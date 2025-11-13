Scandal monstru cu meciul de retragere al Simonei Halep: ”Stăm ca proștii...”

Simona Halep se pregătește de un eveniment de zile mari, în care va spune adio fanilor săi, însă veștile rele nu au ocolit-o pe campioana noastră. Românca se confruntă cu dificultăți legate de organizare. Meciul de retragere al Simonei Halep, care era programat pentru 13 iunie 2026, este organizat de grupul Sports Festival din Cluj, care gestionează imaginea Simonei.

După ce campioana tenisului a fost entuziasmată de ritmul în care s-au vândut primele bilete, Simona și colaboratorii ei s-au trezit cu numeroase reclamații din partea admiratorilor săi.

Scandal monstru cu meciul de retragere al Simonei Halep

Mulți dintre fanii acesteia care s-au preînregistrat pentru a putea cumpăra bilete în regim Early Bird (la prețuri reduse) s-au plâns că nu au primit link-ul necesar pentru a le putea rezerva.

„Serios? De ce nu au primit toți cei preînregistrați link-ul pentru achiziția biletelor?”, au întrebat fanii pe pagina de Facebook a Sports Festival.

Alte persoane au folosit expresii și mai dure. Aceștia au precizat că au depus eforturi uriașe pentru a prinde bilet, dar au fost lăsați să aștepte cu ochii în soare:

„Stăm ca proștii cu ochii pe mail în timpul serviciului, sperând că poate-poate vă îndurați să ne dați linkul. Frate, dacă nu vă țin serverele, schimbați providerii!”, a comentat alt internaut.

În primă fază, organizatorii au dat vina pe o eroare de sistem:

„Bună ziua, a existat o eroare de sistem pe care au semnalat-o și alte persoane. Încercăm să identificăm împreună cu partenerii de la Entertix ce s-a întâmplat și cum putem remedia. Vom trimite e-mail către toți cei afectați cu soluția pe care am găsit-o. Mulțumim pentru răbdare”.

După aceea, reprezentanții Sports Festival au precizat că de fapt au fost trimise e-mailuri către toți cei preînregistrați, dar multe dintre ele au intrat în spam:

„Dragilor, ne pare sincer rău că nu ați reușit cu toții să achiziționați un bilet. E-mailurile au fost trimise din sistemul Entertix către toți cei preînregistrați, cu excepția celor care au introdus o adresă incorectă sau s-au dezabonat între timp. Am observat că, în multe cazuri, mesajul a ajuns în folderele Spam / Junk / Promotions, motiv pentru care unii dintre voi nu l-ați găsit la timp. Mâine (n.r. – marți) vor fi disponibile 6.800 de bilete: 300 la preț Early Bird și 6.500 la preț normal. Astăzi au fost puse în vânzare 1.200 de bilete, pentru aproximativ 7.000 de persoane preînregistrate și s-au epuizat în 8 minute. Vă ținem pumnii tuturor să prindeți mâine un bilet”.

Această explicație nu i-a mulțumit pe toți fanii, aceștia spunând că nu au primit e-mailurile nici în spam, deși au introdus adresa corectă:

„Ne mai luați și cu dragilor… Păi și acea preînregistrare ce sens a mai avut dacă a prins care a putut? Mergea mai bine scuza cu eroarea de sistem, era mai putin pe față”, i-a criticat alt utilizator pe colaboratorii Simonei Halep.

Utilizatorii așteaptă clarificări din partea organizatorilor evenimentului, dar până atunci aceștia pot cumpăra bilete „Regular”, la prețuri cuprinse între 190 și 440 de lei. Biletele în faza Early Bird au costat mai puțin, între 145 și 340 de lei, și s-au epuizat într-un timp extrem de scurt:

„Cea mai mare cerere de bilete pe care am avut-o vreodată pentru un eveniment! 1.200 de bilete s-au epuizat în 8 minute la meciul de retragere al Simonei Halep, peste Andre Agassi, peste Ronaldinho!”, a anunțat Patrick Ciorcilă, cofondatorul Sports Festival.

