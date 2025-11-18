Acasă » Știri » Camelia Voinea, filmată în timp ce își agresa și înjura fiica! Sabrina plângea că nu mai poate face exerciții, iar mama ei a alergat-o prin sală

Camelia Voinea, filmată în timp ce își agresa și înjura fiica! Sabrina plângea că nu mai poate face exerciții, iar mama ei a alergat-o prin sală

De: Mihaela Ionescu 18/11/2025 | 14:24
Camelia Voinea, filmată în timp ce își agresa și înjura fiica! Sabrina plângea că nu mai poate face exerciții, iar mama ei a alergat-o prin sală
Sursă foto: Instagram

Mărturiile a două foste gimnaste care au făcut parte din grupele antrenate de Camelia Voinea, în sala „Flămânda” din Constanța, au scos la suprafață detalii tulburătoare. Cele două sportive, stabilite acum în străinătate, au ales să vorbească sub protecția anonimatului, temându-se de eventuale reacții din partea mamei Sabrinei Voinea.

În acele imagini, înregistrate în urmă cu câțiva ani, Camelia Voinea apare în timp ce își antrenează fiica, pe celebra Sabrina. În imagini se observă comportamente catalogate de surse drept abuzive, atât verbal, cât și fizic. Îmbrăcată într-o rochie scurtă, nepotrivită pentru sala de gimnastică, Camelia Voinea lucrează direct cu fiica ei, deși regulamentul cere antrenorilor o ținută sport adecvată.

Într-un moment în care Sabrinei nu îi iese un exercițiu la bară, mama își bagă unghiile în carnea ei, o apucă dur, în timp ce fata plânge, și o obligă să repete exercițiul. Sabrina plângea în hohote și îi spunea mamei ca nu mai poate: „Mami, nu mai pot! Vreau să vină cineva lângă mine. Nu mai pot! Mă lovesc!”

Camelia îi cere să reia exercițiul până îi iese corect, iar fata încearcă să se oprească, spunând: „Nu mai pot, mă dor coastele. Nu mai pot să fac!” În cele din urmă, o altă antrenoare intervine pentru a o ajuta, însă vocea Cameliei continuă să se audă în fundal, dându-i indicații fiicei sale. „Acțiunea e aici, da? Nu în cădere.”

Când Sabrina încearcă să propună un alt element, mama îi răspunde dur: „Du-te dracului! Hai!” După o nouă încercare eșuată, Claudia i se adresează: „Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?! Continuă, fără număr!”

Confesiunile fostelor gimnaste susțin că aceste episoade nu ar fi fost izolate. Una dintre ele afirmă că metodele Cameliei Voinea ar fi implicat un comportament agresiv constant:

„Bătea încontinuu până se sătura. Fără milă. Îi crea plăcere să te vadă suferind. Sunt multe fete cărora încă le este frică să vorbească, dar și altele care vor să iasă în față. Această femeie e un monstru!”

