Irina Rimes a revenit în viața lui Killa Fonic. Detaliul care a aruncat internetul în aer!

Killa Fonic și Irina Rimes??! Cei doi artiști dau impresia că au luat prea în serios trendul cu 2026 is the new 2016, pentru că pare că s-au întors în anul în care scoteau piese de dragoste împreună și erau unul dintre cele mai urmărite cupluri de la noi. Fosta lui e OUT și Irina e IN pe Instagram, iar fanii sunt în extaz. Ce mai urmează? O colaborare sau o împăcare care va arunca showbizul în aer?

Irina Rimes și Killa Fonic au fost un fel de Selena Gomez și Justin Bieber de România, iar Dana, femeia care s-a iubit cu artistul timp de mulți ani ar fi fost Hailey Bieber a noastră. Din aceste comparații ați înțeles foarte bine cum a stat povestea de iubire din trio-ul care a ținut fanii cu sufletul la gură cândva. Irina s-a retras, Killa a rămas alături de Dana, iar povestea părea că a luat sfârșit, cu toate că au continuat să vorbească prin versurile pieselor lor și au mai dat semne că nu au uitat iubirea dintre ei. Un exemplu concret este cel din vara anului 2023, atunci când Irina Rimes a intepretat o melodie care a fost scrisă în timpul relației cu Killa Fonic și a avut pe scenă simbolul iubirii lor: balonul roșu.

Acum nu știm să vă spunem dacă a fost doar o strategie de marketing, artista știind foarte bine cât repede prind acest fel de controverse la public, sau dacă ea chiar era nostalgică în privința iubirii de demult apuse. Cu toate că amândoi și-au refăcut viața, publicul a acceptat cu greu această despărțire și a sperat mereu la o împăcare. Dana, victima colaterală a situației, a fost deseori criticată de cei care o iubeau pe Irina Rimes și pusă la zid pe nedrept. Vă reamintește de ceva? Poate chiar de situația pe care v-am prezentat-o mai devreme cu Justin Bieber, Selena Gomez și Hailey?🤣🤣🤣

Dacă ea a fost mai subtilă, despre Killa Fonic nu putem spune același lucru. În piesa „Bucarest-Milano”, lansată în urmă cu 3 ani, artistul a dat-o pe față. Nu vă spunem mai multe, vă atașăm versurile mai jos și concluzia o trageți voi.

„Irina nu uita, ți-am dăruit pe veci bandana Să-i zâmbești de încă miroase a mari*uana Mai mult nu spun, știi nu sunt sifon, nah, nah Îmi pare rău da’ mă iubește mai mult Dana”

Irina Rimes și Killa Fonic, 2026 is the new 2016?!

Acum să revenim la subiectul zilei care a stârnit deja valuri printre fani și ne-a uimit chiar și pe noi. Killa Fonic a scos-o de la follow pe Dana și a început să o urmărească pe Irina Rimes. De precizat e faptul că artista l-a urmărit în toți acești ani pe el, dar el pe ea nu, astfel că această ”împrietenire” pe Instagram a stârnit interes și ne-a făcut să ne ridicăm semne de întrebare: urmează o colaboarare profesională sau se reînfiripă ceva? Rămâneți pe fază, că și noi încercăm să aflăm adevărul!

