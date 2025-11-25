Acasă » Știri » Sport » Curg acuzațiile pentru Camelia Voinea. O alta sportivă ar fi fost abuzată de mama Sabrinei

Curg acuzațiile pentru Camelia Voinea. O alta sportivă ar fi fost abuzată de mama Sabrinei

De: Maria Roșca 25/11/2025 | 14:00
Curg acuzațiile pentru Camelia Voinea. O alta sportivă ar fi fost abuzată de mama Sabrinei
Camelia Voinea/ sursă foto: Profimedia

Scandalul în care Sabrina și Camelia Voinea sunt implicate escaladează cu o serie de noi acuzații din spartea mai multor membri din staff. Mama Sabrinei ar fi scos cu forța o gimnastă din sala de recuperare. 

Camelia Voinea este în mijlocul unui scandal monstru. Recent, femeia este acuzată de hărțuire fizică, după ce ar fi scos-o pe sportiva Denisa Golgotă cu forța din sala de recuperare pentru ca fiica ei, Sabrina, să beneficieze de masaj.

Noi acuzații îndreptate către Camelia Voinea

Curg acuzațiile pentru Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea. După ce a fost filmată în timp ce își persecuta fiica în sala de gimnastică (vezi AICI VIDEO), antrenoarea este ținta unor noi acuzații de hărțuire fizică și verbală. Alte 3 sportive și un kinetoterapeut au depus plângere împotriva antrenoarei.

Este vorba despre Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Mara Ceplinschi, plus kinetoterapeutul Foti Tona. Plângerea celui din urmă a fost trecută cu vederea și nici măcar nu ar fi primit număr de înregistrare din partea Federației Române de Gimnastică.

Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul 2050, 2100, 2500 și în 3000
Tabel orașe | Câți locuitori vor avea marile orașe din România în anul...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Camelia Voinea și fiica ei, Sabrina/ sursă foto: Profimedia

Steliana Curelea (ofițer de safeguarding din cadrul FRG) a fost cea care a făcut o serie de dezvăluiri despre abuzurile Cameliei Voinea. Antrenoarea ar fi căzut de comun acord cu ceilalți antrenori, referitor la programul și orarul pe care fetele trebuie să-l respecte pentru recuperarea fizică, însă tot ea a fost cea care nu a mai ținut cont de el. Într-una dintre zile, femeia ar fi intrat peste Denisa Golgotă – în timp ce se afla la masaj – și ar fi dat-o afară cu forța pentru ca fiica ei să intre mai repede.

„Să știți că ne-a fost adus la cunoștință faptul că există plângeri făcute inclusiv de membri din staff. Împotriva doamnei Voinea. Dar nu am primit acces la acestea.
Kinetoterapeutul Foti Tona. Plângeri care n-au primit număr de înregistrare. Care au fost considerate date acolo… la categoria extra. Au fost trecute cu vederea, nu au primit numărul de înregistrare cu toate că a fost solicitat. Am aflat ce scrie acolo, deși, repet, nu am văzut absolut nimic, niciun document. Dar fizioterapeutul mi-a citit mailul.

O situație de abuz. Alta. Am înțeles că doamna Voinea agrease un program de comun acord cu ceilalți antrenori, referitor la orele în care fetele să intre la refacere. Ulterior, când au existat mici fricțiuni cu privire la acest program, aceeași doamnă l-a rupt de pe perete. Iar când Denisa a dorit să facă masaj, după o zi grea, a fost scoasă efectiv de pe masă, de către doamna Voinea, ca să intre Sabrina.

Că Sabrina face parte din programul «Țară, țară vrem campioane!» și că are întâietate. Din plângerea făcută de Foti Tona, pe care, repet, nu am văzut-o, dar mi-a fost citită, reiese că au fost folosite injurii. Cuvinte grele, jignitoare! Astea sunt problemele, nu faptul că CEx nu are procedură de a comunica cu comisia de safeguarding”, a declarat Steliana Curelea.

 

Camelia Voinea, filmată în timp ce își agresa și înjura fiica! Sabrina plângea că nu mai poate face exerciții, iar mama ei a alergat-o prin sală

Reacția surprinzătoare a Cameliei Voinea, după ce derapajele sale violente au fost publicate: „Oficialii FRG m-au amenințat și șantajat permanent cu aceste imagini”

Tags:
Iți recomandăm
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Surpriza iernii: Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist de națională!
Sport
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 18.00. Surpriza iernii: Dinamo se pregătește să aducă un fotbalist de națională!
Sportivi români, umiliți în Mexic! Au fost expulzați încă din aeroport
Știri
Sportivi români, umiliți în Mexic! Au fost expulzați încă din aeroport
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
Mediafax
Prognoza ANM. Cum va fi vremea până la Crăciun
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul despre care se spunea că a slăbit zeci de kilograme
Adevarul
Stabilit la Cluj, Dan Petrescu a fost zărit prin oraș. Cum arată antrenorul...
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui Trump cu dovezi că acesta a colaborat cu FSB sau KGB
Digi24
Spionii lui Putin susțin că Londra va distruge planul de pace al lui...
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat în România pentru prima dată pe timp de zi. MApN: Piloții au autorizare „de a angaja ținta aeriană” UPDATE: O dronă rusească a căzut peste o casă în Republica Moldova
Mediafax
ROALERT emis în premieră pentru județul Vrancea și Bacău. Drone ruse au intrat...
Parteneri
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut la 42 de ani. Cu ce se ocupă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce fac azi gemenele de la Cheeky Girls! Monica și Gabriela sunt greu de recunoscut...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt moldoveancă de aia aprigă”
Click.ro
De la ce au ajuns să se certe la cuțite Irina și Răzvan Fodor? „Sunt...
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport gratuit și alte facilități
Digi 24
Ce drepturi au persoanele încadrate într-un grad de handicap în România: Scutiri de taxe, transport...
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale Rusiei
Digi24
„Trădează-ți patria!”. De ce au ales mii de ucraineni să lucreze pentru serviciile secrete ale...
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
Promotor.ro
Amendă pentru depășirea vitezei cu 30 km/h. Un singur km/h poate dubla sancțiunea
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ALINUŢA: - Sunt urâtă? – Nu mamă, ai tot ce-și dorește un bărbat!
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
go4it.ro
Fanii Parkside, pregătiți-vă! Kaufland lansează un val de scule noi în ofertă
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Descopera.ro
Povestea tribului care trăiește de mai bine de 1.000 de ani în Marele Canion
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
Go4Games
Un nou shooter multiplayer de la autorii popularului PUBG
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de pensionari din România
Gandul.ro
800 lei în plus la PENSIE, de la 1 ianuarie 2026, pentru această categorie de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, ...
Cum sunt înregistrate filmele pentru adulți, de fapt. Greșeala pe care majoritatea actorilor o fac, în timpul filmărilor
Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București
Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București
Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat ...
Ce a pățit o româncă, după ce s-a cuplat pe net cu un italian, în timpul pandemiei. Ce s-a întâmplat după ce s-a mutat cu noul ei iubit și cu mama lui
Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere
Iustin Petrescu, răsfăţat în noua relaţie! Ce surpriză îi pregătește Hara de ziua lui de naștere
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce ...
Michelle Obama i-a lăsat pe toți mască: S-a „topit” pur și simplu și nu o mai recunoști! Ce boală ascunde
Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”
Marilu Dobrescu, decizie radicală după victoria lui Iustin Petrescu în instanță: ”Avea dreptate!”
Vezi toate știrile
×