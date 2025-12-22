Acasă » Știri » Ce gest a făcut Alexia Eram, înainte ca Aris să plece în competiția Survivor. Fiica Andreei Esca i-a impus o condiție fratelui său

Ce gest a făcut Alexia Eram, înainte ca Aris să plece în competiția Survivor. Fiica Andreei Esca i-a impus o condiție fratelui său

De: Denisa Iordache 22/12/2025 | 11:30
Ce gest a făcut Alexia Eram, înainte ca Aris să plece în competiția Survivor. Fiica Andreei Esca i-a impus o condiție fratelui său
Ce gest a făcut Alexia, înainte de plecarea lui Aris la Survivor
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Aris Eram a plecat în aventura vieții lui! Fiul Andreei Esca a acceptat provocarea competiției Survivor, iar Alexia Eram nu este deloc încântată de plecarea lui. Ce gest a făcut înainte ca fratele ei să se urce în avion? Toate detaliile în articol.

Aris Eram a reușit să atragă atenția și să se ”rupă” de numele mamei lui, Andreea Esca. Astăzi, el nu mai este doar fiul știristei PRO TV, și-a creat un nume al lui și este o prezență constantă și apreciată de public. Faima lui va crește odată cu participarea la competiția momentului, Survivor, acolo unde Aris își va pune la încercare limitele și de unde va face tot posibilul să se întoarcă cu premiul, că altfel are de furcă cu sora lui, Alexia Eram.

Ce gest a făcut Alexia Eram, înainte ca Aris să plece

Emoționată și întristată de plecarea fratelui ei, Alexia Eram a transmis un mesaj emoționant, înainte să își conducă fratele la aeroport. Influencerița a mărturisit că îi va simți lipsa, dar un lucru e cert: îl așteaptă acasă abia după 5 luni, cu marele premiu, altă variantă nu există pentru ea!

„O să îmi fie dor de fratele meu mai mic! O să îmi fie dor de carisma ta, de glumele tale și pur și simplu de fratele meu! Cine o să mă mai enerveze până vii? Am încredere în tine că ești cel mai puternic psihic și fizic și că o să faci pe toată lumea să radă. Te aștept acasă în 5 luni cu tot cu premiu”, a transmis Alexia Eram, pe rețelele de socializare.

CITEȘTE ȘI:

Câte clase și ce studii are fiul Andreei Esca, de fapt. Motivul pentru care Aris Eram a fost exmatriculat din liceu + de ce participă la Survivor 2026 de la Antena 1

Lovitură de teatru la Antena 1! Survivor 2026 nici nu a început și 2 „faimoase” s-au retras deja din competiție

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată energia lor prin mesaje de condoleanțe
Știri
Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată energia lor prin…
Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu să plece. Este multimiliardar”
Știri
Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu…
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească public despre problemele din Justiție
Mediafax
Discuții la Cotroceni între Nicușor Dan și magistrații care au decis să vorbească...
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu mai facem față”. Salariile ajung și la 8.000 de lei
Gandul.ro
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii...
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție de neratat. Imaginile care le-au tăiat respirația italienilor
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja doi copii cu Tom Brady
Adevarul
Un instructor de juu-jitsu a pus mâna pe Gisele Bündchen. Supermodelul are deja...
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Mediafax
Cozonac tradițional românesc. Rețeta perfectă pentru sărbătorile de iarnă
Parteneri
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează...
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Prosport.ro
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului „decadent”
Digi 24
„Gardienii sufletului Rusiei”. Putin trimite cazacii pe frontul din Ucraina, pentru a lupta împotriva Occidentului...
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni vor rămâne fără slujbe în viitorul apropi
Digi24
Val de concedieri în fabricile auto din vestul țării. Motivul pentru care mii de oameni...
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa timp de 4 ani
Promotor.ro
Mii de șoferi nevinovați au fost amendați din cauza unui radar defect. A funcționat așa...
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
go4it.ro
Un laptop de gaming își poate poate mări ecranul. Ce dimensiuni poate atinge?
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Descopera.ro
Caietele secrete ale unui mare om de știință au fost dezvăluite
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu mai facem față”. Salariile ajung și la 8.000 de lei
Gandul.ro
Afacerea care produce bani pe bandă de Crăciun, dar nu găsește angajați. Patronii recunosc: „Nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată ...
Marii absenți de la înmormântarea mamei Mihaelei Rădulescu. Fizic au lipsit, dar i-au transmis toată energia lor prin mesaje de condoleanțe
Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu ...
Cine este tatăl lui Marian Vanghelie și de ce nu îl vede? „În 1968, le-a dat voie Ceauşescu să plece. Este multimiliardar”
Motivul real pentru care s-a rupt totul în familia Beckham. Gafa din ziua nunții lui Brooklyn care ...
Motivul real pentru care s-a rupt totul în familia Beckham. Gafa din ziua nunții lui Brooklyn care a aprins scandalul
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora ...
„EXCLUSIV RAPID” cu Florin Motroc, Mircea Bornescu, Gâlcă și Borza este LIVE, de la ora 13:30, pe YouTube – ProSport!
Fotbalistul ajunge pe masa de operații! A anunțat oficial echipa FCSB. Ce problemă de sănătate are
Fotbalistul ajunge pe masa de operații! A anunțat oficial echipa FCSB. Ce problemă de sănătate are
Oficial rus, asasinat în Moscova! Rusia acuză serviciile speciale ucrainene. Ce rol avea bărbatul ...
Oficial rus, asasinat în Moscova! Rusia acuză serviciile speciale ucrainene. Ce rol avea bărbatul în stat
Vezi toate știrile
×