Mariana Moculescu, momente tensionate la Tribunalul București. Fosta soție a lui Horia Moculescu, la un pas să rămână pe drumuri

De: Luciana Popescu 07/03/2026 | 12:55
Problemele se țin lanț de Mariana Moculescu. CANCAN.RO a surprins-o pe fosta soție a compozitorului Horia Moculescu la Tribunal. Mariana a ajuns în fața magistrațiilor înainte de prânz. Vorbim despre același proces în care femeia se luptă să rămână în casa a cărei chirii din centrul Bucureștiului nu și-a mai permis să o plătească. Venim cu toate detaliile.

Mariana Moculescu a trecut prin clipe grele. Fosta soție a lui Horia Moculescu a avut o perioadă dificilă în ultima vreme, iar CANCAN.RO a surprins-o pe mama Nidiei la Tribunalul București. Vizibil afectată de ce se întâmplă, Mariana Moculescu a venit să se lupte în instanță pentru apartamentul în care locuiește fără posibilitatea de a mai plăti chiria. Femeia este la cuțite cu proprietara imobilului.

Mariana Moculescu vizibil afectată de probleme

Vizibil afectată de tot ce se întâmplă în viața ei și cu frica că o să rămână fără un acoperiș deasupra capului, fosta soție a marelui compozitor a fost văzută mergând cu fața în jos. Grijile păreau că o apasă. Mama Nidiei a ales o ținută full black și a purtat o geacă de fâș neagră, puțin mai lungă, jeanși și niște ghete. Femeia a vrut să ascundă tot ce simte în spatele unor ochelari de soare. Voia să adopte o ținută undercover, dar CANCAN.RO nu a lăsat-o să scape neobservată.

Mariana Moculescu a fost surprinsă la Tribunalul București

Fosta soție a lui Horia Moculescu riscă să ajungă pe drumuri

Drama Marianei Moculescu cu chiria pe care nu își mai permite să o plătească a început anul trecut, iar de atunci trăiește în incertitudine. Mariana s-a plâns de veniturile mult prea mici, iar suma lunară de 370 de euro nu a mai fost achitată de anul trecut, din ianuarie.  Problemele cu plata către proprietară au adus-o, după cum vă spuneam, chiar în fața magistrațiilor. Tot anul trecut, ajunsă la fundul sacului şi neavând la cine să apeleze, ea i-a cerut ajutorul răposatului Horia Moculescu. Acesta a respins din start posibilitatea ca fosta sa soţie să locuiască la el. Totodată, el a ţinut să reamintească faptul că, de-a lungul timpului, a sprijinit-o de nenumărate ori, chiar dacă relația dintre ei a fost marcată de tensiuni şi scandaluri care au ţinut pagina întâi a ziarelor de scandal din România.

Zilele trecute, CANCAN.RO a reușit să stea de vorbă cu Mariana Moculescu, iar femeia a povestit despre problemele sale financiare și despre faptul că nu își va ierta niciodată fostul soț. (VEZI AICI MAI MULTE)

