Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana este… OUT!

Cine s-ar fi gândit că viața personală a Simonei Halep poate fi la fel de intensă ca performanțele ei de pe teren? După dezvăluirile făcute CANCAN.RO despre ”haremul” milionarului Dorin Mateiu, avem update-uri fierbinți: iubitul neoficial al tenismenei i-a dat viteză ”rivalei” ei și pare să-i facă loc tenismenei și în afacerile lui, nu doar în inimă! ❤️

Multă lume se întreabă de ce Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu nu-și confirmă relația, deși dovezile că sunt împreună par tot mai evidente. Răspunsul ar putea fi mult mai ”picant” decât vă imaginați: fosta mare campioană de tenis ar fi fost prinsă într-un posibil triunghi amoros! (După cum tot CANCAN a relatat AICI)

În Dubai, acolo unde Halep s-a mutat după retragerea din tenis, există o altă femeie extrem de apropiată de Dorin Mateiu, pe nume Luciana.

Până de curând el împărțea cu ea nu doar momente bune și rele, sau hobby-uri, ci și… afaceri!

Luciana a primit procent (nu mare, dar cât să-i arate că… contează) și în afaceri extrem de profitabile deținute de cel supranumit ”regele mezelurilor”, cum ar fi inclusiv un proiect imobiliar de succes, Rahmaninov Residence, pe care îl deține.

Întâmplător, sau nu, după ce am făcut această dezvăluire, milionarul a schimbat foaia și…i-a dat ”viteză” Lucianei! Din firmă cel puțin…

Iar Simona Halep a devenit… foaaaaarte interesată de același proiect imobiliar!

Coincidență? Puțin probabil. După ce „rivala” a fost trimisă pe tușă, Simona pare că joacă acum în liga mare, și nu doar pe terenul dragostei. Surse spun că interesul ei pentru proiectul imobiliar nu e deloc întâmplător, ci… strategic.

Halep servește din nou tare, iar de data asta mingea e în terenul milionarului! 🎾🔥

