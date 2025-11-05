Acasă » Altceva Podcast » Simona Halep a făcut anunțul surprinzător: revine sau nu în tenis?

Simona Halep a făcut anunțul surprinzător: revine sau nu în tenis?

De: Andreea Stăncescu 05/11/2025 | 13:40
Simona Halep a făcut anunțul surprinzător: revine sau nu în tenis?
Sursa foto: Facebook
La câteva luni după ce și-a anunțat retragerea din tenis, Simona Halep își trăiește viața într-un ritm complet diferit de cel cu care a fost obișnuită timp de peste 15 ani. În prezent se bucură de timp liber, dar ce spune despre revenirea în sportul care a consacrat-o?

Simona Halep, retrasă oficial din tenis în luna februarie, la turneul Transylvania Open de la Cluj, se bucură în prezent de o perioadă liniștită, departe de competiții și de programul strict pe care l-a avut timp de ani întregi. Deși mulți se așteptau ca fosta campioană să-și continue drumul în sport ca antrenoare, spune că nu este pregătită pentru acest pas și nu își dorește, deocamdată, să revină la viața mereu petrecută pe drumuri.

Fosta jucătoare a recunoscut că după atâția ani de efort constant, presiune și tensiune competițională, simte nevoia să își acorde timp pentru odihnă și normalitate. De aceea, preferă să rămână acasă, să trăiască fără program fix și să observe tenisul din exterior, fără a se implica activ.

Prin ce a trecut Simona Halep
Sursa foto: Instagram

Simona Halep spune că în prezent se bucură de un stil de viață total diferit față de anii în care era activă în circuit. Nu mai are un program strict, se poate trezi fără să aibă o listă de obligații și consideră că această pauză este binevenită, mai ales după perioada lungă în care a trăit sub presiune și cu antrenamente zilnice. Recunoaște că muncă intensă din ultimii ani a dus-o la epuizare, motiv pentru care acum pune accent pe odihnă și echilibru.

Deși îi lipsesc adrenalina meciurilor și energia competiției, nu simte că ar fi pregătită să revină pe teren în postura de antrenoare. Spune că nu are încă forța necesară pentru un astfel de rol, mai ales pentru că ar însemna să reia viața pe drumuri, iar în acest moment preferă liniștea de acasă.

„Nu mai am un program acum, pot pur și simplu să mă trezesc dimineața și să nu am nimic de făcut. Dar, desigur, am nevoie de odihnă, pentru că au fost atâția ani în care am muncit zilnic, cu presiune, tensiune, totul m-a făcut să ajung puțin la epuizare.

Acum, mă bucur de viață și de timpul liber. Adrenalina îmi lipsește, să câștig meciuri, să joc meciuri, presiunea pe care o aveam în timpul lor, toată munca alături de echipă, de oamenii din jur.

În momentul de față nu mă gândesc să antrenez. Poate în următorii ani, dar acum nu am energia necesară pentru a face asta. Ar însemna să călătoresc din nou, iar acum îmi place mai mult să petrec timp acasă.

În ultimii ani, Sabalenka și Swiatek au dominat destul de mult tenisul, au încredere, o încredere în plus. Spun mereu că oricine ajunge aici, la Turneul Campioanelor, are șansa lui de a câștiga acest turneu, pentru că sunt cele mai bune jucătoare din lume. Așa că toate trebuie să aibă încredere în șansa lor”, a spus Simona Halep.

