Ce s-a întâmplat cu averea Simonei Halep, după ce sportiva s-a retras din tenis. În ce și-a investit o mare sumă de bani

Ce s-a întâmplat cu averea Simonei Halep, după ce sportiva s-a retras din tenis. În ce și-a investit o mare sumă de bani

De: Denisa Agheorghiesei 25/10/2025 | 23:10
Ce s-a întâmplat cu averea Simonei Halep, după ce sportiva s-a retras din tenis. În ce și-a investit o mare sumă de bani
După ce s-a retras oficial din tenis, Simona Halep nu mai joacă meciuri pe teren, ci în lumea afacerilor. Fosta campioană mondială a ales să-și investească banii în domenii profitabile, dar, surpriză, averea ei a scăzut considerabil în ultimele luni. Cu toate acestea, Simona rămâne un exemplu pentru mulți, chiar și în afara terenului.

La apogeul carierei, Simona Halep era una dintre cele mai bine plătite sportive din lume. Cu peste 40 de milioane de dolari câștigați din tenis, românca a dominat clasamentele și a scris istorie. Totuși, după retragerea din februarie 2025, averea sa ar fi scăzut semnificativ.

Potrivit publicației americane Celebrity Net Worth, Halep ar fi pierdut în jur de 18 milioane de dolari într-un singur an, ajungând acum la o avere estimată la 30 de milioane de dolari. O sumă care pare fabuloasă pentru mulți, însă scăderea ei a stârnit curiozitatea presei internaționale.

Simona Halep trece de pe terenul de tenis în lumea imobiliarelor

Dacă alți sportivi preferă să-și țină banii la saltea, Simona a ales să-i pună la treabă. După retragerea din sport, fosta campioană s-a concentrat pe investiții în imobiliare și Horeca.

Se pare că Halep deține mai multe restaurante și hoteluri exclusiviste, unele situate chiar în stațiuni de top, unde o noapte de cazare costă o mică avere. Prin aceste investiții, Simona a demonstrat că poate avea succes și în business, nu doar în tenis.

Totuși, cheltuielile de început și costurile de întreținere ale afacerilor i-au mai micșorat conturile, astfel se explică pierderea din avere.

Simona Halep, despre retragerea din tenis: „Nu pot spune că m-am sacrificat”

Deși cifrele din conturi nu mai sunt la fel de impresionante, Simona Halep nu regretă nicio clipă decizia de a se retrage. Într-un interviu recent, sportiva a recunoscut că, deși i-a fost greu, și-a dorit o viață mai liniștită.

„Atunci când faci ceva în sport – copiii te urmăresc și poți fi un model pentru ei, așa cum am avut și eu modele când am început să joc. Presiunea de a fi mereu extraordinar nu este ușoară, dar a fost frumos. A meritat tot ce am făcut. Nu pot spune că m-am sacrificat pentru tenis, pentru că mi-a plăcut enorm și am iubit să joc. A fost o pasiune uriașă, dar cu siguranță nu a fost ușor”, a declarat Halep.

O viață nouă, aceleași ambiții

Simona Halep a învățat că succesul nu se măsoară doar în trofee sau milioane. După ani de sacrificii și presiune, sportiva și-a mutat energia în noi proiecte, mai relaxată, dar la fel de ambițioasă. Chiar dacă averea ei a scăzut cu 18 milioane de dolari, Simona rămâne una dintre cele mai influente și admirate figuri din sportul românesc. Iar dacă trecutul ei pe teren a fost despre forță și performanță, viitorul pare să fie despre echilibru și libertate.

×