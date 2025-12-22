Ce gest a făcut Alexia Eram, înainte ca Aris să plece în competiția Survivor. Fiica Andreei Esca i-a impus o condiție fratelui său

Aris Eram a plecat în aventura vieții lui! Fiul Andreei Esca a acceptat provocarea competiției Survivor, iar Alexia Eram nu este deloc încântată de plecarea lui. Ce gest a făcut înainte ca fratele ei să se urce în avion? Toate detaliile în articol.

Aris Eram a reușit să atragă atenția și să se ”rupă” de numele mamei lui, Andreea Esca. Astăzi, el nu mai este doar fiul știristei PRO TV, și-a creat un nume al lui și este o prezență constantă și apreciată de public. Faima lui va crește odată cu participarea la competiția momentului, Survivor, acolo unde Aris își va pune la încercare limitele și de unde va face tot posibilul să se întoarcă cu premiul, că altfel are de furcă cu sora lui, Alexia Eram.

Ce gest a făcut Alexia Eram, înainte ca Aris să plece

Emoționată și întristată de plecarea fratelui ei, Alexia Eram a transmis un mesaj emoționant, înainte să își conducă fratele la aeroport. Influencerița a mărturisit că îi va simți lipsa, dar un lucru e cert: îl așteaptă acasă abia după 5 luni, cu marele premiu, altă variantă nu există pentru ea!

„O să îmi fie dor de fratele meu mai mic! O să îmi fie dor de carisma ta, de glumele tale și pur și simplu de fratele meu! Cine o să mă mai enerveze până vii? Am încredere în tine că ești cel mai puternic psihic și fizic și că o să faci pe toată lumea să radă. Te aștept acasă în 5 luni cu tot cu premiu”, a transmis Alexia Eram, pe rețelele de socializare.

