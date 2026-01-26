Acasă » Știri » Sport » Probleme pentru Sabrina Voinea, după divorțul dintre Camelia Voinea și Dragoș Bănescu! Prin ce trece gimnasta acum

De: Alina Drăgan 26/01/2026 | 22:19
Probleme pentru Sabrina Voinea, după divorțul dintre Camelia Voinea și Dragoș Bănescu /Foto: Instagram

Camelia Voinea și Dragoș Bănescu au anunțat că divorțează, iar separarea a fost una cu scandal. S-au aruncat acuzații din fiecare parte, iar întreg războiul s-a dus în spațiul public. Ei bine, se pare că întreg scandalul a avut urmări, iar cea mai afectată este Sabrina Voinea. Gimnasta trecere prin momente grele. Ce se întâmplă acum cu fiica antrenoarei?

În urmă cu doar câteva zile, un adevărat scandal a izbucnit în familia Sabinei Voinea. După incidentul de la Lia Manoliu, Dragoș Bănescu a anunțat-o public pe Camelia Voinea că divorțează. De asemenea, acesta a adus și numeroase acuzații grave la adresa lui Manuel Maneca, fostul soț al Cameliei Voinea. Ei bine, toată această tevatură se pare că ar afecta-o destul de mult pe Sabrina Voinea.

După ce mama ei a fost protagonista unui nou scandal, se pare că Sabrina Voinea nu este într-o formă prea bună. Tânăra gimnastă pare să fie serios afectată de tot ce se întâmplă în viața personală, iar asta se vede și la antrenamente.

Apropiați ai gimnastei, spun că aceasta este tulburată și mai mereu cu lacrimi în ochi. De asemenea, Sabrina Voinea nu e în cea mai bună formă, din punct de vedere psihic, și cu greu se poate concentra pentru antrenamentele premergătoare competiției de la Zagreb, Campionatele Europene de gimnastică (13-16 august 2026).

„Sabrina pare că și-a pierdut din strălucire, din dorință. O văd tristă, uneori are lacrimi în ochi. Nu cred că trece prin cea mai bună perioadă. Mă refer la psihicul ei.Nu e ușor să asiști la un scandal, soldat cu divorț, între mama ta și tată, chiar dacă cel vitreg”, au declarat apropiați ai gimnastei.

Probleme pentru Sabrina Voinea /Foto: Instagram

Camelia Voinea și Dragoș Bănescu, divorț cu scandal

Așa cum spuneam, în urmă cu doar câteva zile, Dragoș Bănescu a anunțat public divorțul, în mediul online. În postare sa, acesta i-a adus acuzații grave lui Manuel Maneca, fostul soț al Cameliei Voinea. Bărbatul susține că Maneca ar fi locuit ani la rând în casă cu ei, deși era divorțat de fosta gimnastă, lucru care le-a afectat relația și i-a creat lui neplăceri. Bănescu nu și-a dat niciodată acordul, spune el, pentru o astfel de relație.

„Povestea mea ca soț și tată vitreg alături de Camelia Voinea și Sabrina s-a încheiat și urmează divorțul. Înainte să aduc mulțumirile de rigoare pentru acest privilegiu de a petrece patru ani frumoși alături de ele vreau să fac o mențiune foarte importantă. Această mențiune îl privește strict pe Manuel Maneca, fostul soț al Cameliei care după ce am plecat la București, permanent timp de 3 ani a locuit cu noi în vila de la Constanța cu acceptul Cameliei bineînțeles, dar niciodată cu acceptul meu”, a susținut Claudiu Dragoș Bănescu.

