E însărcinată! Iubita fotbalistului român a făcut marele anunț, după ce a revenit în România: „În curând, vom fi părinți”

Bucurei mare în familia unui cunoscut fotbalist român. Partenera acestuia a dat veștile cele mari, anunțând că urmează să devină părinți. Cei doi s-au logodit de Revelion, iar acum au venit cu o nouă surpriză. Tânără este însărcinată și este în al nouălea cer.

Andreea Cornățeanu și fotbalistul Andres Dumitrescu, căci despre ei este vorba, urmează să devină părinți pentru prima dată. Cea care a dat vestea cea mare a fost Andreea. Ea a postat un mesaj emoționant în mediul online. Mai mult, aceasta a mărturisit că deja visează la momentul în care își va strânge bebelușul în brațe.

Iubita fotbalistului român a făcut marele anunț

La începutul acestui an, Andres Dumitrescu a făcut un pas important și s-a întors acasă. După ce s-a despărțit de cehii de la Slavia Praga, a semnat cu Petrolul Ploiești, iar mutarea se pare că a fost de bun augur. 2026 pare să fie un an extraordinar pentru fotbalist, care deja a marcat câteva momente importante.

Pe lângă întoarcerea acasă, acesta s-a logodit de Revelion, iar acum a venit cu o nouă bombă: urmează să devină tătic. Anunțul cel mare a fost făcut de către partenera sa, Andreea Cornățeanu, în mediul online. Printr-un mesaj emoționant, aceasta a anunțat că urmează să devină mamă pentru prima dată.

Andreea a spus că acest copil este un „mic miracol” și o binecuvântare. Cei doi viitori părinți sunt în al nouălea cer și abia așteaptă momentul în care o să își strângă bebelușul în brațe.

„Din iubirea noastră, Dumnezeu a ales să creeze un mic miracol și să ni-l încredințeze nouă. Deja te purtăm în inimile noastre, în gânduri și în fiecare rugăciune. Ne-ai învățat ce înseamnă răbdarea, credința și iubirea fără margini, iar faptul că ne-ai ales să-ți fim părinți este cea mai mare binecuvântare. Ne imaginăm ziua în care te vom ține în brațe pentru prima dată și îi mulțumim lui Dumnezeu pentru fiecare clipă în care crești sub ocrotirea Lui. Știm că nu vom fi perfecți, dar promitem să te creștem cu dragoste, cu blândețe și cu credință, învățându-te să iubești, să speri și să ai încredere. În curând, începe cea mai frumoasă călătorie a noastră. În curând, vom fi părinți”, a scris Andreea Cornățeanu, în mediul online.

