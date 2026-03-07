Acasă » Știri » Singura băutură care îmbunătățește digestia după o masă bogată, potrivit dr. nutriționist Mihaela Bilic

De: Alina Drăgan 07/03/2026 | 13:22
Mulți sunt cei care după mesele copioase nu se simt deloc bine. Iar în sprijinul acestora, Mihaela Bilic vine cu un sfat benefic. Nutriționista recomandă o băutură care accelerează digestia și aduce multe alte beneficii pentru organism. Despre ce este vorba?

Cei care au probleme după mesele copioase trebui să știe că există o băutură care îi ajută mult. Este vorba despre cafea. Urmând exemplu italienilor, Mihaela Bilic spune că această băutură este un veritabil tonic digestiv, fiind un aliat de nădejde pentru persoanele care se confruntă cu un metabolism lent.

„Sunt mulți oameni care nu pot să își înceapă ziua fără cafea, nu pentru că nu se trezesc, ci pentru că tubul digestiv nu se trezește. Persoanele care au un tranzit lent, care suferă de constipație. Pentru acestea, este un element banal care ne face viața mai bună.

Apoi, după o masă, că nu întâmplător toate ritualurile culinare au la bază niște explicații medicale foarte clare, cafeaua este amară, stimulează contracția bilei. Deci după o masă, mai ales dacă a fost o masă bogată în grăsimi, cafeaua este…

Uitați-vă la italieni! Espresso acela scurt îl beau și la masa de seară, nu există! Ei termină masa cu o cafea, aproape că dacă nu comanzi și tu cafeaua ești privit ușor ciudat. Deci cine ar zice în Italia «vai de mine, nu se bea cafeaua la ora 22:00?»”, a declarat dr. Mihaela Bilic.

Băutura care face minuni pentru organism

De asemenea, Mihaela Bilic a mai subliniat că beneficiile consumului de cafea sunt numeroase. Pe lângă rolul în reglarea tranzitului, cafeaua este benefică și pentru sistemul nervos. Mai mult, consumul de cafea previne și îmbătrânirea prematură, iar Mihaela Bilic recomandă cel puțin 3 cești pe zi.

„Apoi vin argumentele de antioxidanți și de menținerea sistemului nervos într-un tonus bun. Este incredibil, dar beneficiile culmea le avem de la 3 cești pe zi, nu de la una dimineața. Eu chiar îmi bat capul și mă chinuiesc să beau 3 cafele pe zi. Efectiv ne ține mintea mai tânără, ne ține neuronii conectați. E acolo o alertă care e de bine.

Cafeaua îți aduce inclusiv antioxidanți împotriva îmbătrânirii, adică, bobul de cafea, ca și bobul de cacao, are o mulțime de polifenoli, ca și putere antioxidantă mai puternică decât ceaiul verde. Așa că, încă este legală, un mapamond întreg încă o consumă, haideți să nu o punem sub semnul întrebării că ajunge să ne fie frică de tot ce e în jurul nostru din punct de vedere alimentar. E un păcat!”, a mai spus Mihaela Bilic.

