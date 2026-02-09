Mircea Lucescu a fost externat! Selecționerul României pleacă din țară

Mircea Lucescu, selecționerul echipei naționale de fotbal a României, a fost externat luni, 9 februarie, după aproape o săptămână de îngrijiri medicale la Spitalul Universitar din București. Perioada petrecută sub supraveghere medicală a fost necesară din cauza unor rezultate ale analizelor recente care au ridicat îngrijorări în rândul medicilor.

Antrenorul, în vârstă de 80 de ani, va continua însă investigațiile medicale, de această dată în afara țării, urmând ca starea sa de sănătate să fie evaluată mai detaliat de specialiști internaționali. Această decizie vine în contextul în care conducerile fotbalului românesc doresc să aibă o imagine clară asupra condiției sale fizice înainte de meciurile importante ce urmează pentru echipa națională.

Mircea Lucescu a fost externat

Internarea lui Lucescu a început la finalul anului 2025, după ce selecționerul s-a confruntat cu o gripă severă. Deși inițial boala părea să se amelioreze, complicațiile au impus o monitorizare mai atentă și investigații suplimentare. Medicii au decis să-l țină sub observație pentru a evalua riscurile și pentru a ajusta eventual tratamentul necesar. În aceste condiții, timpul petrecut în spital a fost esențial pentru a se asigura că nu există probleme grave care să-i pună în pericol sănătatea.

Reprezentanții Federației Române de Fotbal (FRF) au precizat că selecționerul va călători în străinătate pentru un nou set de investigații medicale. Rezultatele acestora vor fi analizate de conducerea FRF în jurul datei de 20 februarie, moment în care se va stabili dacă Lucescu va putea să participe la barajul pentru calificarea echipei naționale la competițiile internaționale.

”În perioada imediat următoare, domnul Lucescu se va deplasa în afara țării pentru un al doilea control medical, astfel încât undeva în jurul datei de 20 februarie să putem să știm exact care este situația medicală”, a transmis președintele FRF, Răzvan Burleanu.

În perioada imediat următoare, se așteaptă ca Mircea Lucescu să fie supus unor investigații suplimentare care vor oferi o imagine clară asupra stării sale de sănătate. Aceste investigații vor fi esențiale pentru stabilirea planului de tratament viitor și pentru determinarea modului în care acesta va putea să-și continue activitatea de selecționer în condiții de siguranță.

”Sunt bine, nu sunt motive de îngrijorare. Vă rog frumos să stați liniștiți, s-a exagerat foarte mult. Este pur și simplu un tratament pe care trebuie să îl urmez sub observație”, a transmis și Mircea Lucescu.

Gestul bizar al lui Mircea Lucescu, după ce a fost întrebat despre demisie. A făcut scandal monstru

E însărcinată! Iubita fotbalistului român a făcut marele anunț, după ce a revenit în România: „În curând, vom fi părinți”