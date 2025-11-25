Curg acuzațiile pentru Camelia Voinea. O alta sportivă ar fi fost abuzată de mama Sabrinei

Scandalul în care Sabrina și Camelia Voinea sunt implicate escaladează cu o serie de noi acuzații din spartea mai multor membri din staff. Mama Sabrinei ar fi scos cu forța o gimnastă din sala de recuperare.

Camelia Voinea este în mijlocul unui scandal monstru. Recent, femeia este acuzată de hărțuire fizică, după ce ar fi scos-o pe sportiva Denisa Golgotă cu forța din sala de recuperare pentru ca fiica ei, Sabrina, să beneficieze de masaj.

Noi acuzații îndreptate către Camelia Voinea

Curg acuzațiile pentru Camelia Voinea, mama Sabrinei Voinea. După ce a fost filmată în timp ce își persecuta fiica în sala de gimnastică (vezi AICI VIDEO), antrenoarea este ținta unor noi acuzații de hărțuire fizică și verbală. Alte 3 sportive și un kinetoterapeut au depus plângere împotriva antrenoarei.

Este vorba despre Denisa Golgotă, Anamaria Mihăescu și Mara Ceplinschi, plus kinetoterapeutul Foti Tona. Plângerea celui din urmă a fost trecută cu vederea și nici măcar nu ar fi primit număr de înregistrare din partea Federației Române de Gimnastică.

Steliana Curelea (ofițer de safeguarding din cadrul FRG) a fost cea care a făcut o serie de dezvăluiri despre abuzurile Cameliei Voinea. Antrenoarea ar fi căzut de comun acord cu ceilalți antrenori, referitor la programul și orarul pe care fetele trebuie să-l respecte pentru recuperarea fizică, însă tot ea a fost cea care nu a mai ținut cont de el. Într-una dintre zile, femeia ar fi intrat peste Denisa Golgotă – în timp ce se afla la masaj – și ar fi dat-o afară cu forța pentru ca fiica ei să intre mai repede.

„Să știți că ne-a fost adus la cunoștință faptul că există plângeri făcute inclusiv de membri din staff. Împotriva doamnei Voinea. Dar nu am primit acces la acestea.

Kinetoterapeutul Foti Tona. Plângeri care n-au primit număr de înregistrare. Care au fost considerate date acolo… la categoria extra. Au fost trecute cu vederea, nu au primit numărul de înregistrare cu toate că a fost solicitat. Am aflat ce scrie acolo, deși, repet, nu am văzut absolut nimic, niciun document. Dar fizioterapeutul mi-a citit mailul. O situație de abuz. Alta. Am înțeles că doamna Voinea agrease un program de comun acord cu ceilalți antrenori, referitor la orele în care fetele să intre la refacere. Ulterior, când au existat mici fricțiuni cu privire la acest program, aceeași doamnă l-a rupt de pe perete. Iar când Denisa a dorit să facă masaj, după o zi grea, a fost scoasă efectiv de pe masă, de către doamna Voinea, ca să intre Sabrina. Că Sabrina face parte din programul «Țară, țară vrem campioane!» și că are întâietate. Din plângerea făcută de Foti Tona, pe care, repet, nu am văzut-o, dar mi-a fost citită, reiese că au fost folosite injurii. Cuvinte grele, jignitoare! Astea sunt problemele, nu faptul că CEx nu are procedură de a comunica cu comisia de safeguarding”, a declarat Steliana Curelea.

