Acasă » Exclusiv » Theo Zeciu a tras un pui de somn chiar la salon. Viața de influencer nu e deloc ușoară

Theo Zeciu a tras un pui de somn chiar la salon. Viața de influencer nu e deloc ușoară

De: Delina Filip 11/03/2026 | 06:50
Theo Zeciu a tras un pui de somn chiar la salon. Viața de influencer nu e deloc ușoară
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
9 poze
Vezi galeria foto

Theo Zeciu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați creatori de conținut din România, iar alături de partenera lui, Cesima, formează unul dintre cele mai iubite cupluri ale noii generații. Cu sute de mii de urmăritori care sunt geană pe el și îi urmăresc fiecare mișcare, vloggerul nu poate lăsa nimic la voia întâmplării. Recent, Theo Zeciu a fost surprins de CANCAN.RO în timp ce a făcut o vizită fulger la un celebru salon din Capitală. Dar felul în care a ieșit de acolo a surprins pe toată lumea! Și nu, nu ne referim la noul său look. Iată cum l-am fotografiat. 

Theo Zeciu a făcut recent o vizită fulger la unul dintre cele mai cunoscute saloane din Capitală, în zona Floreasca, acolo unde numeroase vedete merg pentru a-și reîmprospăta look-ul și pentru a-și păstra imaginea impecabilă cu care și-au obișnuit fanii. Desigur că celebrul creator de conținut nu a făcut excepție, cu toate că la ce condiție fizică avea la acel moment (la propriu), ne-a surprins vizita sa!

Theo Zeciu, vizită fulger la salon!

CANCAN.RO l-a surprins pe Theo Zeciu, pe la orele amiezii, pe scaunul frizerului. Imaginea este foarte importantă pentru el și e și normal: atunci când trăiești din imagine și apari zilnic în fața camerei, fiecare detaliu contează. Și, cum mâinile frizerului sunt de aur, partenerul Cesimei profită din plin de momentul său de răsfăț. Atmosfera calmă din salon, foarfeca ce merge ritmic și probabil câteva minute bune de liniște își spun cuvântul, căci la un moment dat, pe vlogger îl ia somnicul și cască pe scaunul frizerului.

Pe Theo Zeciu l-a luat somnul pe scaunul frizerului
Pe Theo Zeciu l-a luat somnul pe scaunul frizerului

Se pare că stilistul face o treabă bună, iar cei doi se cunosc de multă vreme. Vorba aceea: prietenii se mai schimbă, dar frizerul nu îl schimbi niciodată. După ce operațiunea este finalizată, Theo Zeciu achită nota, își ia haina pe el și iese din salon ferchezuit ca la carte cu fade fresh care ar putea să facă invidios și cel mai pretențios influencer din Capitală.

A ieșit schiopătând de acolo

Look-ul este impecabil, nu avem ce comenta, dar se pare că Theo Zeciu întâmpină ceva probleme. Aici ne referim la faptul că schiopătează în momentul în care iese din barber-shop, semn că nu e ceva tocmai în regulă cu piciorul său. Probabil că o accidentare minoră îi dă bătăi de cap, căci ajunge cu greu la mașina sa. Acolo este așteptat de șofer, așa că vloggerul se așază pe bacheta din spate. Cu problemele pe care le are la picior, șofatul este exclus pentru moment. Bine însă că are cui să-i delege această responsabilitate!

Vloggerul are probleme la picior
Vloggerul are probleme la picior

CITEȘTE ȘI: Theo Zeciu şi Cesima s-au dat de gol! Strategia la care au apelat la Power Couple. Au scos aşii din mânecă

ACCESEAZĂ ȘI: Cesima și Theo Zeciu, apariție îngrijorătoare! „Eu am o mare vănătaie pe ochi, iubirea mea este plânsă toată”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Irina Rimes a revenit în viața lui Killa Fonic. Detaliul care a aruncat internetul în aer!
Exclusiv
Irina Rimes a revenit în viața lui Killa Fonic. Detaliul care a aruncat internetul în aer!
Plan sinistru de asasinare a unui jurnalist român! Un polițist îl fila pentru interlopi, iar terenul se pregătea la petrecerile cu cocaină: „Fratele tău e cu folia la el. Sunt blindat!”
Exclusiv
Plan sinistru de asasinare a unui jurnalist român! Un polițist îl fila pentru interlopi, iar terenul se pregătea…
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări din lume în care să te poți refugia
Mediafax
Dacă izbucnește al Treilea Război Mondial, acestea sunt cele mai sigure 3 țări...
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în 2026. Cine se încadrează
Gandul.ro
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de...
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele Parlamentului iranian cere ochi pentru ochi
Adevarul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu...
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza „o preluare prietenoasă” a unui stat insular
Digi24
Donald Trump a pus ochii pe o nouă țară. Cum ar putea organiza...
Vacanța de vară devine un lux. Cum a triplat războiul cu Iranul prețul biletelor de avion
Mediafax
Vacanța de vară devine un lux. Cum a triplat războiul cu Iranul prețul...
Parteneri
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt cei care și-au dat seama cine e
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îl mai recunoști? A prezentat cea mai îndrăgită emisiune a anilor 2000. Foarte puțini sunt...
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Prosport.ro
FOTO. Diana Munteanu, imagine hot în costum de baie, la 47 de ani
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Click.ro
Secretele chiftelelor perfecte din cartofi. Preparatul ideal pentru mesele de Postul Paștelui
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce preferă să rămână în umbră deocamdată
Digi 24
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De...
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar...
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
Promotor.ro
Repară acum, economisește la următoarea vizită în service: cum funcționează voucherul de 5%
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța: – Tocmai am pus capăt unei relații de cinci ani
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala perfectă pentru Netflix, YouTube, Disney+ sau HBO Max
go4it.ro
Cel mai ieftin Smart TV de la Altex după reduceri are un preț tentant. Diagonala...
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Descopera.ro
Trucul simplu de 10 minute care te face mai fericit!
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
Go4Games
Assassin's Creed revine în forță cu un serial Netflix și un remake mult-așteptat
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în 2026. Cine se încadrează
Gandul.ro
160 lei în minus la pensie pentru această categorie de pensionari din România acum, în...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine este Andreea, soția fotbalistului Sergiu Hanca. Momentul emoționant când președintele Poloniei ...
Cine este Andreea, soția fotbalistului Sergiu Hanca. Momentul emoționant când președintele Poloniei i-a mulțumit personal
Test IQ exclusiv pentru genii | Câte pisici sunt, în total, în această iluzie optică 3D?
Test IQ exclusiv pentru genii | Câte pisici sunt, în total, în această iluzie optică 3D?
Tulip Mania: momentul din istorie când un bulb de lalea costa cât o casă în Amsterdam. Care a fost ...
Tulip Mania: momentul din istorie când un bulb de lalea costa cât o casă în Amsterdam. Care a fost motivul prețului exagerat?
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele ...
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Ce mesaj a primit un client BOLT care a comandat o cursă din Militari în New York
Ce mesaj a primit un client BOLT care a comandat o cursă din Militari în New York
De ce tot mai mulți tineri preferă să mănânce singuri la prânz? Trendul care a alarmat angajatorii ...
De ce tot mai mulți tineri preferă să mănânce singuri la prânz? Trendul care a alarmat angajatorii din Franța
Vezi toate știrile