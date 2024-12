Albert NBN, impresii după primul episod din Buzz House: “Când am văzut ce trebuia să facem…”

În cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV, trapper-ul Albert NBN explică de ce s-a lăsat de școală de la 14 ani, ce au spus părinții lui la acel moment, dat și de ce a ajuns tatăl său iar la închisoare, acolo unde se află și în prezent. În plus, cântărețul povestește cum a fost la Fugiți de acasă și la Buzz House, proiectele organizate de către Selly.

De asemenea, artistul povestește cum au fost exprietențele de la Fugiți de acasă, unde a participat alături de sora sa mai mare, și de la Buzz House, unde a concurat alături de Imogen, Theo Zeciu și mai mulți artiști, influenceri.

”La Fugiți de acasă, am avut parte de o experiență foarte tare! Aș mai repeta-o de 100.000 de ori. M-am uitat după cap coadă, da. Am fost atent la mine să râd la câte am făcut! A fost caterincă. Nu am analizat dacă am fost rapid sau lucruri de genul.

Și la Buzz House fost tare rău! Probele de aici sunt mai grele decât cele de la Fugiți de acasă, pentru că aici nu am mai fost cu sora mea, am fost pe cont propriu. A fost mai greu, trebuia să alergi mai mult. De exemplu, în primul episod, am înnebunit când am văzut ce trebuia să facem la prima probă și cât am alergat. La Buzz House oboseai de înnebuneai”, a povestit Albert NBN, în cel mai recent interviu CANCAN EXCLUSIV.

Tot în același interviu de AICI, trapper-ul vorbește despre relația sa de peste un an, tatăl său aflat acum în spatele gratiilor, industria muzicală și copilăria sa. 👀

