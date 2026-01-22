Prima reacție după ce soțul a anunțat-o pe Facebook că divorțează. Camelia Voinea: „A fost o exagerare venită din gelozie”

După ce în urmă cu câteva zile complexul de la Lia Manoliu a fost tulburat de apariția unei patrule a Poliției Secției 9 București, spre surprinderea angajaților aflați la muncă. Motivul: un apel la 112, făcut, cel mai probabil, de Camelia Voinea, în urma unei altercații cu soțul ei, Claudiu Dragoș Bănescu. Incidentul a ridicat numeroase semne de întrebare, iar la doar o zi distanță, Claudiu Dragoș Bănescu i-a dat replica încă soției sale, dar a anunțat totodată oficial sfârșitul căsniciei cu fosta mare gimnastă. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Camelia Voinea vine și ea și îi dă replica bărbatului!

În urmă cu o zi distanță, Claudiu Dragoș Bănescu a ales să rupă tăcerea și să vină public cu propria versiune a evenimentelor. Deși Camelia Voinea este persoana publică a relației, bărbatul a fost cel care a ieșit în față, a clarificat situația din punctul său de vedere și a făcut un anunț care a surprins pe toată lumea: sfârșitul căsniciei și iminenta procedură de divorț. Dar, și încă soția lui a făcut declarații exclusive.

Primele declarații ale antrenoarei camelia Voinea, după comunicatul soțului

În postare, Claudiu Dragoș Bănescu îi aduce acuzații grave lui Manuel Maneca, fostul soț al Cameliei Voinea. Bărbatul susține că Maneca ar fi locuit ani la rând în casă cu ei, deși era divorțat de fosta gimnastă, lucru care le-a afectat relația și i-a creat lui neplăceri. Bănescu nu și-a dat niciodată acordul, spune el, pentru o astfel de relație.

„Povestea mea ca soț și tată vitreg alături de Camelia Voinea și Sabrina s-a încheiat și urmează divorțul. Înainte să aduc mulțumirile de rigoare pentru acest privilegiu de a petrece patru ani frumoși alături de ele vreau să fac o mențiune foarte importantă. Această mențiune îl privește strict pe Manuel Maneca, fostul soț al Cameliei care după ce am plecat la București, permanent timp de 3 ani a locuit cu noi în vila de la Constanța cu acceptul Cameliei bineînțeles, dar niciodată cu acceptul meu”, a susținut Claudiu Dragoș Bănescu.

Postarea capătă rapid un ton dur, presărat cu ironii, frustrări acumulate și atacuri frontale. Claudiu Dragoș Bănescu susține că s-a simțit umilit și exclus, ajungând chiar să fie numit „țăranul” în propriul cămin. Cu toate acestea, el subliniază că nu îi este rușine de originile sale, dimpotrivă.

„În weekend-urile în care ajungeam la Constanța se dădea jos din patul nostru conjugal și cât stăteam noi acasă dormea în living. Acest personaj sinistru, membru ilustru al societății de paraziți care ne înconjoară și trăiesc printre noi, un taki-puki cu aere de machidon care până 65 și-a petrecut viața tăind frunză la câini care a lucrat doar câțiva ani la nu știu ce firmă de asigurări ca manager de departament, dar le spunea tuturor că el a fost director, se credea permanent superior în discuțiile cu și despre mine folosind apelativul “țăranul sau țărăne”. Într-o zi s-a aprins tărâța în el atât de tare încat mi-a spus că e casa lui și eu să ies afară de acolo. A cui o fi casa nici nu mă mai interesează acum ,dar vreau să fac această distinsă mențiune pentru domnul orășean Maneca: Nu sunt vinovat că am crescut la țară! De fapt, a fost și este o onoare”, mai spune el.

De asemenea, Bănescu încearcă să minimalizeze incidentul care a dus la intervenția poliției și aduce în discuție faptul că a fost unul „izolat” în care nu s-ar fi întâmplat oricum nimic grav.

„Gimnastica rămâne o lume mirifică în care ele își scriu propria poveste unică în lume indiferent de scandalurile care au fost sau care vor mai veni. Incidentul de la Lia Manoliu a fost ceva izolat defapt nu s-a întâmplat nimic doar o simplă și banală ceartă în familie”, continuă fostul partener al Cameliei Voinea.

„A fost o exagerare din partea lui, probabil venită din gelozie”

În ciuda tonului dur din prima parte a mesajului, finalul postării este unul surprinzător de emoționant. Bănescu le mulțumește celor pe care i-a cunoscut în acești ani și vorbește despre legătura specială pe care a avut-o atât cu Camelia Voinea, cât și cu fiica acesteia, Sabrina.

„Le mulțumesc tuturor celor pe care i-am cunoscut în acești 4 ani prin Camelia și Sabrina: de la gimnaști, gimnaste și antrenori la oficialități și prieteni. Am avut ocazia unică să simt și să gust din cea mai frumoasă poveste a sportului românesc. Cu Camelia am dansat printre stele pe melodia “Amor ,Amor”a lui Arno Elias. Cu Sabrina am trăit nedreptatea prin care i s-a furat medalia de bronz la Jocurile Olimpice de la Paris. Am avut momentele noastre unice. Camelia, Sbrina, mă număr printre cei ce v-au iubit. Mulți spun că ați fost greșeala vieții mele, dar eu vă mulțumesc că m-ati primit, chiar și un ceas sub cerul vostru plin cu stele. Vă doresc din toată inima mea să găsiți mereu PUTEREA ,MOTIVUL și CALEA pentru ca povestea voastră magică în gimnastică să aibă continuitate și să fie încununată de succese cât mai răsunătoare”, încheie el în cu totul alt ton.

Contactată de CANCAN.RO, fosta mare gimnastă respinge acuzațiile și spune că nu a avut niciodată un limbaj jignitor la adresa soțului ei, sugerând că reacția acestuia ar fi fost alimentată de gelozie.

„Nu am vorbit niciodată urât a adresa soțului meu. A fost o exagerare din partea lui, probabil venită din gelozie, pentru că mi-am educat și mi-am învățat copilul să nu aibă ură pe Manuel sau pe alte persoane”, a declarat, în exclusivitate Camelia Voinea.

CITEȘTE ȘI: Ce a postat Sabrina Voinea pe Instagram, după ce s-a aflat că TAS nu i-a dat dreptate

ACCESEAZĂ ȘI: Am aflat cu ce bărbat faimos se iubește Sabrina Maneca-Voinea, noua stea a gimnasticii românești de la JO Paris 2024

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.