Acasă » Exclusiv » Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana este… OUT!

Simona trece în avantaj! Halep își consolidează relația cu iubitul neoficial (57 de ani): Luciana este… OUT!

De: Keva Iosif 03/11/2025 | 23:40
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Cine s-ar fi gândit că viața personală a Simonei Halep poate fi la fel de intensă ca performanțele ei de pe teren? După dezvăluirile făcute CANCAN.RO despre ”haremul” milionarului Dorin Mateiu, avem update-uri fierbinți: iubitul neoficial al tenismenei i-a dat viteză ”rivalei” ei și pare să-i facă loc tenismenei și în afacerile lui, nu doar în inimă! ❤️

Multă lume se întreabă de ce Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu nu-și confirmă relația, deși dovezile că sunt împreună par tot mai evidente. Răspunsul ar putea fi mult mai ”picant” decât vă imaginați: fosta mare campioană de tenis ar fi fost prinsă într-un posibil triunghi amoros! (După cum tot CANCAN a relatat AICI)

În Dubai, acolo unde Halep s-a mutat după retragerea din tenis, există o altă femeie extrem de apropiată de Dorin Mateiu, pe nume Luciana.

Până de curând el împărțea cu ea nu doar momente bune și rele, sau hobby-uri, ci și… afaceri!

Luciana a primit procent (nu mare, dar cât să-i arate că… contează) și în afaceri extrem de profitabile deținute de cel supranumit ”regele mezelurilor”, cum ar fi inclusiv un proiect imobiliar de succes, Rahmaninov Residence, pe care îl deține.

O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O mare fabrică din România se închide. Peste 1000 de oameni vor rămâne...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

Întâmplător, sau nu, după ce am făcut această dezvăluire, milionarul a schimbat foaia și…i-a dat ”viteză” Lucianei! Din firmă cel puțin…

Iar Simona Halep a devenit… foaaaaarte interesată de același proiect imobiliar!

Coincidență? Puțin probabil. După ce „rivala” a fost trimisă pe tușă, Simona pare că joacă acum în liga mare, și nu doar pe terenul dragostei. Surse spun că interesul ei pentru proiectul imobiliar nu e deloc întâmplător, ci… strategic.

Halep servește din nou tare, iar de data asta mingea e în terenul milionarului! 🎾🔥

Citește și: Planul secret al Simonei Halep alături de ”regele mezelurilor”: golf și copil în Dubai! Dorin Mateiu joacă la nivel mare la arabi

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:
Iți recomandăm
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Exclusiv
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni…
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în Germania, dar ex-ul Ellei a trăit șocul vieții lui!
Exclusiv
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în Germania,…
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate,...
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota...
Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi, bărbații”. Despre Georgescu: Să lase vrăjitoriile
Adevarul
Becali ironizează candidatura Ancăi Alexandrescu: „Nu ai cum să ne conduci pe noi,...
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi...
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren....
Parteneri
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public! Are probleme mari: „Sunt la un pas de anorexie, el mi-a spus să fiu mai atentă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cea mai frumoasă nevastă de fotbalist din România a șocat cu ultima apariție în public!...
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu Miss Universe care a divorțat de milionarul român
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și pară pe fostul partner care a chemat-o la tribunal! „Îmi cere cadourile înapoi”
Click.ro
De ce s-a întâlnit Marina Almășan de urgență cu avocatul Adrian Cuculis?Vedeta TVR, foc și...
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl atacă dur pe șeful Jandarmeriei
Digi 24
Marian Godină îl apără pe jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv, dar îl...
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri...
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria „smartphone-uri cu inteligență artificială”.
go4it.ro
Galaxy S26, aproape de lansare! Samsung va folosi gama pentru a-și prezenta dezvoltările în categoria...
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Go4Games
O alternativă excelentă la cursele din Mario Kart
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și momente de criză
Gandul.ro
Horoscopul dragostei din săptămâna 3–9 noiembrie 2025. Cine are parte de certuri neașteptate, despărțiri și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Filmul de pe NETFLIX care a rupt topurile și te ține lipit de ecran! Colin Farrell e în rol principal
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
Surpriză uriașă pentru Dan Alexa la Asia Express 2025. Cine a oprit la autostop pentru el
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de ...
L-am găsit pe Mario Iorgulescu! Unde trăiește de fapt fiul șefului FRF: s-a retras prin azile de bătrâni și locuințe sociale
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în ...
Am aflat de ce s-au separat Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, de fapt. A vrut să o surprindă în Germania, dar ex-ul Ellei a trăit șocul vieții lui!
Primele imagini cu Roxana Dobre însărcinată! Regele Florin Salam, reacție exclusivă: ”Nu am fost ...
Primele imagini cu Roxana Dobre însărcinată! Regele Florin Salam, reacție exclusivă: ”Nu am fost niciodată…”
Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap, în timpul unui live pe TikTok! În ce stare e acum
Un bărbat din Roman s-a împușcat în cap, în timpul unui live pe TikTok! În ce stare e acum
Vezi toate știrile
×