Cesima și Theo Zeciu, apariție îngrijorătoare! „Eu am o mare vănătaie pe ochi, iubirea mea este plânsă toată”

Cesima și Theo Zeciu, foștii concurenți de la Power Couple, și-a îngrijorat comunitatea de fani de pe social media. Cuplul a avut o apariție șocantă pe o rețea de socializare și au lăsat să se înțeleagă că între ei ar fi avut loc ”lupte” grele. Adevărul este cu totul altfel, iar cei doi influenceri au clarificat confuzia.

Cesima și Theo Zeciu au format unul dintre cele mai puternice cupluri din emisiunea Power Couple 2025. Cei doi influenceri s-au cunoscut în anul 2019, iar de atunci au reușit să își consolideze rapid relația de iubire.

Odată cu participarea în emisiunea de la Antena 1, au realizat că întreaga relația de până acum a fost consolidată cu mult respect, iubire și încredere. Cei doi iubiți au trecut peste toate provocările și probele tensionate, însă au părăsit competiția cu puțin timp înainte de semifinală.

„Chiar dacă am avut votul majorității, cred că ne-a surprins pe toți superputerea de azi. Experiența noastră de la aceasta emisiune ne-a întrecut orice așteptare, am trecut prin toate emoțiile împreuna ca și cuplu, dar și alături de voi.

Am râs, am plâns, ne-am frustrat, ne-am bucurat, exact ca în viața de zi cu zi. Mai presus de toate, ne bucurăm nespus că am trecut împreună cu voi și prin asta. Mulțumim din suflet @powercouple_antena1 pentru experiență, și vă mulțumim din suflet pentru toată susținerea și încurajările voastre. Vă iubim”, a scris Theo Zeciu pe rețelele de socializare.