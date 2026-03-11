Theo Zeciu a tras un pui de somn chiar la salon. Viața de influencer nu e deloc ușoară

Theo Zeciu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați creatori de conținut din România, iar alături de partenera lui, Cesima, formează unul dintre cele mai iubite cupluri ale noii generații. Cu sute de mii de urmăritori care sunt geană pe el și îi urmăresc fiecare mișcare, vloggerul nu poate lăsa nimic la voia întâmplării. Recent, Theo Zeciu a fost surprins de CANCAN.RO în timp ce a făcut o vizită fulger la un celebru salon din Capitală. Dar felul în care a ieșit de acolo a surprins pe toată lumea! Și nu, nu ne referim la noul său look. Iată cum l-am fotografiat.

Theo Zeciu a făcut recent o vizită fulger la unul dintre cele mai cunoscute saloane din Capitală, în zona Floreasca, acolo unde numeroase vedete merg pentru a-și reîmprospăta look-ul și pentru a-și păstra imaginea impecabilă cu care și-au obișnuit fanii. Desigur că celebrul creator de conținut nu a făcut excepție, cu toate că la ce condiție fizică avea la acel moment (la propriu), ne-a surprins vizita sa!

Theo Zeciu, vizită fulger la salon!

CANCAN.RO l-a surprins pe Theo Zeciu, pe la orele amiezii, pe scaunul frizerului. Imaginea este foarte importantă pentru el și e și normal: atunci când trăiești din imagine și apari zilnic în fața camerei, fiecare detaliu contează. Și, cum mâinile frizerului sunt de aur, partenerul Cesimei profită din plin de momentul său de răsfăț. Atmosfera calmă din salon, foarfeca ce merge ritmic și probabil câteva minute bune de liniște își spun cuvântul, căci la un moment dat, pe vlogger îl ia somnicul și cască pe scaunul frizerului.

Se pare că stilistul face o treabă bună, iar cei doi se cunosc de multă vreme. Vorba aceea: prietenii se mai schimbă, dar frizerul nu îl schimbi niciodată. După ce operațiunea este finalizată, Theo Zeciu achită nota, își ia haina pe el și iese din salon ferchezuit ca la carte cu fade fresh care ar putea să facă invidios și cel mai pretențios influencer din Capitală.

A ieșit schiopătând de acolo

Look-ul este impecabil, nu avem ce comenta, dar se pare că Theo Zeciu întâmpină ceva probleme. Aici ne referim la faptul că schiopătează în momentul în care iese din barber-shop, semn că nu e ceva tocmai în regulă cu piciorul său. Probabil că o accidentare minoră îi dă bătăi de cap, căci ajunge cu greu la mașina sa. Acolo este așteptat de șofer, așa că vloggerul se așază pe bacheta din spate. Cu problemele pe care le are la picior, șofatul este exclus pentru moment. Bine însă că are cui să-i delege această responsabilitate!

