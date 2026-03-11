Cum arată casa de vacanță a dr. nutriționist Mihaela Bilic. Și-a construit propria oază de liniște pe Valea Prahovei

Atunci când vorbim despre casele de vacanță ale vedetelor gândul zboară la vile impunătoare, cu mobilier de lux și piscină. Ei bine, nu și în cazul celebrei nutriționiste Mihaela Bilic. Aceasta a ales altă direcție și se laudă cu o casă de vacanță atipică. Este construită în inima pădurii, într-un stil minimalist și rustic. Locuința pare desprinsă dintr-un basm.

Deși de ani buni trăiește în agitația din Capitală, Mihaela Bilic s-a născut la munte, pe Valea Prahovei, iar în urmă cu doi ani s-a întors la origini. Pe o bucată de pământ din inima pădurii, primită moștenire, nutriționista și-a construi o casă de vacanță atipică. Cabana acesteia este o adevărată oază de liniște, iar Mihaela Bilic adoră fiecare moment petrecut aici.

Cum arată casa Mihaelei Bilic din inima pădurii

După multă muncă, Mihaela Bilic a reușit să își construiască o casă de vacanță la care de mult visa. Locuința nu este vreo vilă impunătoare, ci o micuță cabană construită chiar în inima pădurii. Nutriționista și-a dorit să aibă propria oază de liniște, iar acolo spune că se simte cel mai bine.

Cabana seamănă cu o căsuță desprinsă din basem și se bucură de strictul necesar. Aceasta tronează în mijlocul unei curți imense, pline de copaci, unde natura a pus în scenă un adevărat spectacol. Mihaela Bilic și-a dorit să se deconecteze de agitația din Capitală, așa că nu are nici curent, nici apă sau gaze și trăiește aici simplu și frumos.

Cabana este amenajată în stil rustic, cu detalii vechi și valoroase pentru Mihaela Bilic. Ușa și ferestrele locuinței sunt vechi de zeci de ani și provin de la casa bătrânească a bunicii sale.

„Întotdeauna am iubit pădurea. Așa că m-am întors pe Valea Prahovei, unde am copilărit, și am o bucățică de teren, cu pădurea în spate. Iar casa, ce ziceți de ea?! Mai rustică de atât nu se poate. N-am gaze, n-am curent, n-am apă, însă îmi place mult! Și am ferestrele și ușa de la casa bătrânească a lui mamaie. Iar aici, mi-am luat și un cățeluș și o pisică. E prea frumos. Sunt cel mai fericit om de pe planetă cu căsuța mea de lemn la marginea pădurii”, declara Mihaela Bilic.

„Am trăit o experiență inedită”

Deși acum merge la cabana de pe Valea Prahovei doar atunci când are câteva zile libere, Mihaela Bilic a locuit, în urmă cu ceva timp, pentru o bună perioadă acolo. Experiența a fost una inedită pentru nutriționistă.

Deși a iubit fiecare secundă pe care a petrecut-o în inima pădurii, Mihaela Bilic a recunoscut că există și unele dezavantaje pentru un om obișnuit în confort. Însă, experiența a îmbogățit-o, iar casa de la țară rămâne preferat ei.

„Anul ăsta am trăit o experiență inedită: viața la țară. Sau mai bine spus viața la pădure, pentru că în ultimele 6 luni am încercat să trăiesc cat mai simplu/rudimentar. La ce concluzii am ajuns pe pielea mea, ca să zic așa? Că sunt dependentă de curentul electric, fără el nu există nici lumină, nici căldură. Iar frigiderul este cel mai mare lux, mai ales într-o vară caniculară. Este oribil să nu poți păstra mâncarea, totul se strică instantaneu. Nu mai vorbesc de faptul că anumite produse trebuie consumate reci: apă, suc, bere, prosecco, înghețată, pepene… A avea cuburi de gheață într-un congelator este un adevărat răsfăț”, spunea Mihaela Bilic, după experiența trăită.

Foto: Facebook