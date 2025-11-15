Câte sute de euro te costă să faci Revelionul 2026 la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov anunță un Revelion pe cinste pentru cei care vor să înceapă anul 2026 într-un cadru de lux. Cu un sejur de patru nopți și un program artistic spectaculos, acest pachet oferă o experiență completă într-una dintre cele mai apreciate stațiuni montane din România. Însă, mulți se întreabă cât trebuie să scoată din buzunare pentru asta!

Toți cei care își doresc un Revelion la munte și s-au gândit la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov trebuie să bage mâna adânc în buzunar, dacă vor un sejur de patru nopți. Pentru acest hotel de lux, prețul este unul pe măsură. Cei care aleg să își petreacă noaptea dintre ani aici se vor bucura de servicii rafinate, gastronomie atent pregătită și momente artistice speciale.

Cât te costă să faci Revelionul la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov

Prețurile camerelor pornesc de la 900 de lei și pot ajunge până la 1.665 de lei pe noapte, în funcție de tipul de cazare și de facilități. Pentru pachetul special de Revelion, care include un eveniment cu invitați internaționali, suma este de 1.430 euro de persoană, valabil pentru perioada 30 decembrie – 3 ianuarie 2026.

Oferta de Revelion cuprinde patru nopți de cazare în camere moderne, cu mic dejun inclus, precum și o cină festivă în noaptea dintre ani, însoțită de open bar premium. Ziua de 1 ianuarie va începe cu un brunch, iar cei care vor întreține atmosfera toată noaptea sunt DJ Professor şi Giorgio Ciabattoni. Invitații se vor putea delecta cu terapii pentru relaxare și acces gratuit la zona SPA şi de fitness.

Hotelul deținut de Simona Halep, renovat și transformat din fosta pensiune Heraldic Club, este acum clasificat la 4 stele. Prețurile pentru o noapte de cazare în timpul anului sunt foarte mari: între 975 și 1.530 de lei pe noapte pentru două persoane, cu mic dejun inclus.

„În inima Poienii Brașov, Hotel Simona Halep te așteaptă să descoperi un loc unde confortul și natura creează armonie. Camere elegante, un restaurant cu un meniu variat, terapii de masaj pentru momente de relaxare și o sală de fitness modernă’, se arată în prezentarea hotelului deținut de fosta mare sportivă a României.

Scandal monstru cu meciul de retragere al Simonei Halep: ”Stăm ca proștii…”

Carmen Andreea Herea, urmașa Simonei Halep, salt colosal în clasamentul WTA: ”Ne asemănăm”