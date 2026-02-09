Acasă » Știri » Statul român vrea să lanseze brandul de apă minerală „Dacia”. Un litru ar costa 1,5 lei

De: Denisa Iordache 09/02/2026 | 16:33
Statul român reia în calcul un proiect vechi care fusese uitat: aducerea pe piață a unui brand propriu de apă minerală care se va numi „Dacia”. Laurențiu Zainea, director economic al Societății Naționale a Apelor Minerale a făcut anunțul. Toate detaliile în articol. 

Proiectul a fost readus în actualitate, iar marca națională de apă minerală „Dacia” ar urma să se deschidă la Deva.   

„Sunt niște izvoare la 50 de kilometri de Deva care sunt foarte bune ca debit și calitativ. Avem și la Miercurea Ciuc, aici în Ardeal, avem și Vatra Dornei la fel”, a declarat Laurențiu Zainea.

Un litru ar costa 1,5 lei
Proiectul reluat de Societatea Națională a Apelor Minerale are șanse să devină realitate în aproximativ 2-3 ani. Compania SNAM vinde litrul de apă din 41 de izvoare cu doar 5 bani către îmbuteliatori privați. Astfel, prețul apei din brandul „Dacia” este estimat la 1,5lei/litru. 

„Sunt niște izvoare la 50 de kilometri de Deva care sunt foarte bune ca debit și calitativ. Avem și la Miercurea Ciuc, aici în Ardeal, avem și Vatra Dornei la fel. Toate izvoarele astea pe care le găsim sunt în zonele rurale, unde șomajul e 80%, cred. Vreo 20-25 de locuri de muncă tot vor fi într-o zonă rurală. 

O sticlă, la noile costuri, bineînțeles de utilități, plastic, etichetă, mână de lucru, cred că la 1 leu, cam așa. La raft, 1 leu 50, din calculele noastre. La nivel global, ar putea să ne ajute cei din ambasade, din consulate să avem contacte cu toată lumea, să putem duce apă de calitate. Hai să fim serioși, suntem pe locul 3 în lume la calitatea apei”, a declarat Laurențiu Zainea pentru sursa amintită. 

