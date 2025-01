Theo Zeciu şi Cesima s-au dat de gol! Strategia la care au apelat la Power Couple. Au scos aşii din mânecă: „Anumite voturi…”

Power Couple revine cu cel de-al doilea sezon, iar nouă perechi din showbiz sunt pregătite să facă față competiției și să ia premiul cel mare. Show-ul a fost filmat în Malta, iar concurenții au fost supuși unor provocări extreme. Cel mai tânăr cuplu care a spus Da provocării este format din Theo Zeciu(26 ani) și Cesima (23 ani), doi dintre cei mai cunoscuți influenceri din mediul online. Așa cum știm deja, showul este plin de adrenalină, provocări și suspans, dar și de emoții. Doar că, mai nou, am aflat că unele dintre probe i-au pus în mare dificultate pe cei doi influenceri care au fost nevoiți să-și învingă fobiile de gândaci și șobolani. CANCAN.RO a stat de vorbă și a aflat totul de la ei, în exclusivitate.

Theo Zeciu și iubita lui, Cesima, sunt unul dintre cele mai apreciate cupluri din online. El este vlogger și recent a scos și o melodie cu Smiley, ea este creatoare de conținut. Au milioane de fani pe rețelele sociale pe care îi țin la curent cu tot ce fac. Așadar, fanii vor avea ocazia să îi vadă în ipostaze nemaiîntâlnite. Cuplul a trăit experiența vieții lor în cadrul competiției Power Couple și recunoaște că și-a învins multe fobii. Ne-au spus cu cine s-au înțeles cel mai bine, dar și cât de diferită a fost experiența de Buzzhouse, emisiunea în care Theo Zeciu luptă pentru marele premiu.

Theo Zeciu și Cesima, primul interviu după Power Couple: „Cel mai frică ne-a fost de șobolani și gândaci”

CANCAN.RO: Ne întâlnim la avanpremiera Power Couple sezonul 2, noi vom și vedea în exclusivitate primul episod. Vreau să îmi spuneți ce emoții vă încearcă acum?

Theo Zeciu: Suntem foarte entuziasmați. Încă de când am plecat de acolo abia așteptam să ne vedem pe ecran. Știi cum este, din exterior se văd altfel lucrurile, și suntem foarte curioși să vedem. O să vină sentimentele și emoțiile înapoi pentru că trăim din nou experiența.

Cesima: Da, să ne aducem aminte, să trăim din nou ceea ce am trăit atunci și abia așteptăm să înceapă.

CANCAN.RO: Ce v-a impactat cel mai tare în cadrul competiției? A existat vreo probă în cadrul competiției care v-a destabilizat poate?

Cesima: A fost o probă în care Theo îmi spune ceva ce eu aveam nevoie să aud de foarte mult timp și a fost foarte frumos și emoționant.

CANCAN.RO: A fost o încurajare, o amintire? A fost ceva ce ți-a dat putere, încredere?

Cesima: Mi-a dovedit că a înțeles ceva ce i-am explicat mai demult.

Theo Zeciu: Am primit o bulină albă.

CANCAN.RO: Dar ce v-a destabilizat?

Theo Zeciu: A fost la un moment dat la o probă mult stres, agitație și presiune și, din cauza acestei presiuni, nu mai puteam să ne concentrăm, nu mai puteam să mai comunicăm așa cum comunicăm noi de obicei. Și nu ne-am atins capacitatea maximă și targetul impus de noi.

CANCAN.RO: Am înțeles, deci ați plecat cu așteptări de la voi, de la propriile persoane. De ce v-a fost cel mai frică?

Theo Zeciu: De șobolani și de proba Au, mami!

Cesima: Eu aveam o frică și încă am de tot ce înseamnă insecte, dar în special gândaci și vom vedea dacă am depășit-o.

CANCAN.RO: Să înțeleg că un at format din cele care se află pe piață te-ar speria foarte tare?

Cesima: Da, dacă mai trebuie să le și mănânc…E grav.

„Nu există emisiune mai grea decât Power Couple”

CANCAN.RO: V-ați luat cele mai multe bagaje am auzit?

Theo Zeciu: Mai aveam dulapul și patul să le luăm și gata, aveam tot apartamentul cu noi.

CANCAN.RO: Cum v-ați întors după competiție?

Theo Zeciu: Ne-am întors cunoscându-ne mai bine, am trecut prin anumite situații prin care nu am mai trecut înainte. Oamenii vor trăi fiecare emoție cu noi, am fost vulnerabili în fața camerei în adevăratul sens al cuvântului și acum suntem mai bine decât eram înainte să plecăm.

Cesima: Emisiunea ne-a unit și suntem mai calmi, mai liniștiți.

CANCAN.RO: Cu cine v-ați înțeles cel mai bine?

Cesima: Ne-am înțeles bine cu toți, dar ne-am apropiat un pic mai tare de Bella și Nicu, de Monica și Leonard, de Giulia și Vlad.

CANCAN.RO: Strategii ați avut?

Cesima: Nu am jucat strategic, am jucat tot timpul așa cum am simțit.

Theo Zeciu: O să vedeți că sunt anumite voturi care nu au sens din punct de vedere strategic, dar au sens din punct de vedere sentimental.

CANCAN.RO: Tu ai participat și în sezonul de la BuzzHouse, în emisiunea lui Selly, a fost un an plin din punct de vedere emoțional pentru tine, cum a fost în cadrul acelei emisiuni?

Theo Zeciu: Ne-am simțit bine acolo și am trecut prin niște probe și a fost o experiență din care am avut de învățat. Nu a fost mai greu în Buzzhouse decât aici.

Cesima: Nu cred că mă poți întreba de vreo emisiune care să fie mai grea decât Power Couple și să spun Da.

Theo Zeciu: La Power Couple a fost bine că ne aveam unul pe altul. Chiar dacă BuzzHouse este un proiect mai scurt, mi s-a făcut mai repede dor de casă.

