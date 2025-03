Cum a reacționat Giulia Anghelescu după ce a pierdut Power Couple: „Am luptat...”

Elena și Robert Tudor sunt marii câștigători ai sezonului doi Power Couple România. Ei au ajuns în finală, alături de cuplurile Doc – Anca Munteanu și Giulia Anghelescu – Vlad Huidu. Fosta concurentă de la Asia Express a reacționat la scurt timp după ce a pierdut trofeul. Află, în articol, ce a zis artista despre parcursul ei și al soțului său în emisiune.

Power Couple România s-a filmat pe insula Gozo, în Malta, iar cuplurile au luptat pentru a demonstra că merită să câștige. Prima ediție a celui de-al doilea sezon a fost difuzată pe data de 13 ianuarie, iar de atunci telespectatorii au stat cu sufletul la gură, așteptând marea finală.

Miercuri, 5 martie, a fost difuzată marea finală Power Couple România, unde trei cupluri s-au luptat pentru a câștiga: Giulia – Vlad, Anca – Doc și Elena – Robert. Aceștia din urmă au dat dovadă de calm și ambiție, reușind să câștige competiția de la Antena 1.

De asemenea, și celelalte două cupluri s-au descurcat foarte bine. La scurt timp după terminarea show-ului, Giulia Anghelescu a transmis un mesaj emoționant. Artista a recunoscut că nu a fost deloc ușor, însă ea și soțul său au trăit la maximum fiecare moment.

„N-am câștigat finala, dar am câștigat ceva mult mai important: amintiri de neuitat, lecții valoroase și dovada clară că noi doi suntem o echipă de neoprit! A fost greu, nebunie curată, ne-am testat răbdarea (și nervii), dar am trăit fiecare moment la maximum! Am luptat până la capăt cu toată puterea, am câștigat 2 probe de cuplu și semifinala, am fost doar o singură dată la eliminare și, cel mai important, ne-am demonstrat încă o dată că împreună putem trece peste orice, cu toate obstacolele apărute în cale”, a mărturisit Giulia Anghelescu.

Fosta concurentă de la Asia Express a mai spus că este mândră de ceea ce a reușit să facă în emisiune, alături de Vlad Huidu. Mai mult decât atât, cei doi au reușit să le ofere un exemplu demn de urmat copiilor.

„Mai presus de trofee, rămâne parcursul nostru, experiența asta nebună, faptul că indiferent de situație am reușit să trecem mai departe împreună, dar mai ales exemplul pe care îl dăm copiilor noștri: că o echipă adevărată nu se clatină, indiferent de provocări, iar daca se dezechilibrează găsește întotdeauna puterea de a merge mai departe cu încredere și iubire. Și, sincer? Suntem mândri de noi! Am râs, am plâns, am urlat un pic (ok, poate mai mult la final), dar am dat tot ce am avut mai bun!”, a mai spus artista.