, înţelegem anumite nuanţe şi anumite lucruri, dar când intrăm în amănunte pot să devină derutante pentru populaţie. Şi trebuie să le explici pe înţelesul tuturor. Asta este o problemă cu care ne-am confruntat în România. Şi în alte ţări. Colegi care ies şi explică nişte lucruri care nu sunt pe înţelesul tuturor şi atunci induc oamenii în eroare. Mai mult decât atât nu cred că o să intru să comentez acest caz”, a declarat Raed Arafat.

După valul de controverse pe care l-a creat, dar și după criticile care i-au fost aduse, Flavia Groșan a reacționat și a transmis un mesaj pe contul ei de Facebook.

„Doamnelor si domnilor, vorbiți de studii clinice. Eu nu am apărut din spuma marii. Eu am făcut cercetare de mare calibru ca Principal Investigator in multe studii clinice de mare anvergura internațională. Acum folositi acele medicamente, iar eu am fost acolo, cum unii nu vor fi niciodată in viața asta.

Toate se fac la timpul lor. Acum nu mai am timp de știința. Acum folosesc ce am învățat din ele, aplic si vindec oameni. Va pupa mama!

PS Hai, gata cu vorbăria. Intru pe front. Acolo se câștiga bătăliile. Nu cu un ochi pe Netflix si cu altul pe pagina de FB a doctoriței afurisite din Oradea sa vedem ce a mai postat :)))))”, a scris dr. Flavia Groşan pe Facebook.

Flavia Groșan, cercetată de Colegiul Medicilor din Bihor

Medicul pneumolog din Oradea, Flavia Groşan, susține că a vindecat o mie de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2 în cabinetul său privat. Specialista le-ar fi administrat pacienților ei un banal antibiotic, afirmând faptul că tratamentele din spitale pentru pacienții cu COVID-19 ar duce la decesul acestora.

După discuțiile din cadrul Comisiei de etică a Colegiului, Flavia Grosan nu a fost sancționată.