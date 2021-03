Olivia Steer, declarații acide după ce Flavia Groșan a publicat schema secretă de tratament anti-COVID: “Presstituatele și influencerii ies la atac împotriva medicului cu adevărat erou”

Olivia Steer a făcut declarații acide la adresa tuturor celor care au pus-o la zid pe doctorița Flavia Groșan pentru că a publicat schema secretă de tratament anti-COVID. Vedeta îndeamnă autoritățile din România să anuleze restricțiile impuse din cauza creșterii numărului de infecții cu noul coronavirus pe teritoriul țării. În plus, soția lui Andi Moisescu le-a reamintit apropiaților și fanilor că va fi prezentă azi, începând cu ora 15:00, la mitingul din Piața Victoriei.

Olivia Steer, de partea medicului pneumolog Flavia Groșan

“Știrea anului: mii de pacienți vindecați, în aproximativ 10 zile, cu o schemă terapeutică alopată, ce costă mai puțin de 100 de lei, de către un singur medic specialist, din Oradea. O astfel de veste, într-o lume normală, ar fi punctul fără întoarcere pentru ridicarea oricăror restricții, pentru anularea stării de alertă, pentru redeschiderea centrelor de cultură și a tuturor școlilor, pentru redeschiderea HORECA și relansarea turismului.

Pentru ieșirea pe posturile de televiziune, la toate buletinele de știri și, mai ales, în prime-time, a tuturor factorilor competenți, care să anunțe glorioși că, noi, românii, am învins în lupta împotriva celui mai necruțător flagel (vorba vine!), că leacul pentru boala de care s-a temut întregul glob a fost găsit, că e ieftin și eficient și că lumea nu mai are de ce să se teamă. Să se deschidă, deci, sticlele de șampanie și să sărbătorim victoria cum se cuvine!”, a scris soția lui Andi Moisescu pe social media.

Controversata vedetă i-a criticat pe toți cei care au judecat-o pe doctorița Flavia Groșan pentru apariția într-un interviu, iar replicile la adresa specialistei care i-a făcut plângere la Colegiul Medicilor din Bihor au fost acide.

“Ce se întâmplă, în schimb: presstituatele și influencerii ies la atac împotriva medicului cu adevărat erou, îl ridiculizează pentru fire de păr răzlețe, văzute la cadru sau în propria imaginație, pentru ochii obosiți de muncă grea, și îl acuză că, în exercitarea unei profesii liberale (care presupune o singura responsabilitate: cea pentru pacient!), nu a ascultat școlărește, fără să pună întrebări, sfaturile prețioase (vorba vine, din nou!) ale Organizației Mondiale a Sănătății (care nu are autoritate de decizie pe teritoriul României și ale cărei recomandări terapeutice s-au lăsat cu morți în peste 90% din cazuri, la ATI!). Ba mai mult, o colega de breaslă, cu rezultate mult (dar chiar foarte mult!) inferioare pe propriii săi pacienți, îi face plângere la Colegiul Medicilor. Mass-media aplaudă în delir, influencerii cer, cu mânie proletară, ridicarea licenței de liberă practică a «doctoriței-minune», autoritățile jubilează, îi încurajează. Pe nimeni nu interesează schema de tratament, cu 100% rată de succes. Normal: doar mai sînt atîtea vaccinuri pe stoc, atîtea altele de achiziționat, atîtea tulpini noi de inventat, atîtea comisioane și șpăgi de dat/luat… (…)”, a mai notat cunoscuta brunetă.

Flavia Groșan, cercetată de Colegiul Medicilor din Bihor

Medicul pneumolog din Oradea Flavia Groşan susține că a vindecat o mie de persoane infectat cu virusul SARS-CoV-2 în cabinetul său privat. Specialista susține că le-a administrat pacienților ei un banal antibiotic, în timp ce tratamentele din spitale pentru pacienții cu COVID-19 ar duce la decesul acestora.

“(…) Eu am lucrat în nişte studii clinice foarte interesante pe pneumonii şi acolo am învăţat despre tropismul viral al Claritromicinei, acolo am învăţat rolul antiinflamator al Claritromicinei, pe care nu îl are niciun antibiotic, şi de 10 ani lucrez cu acest antibiotic în pneumonii virale şi atipice. Pe mine m-a prins perfect pandemia şi m-am dus ca şi tratament etiologic pe Claritromicină. Sigur că pe lângă acest antibiotic mai sunt câteva tratamente adjuvante, că ea singură nu face faţă. Este o schemă de tratament care îmi aparţine”, a declarat doctorița considerată de mulți o eroină, potrivit News.ro.

Flavia Groşan a afirmat într-un interviu că în spitale au loc multe decese ale pacienţilor cu noul coronavirus, pentru că li se administrează oxigen terapeutic, ceea ce provoacă edeme cerebrale.

