Bella Santiago și Nicu Grigore se pregătesc să devină părinți! Planul „bebe” a fost activat după Survivor!

Aventura lui Nicu Grigore la Survivor România s-a încheiat brusc, după o accidentare serioasă suferită în timpul unui duel din competiție. Soțul Bellei Santiago a fost nevoit să părăsească show-ul din motive medicale, iar artista a urmărit totul de acasă, cu sufletul la gură. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântăreața a vorbit despre momentul dificil în care l-a văzut accidentat, dar a dezvăluit și care este primul lucru pe care îl vor face când se vor revedea.

Aventura lui Nicu Grigore la Survivor România s-a încheiat mai repede decât ar fi sperat. Concurentul din echipa Războinicilor s-a accidentat în timpul unui duel de eliminare, iar medicii au decis ulterior că nu mai poate continua competiția. Momentul a fost unul extrem de dificil pentru cei de acasă, mai ales pentru soția lui, artista Bella Santiago, care a urmărit totul la televizor fără să știe dinainte ce se va întâmpla.

În exclusivitate pentru CANCAN.RO, cântăreața povestește ce a simțit în clipa în care și-a văzut soțul accidentat în competiție, cum a primit vestea eliminării și ce planuri au imediat ce Nicu Grigore va reveni acasă.

Parcursul lui Nicu Grigore la Survivor s-a încheiat după o accidentare

Nicu Grigore a rezistat nouă săptămâni în competiția Survivor România, unde a făcut parte din echipa Războinicilor. În viața de zi cu zi, Nicu Grigore este kinetoterapeut, iar în trecut a practicat rugby, experiența din sport contribuind la pregătirea fizică ce l-a ajutat să reziste în competiție. Parcursul lui în show s-a încheiat însă în timpul unui duel de eliminare. La scorul de 1–1, concurentul a încercat să depășească un obstacol din traseu, însă genunchiul stâng, afectat anterior, a cedat. Durerea a fost puternică, iar Nicu Grigore a fost transportat la spital pentru investigații medicale. După evaluările medicilor, s-a stabilit că acesta nu mai poate continua competiția, iar flacăra lui a fost stinsă la Consiliul Tribal.

„M-am speriat foarte tare când l-am văzut”

Bella Santiago spune că momentul în care și-a văzut soțul accidentat a fost extrem de greu de privit.

„A fost un moment foarte greu de privit. Când l-am văzut accidentându-se pe Nicu la Survivor, am simțit un amestec foarte puternic de emoții. În primul rând m-am speriat pentru el, pentru sănătatea lui. În astfel de momente nu te mai gândești la competiție sau la rezultat, ci doar îți dorești să știi că persoana iubită este bine”, a declarat Bella Santiago, în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Bella Santiago nu a știut dinainte că soțul ei va fi eliminat

Artista spune că a aflat totul în același timp cu telespectatorii.

„Nu știam dinainte ce decizie se va lua. Am aflat totul odată cu telespectatorii, iar incertitudinea aceea a fost probabil cea mai grea parte. Pe de o parte, îmi pare rău că aventura lui la Survivor s-a încheiat așa, pentru că știu cât de mult își dorea să continue și cât suflet a pus în această experiență. Pe de altă parte, cel mai important lucru pentru mine este sănătatea lui. Faptul că se întoarce acasă și că vom putea fi din nou împreună îmi aduce multă liniște. Sunt mândră de el pentru curajul și determinarea pe care le-a arătat în competiție. Pentru mine rămâne un învingător, indiferent de momentul în care s-a oprit parcursul lui în concurs”, a mai spus artista.

Ce planuri au Bella Santiago și Nicu Grigore după Survivor

După emoțiile trăite în fața televizorului, Bella Santiago spune că abia așteaptă să îl aibă din nou pe Nicu Grigore acasă. Artista a mărturisit că primul lucru pe care îl vor face când se vor revedea este să se încerce să facă un copil.

„Să facem bebe”, ne-a mărturisit artista, care este nerăbdătoare să devină mamă pentru a doua oară.

Bella Santiago mai are o fiică dintr-o relație anterioară, pe care Nicu Grigore o crește ca pe propriul copil.

