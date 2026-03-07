Acasă » Știri » Gabriela Cristea, la un pas de accident din cauza unui șofer teribilist. L-a reclamat la Poliție: ”E datoria mea”

Gabriela Cristea, la un pas de accident din cauza unui șofer teribilist. L-a reclamat la Poliție: ”E datoria mea”

De: Alina Drăgan 07/03/2026 | 12:01
Gabriela Cristea l-a reclamat la Poliție pe șoferul teribilist
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Recent, Gabriela Cristea a avut parte de o întâmplare ce a enervat-o teribil. Vedeta a fost la un pas de accident din cauza unui șofer inconștient, care a executat numeroase manevre periculoase. Iar pentru că totul se putea transforma într-o tragedie, Gabriela Cristea a decis să nu lase lucrurile așa și a mers la Poliție. Ce i s-a întâmplate, de fapt, vedetei?

Întreg incidentul a avut loc pe autostrada A3, într-un moment de vârf al traficului. Gabriela Cristea își ducea fetițele la școală, când s-a trezit cu un șofer teribilist în fața ei. Acesta pe lângă faptul că circula cu viteză, i-a tăiat calea vedetei, iar apoi a continuat să facă numeroase manevre periculoase în trafic. Gabriela Cristea a fost enervată de cele întâmplate și le-a povestit totul fanilor din mediul online.

„Permisul de conducere ar trebui să fie doar pentru oameni responsabili. Inconștienții și teribiliștii să mai stea și pe acasă. Viața are prioritate. Dragilor, tocmai ce m-am întors de la școală, de unde le-am lăsat pe fete. Și ce credeți că fac? Mă uit pe camera montată pe mașina mea, e o cameră din fabrică, pentru că astăzi am avut parte de un incident destul de neplăcut în trafic.

Un individ mergea pe A3 fără să semnalizeze, efectiv se băga în spații foarte mici dintre mașini. Practic, a pus în pericol foarte mulți conducători auto, iar la ora aia, în zonă, erau extrem de mulți copii. Eu eram cu doi în mașină și, credeți-mă, sunt multe mame și mulți tătici cu copiii pentru că îi duc la școală. Să pui în pericol conducătorii în trafic, dar și pasagerii, mulți dintre ei copii, mi se pare noaptea minții”, a povestit Gabriela Cristea, în mediul online.

Gabriela Cristea, enervată de inceidentul din trafic /Foto: Facebook

Gabriela Cristea l-a reclamat la Poliție pe șoferul teribilist

Gabriela Cristea a fost enervată de inconștiența șoferului teribilist și a decis că nu poate lăsa lucrurile așa. Vedeta le-a arătat fanilor din mediul online cum s-a întâmplat totul, iar mai apoi a decis să ducă întreaga întâmplare în fața oamenilor legii și a reclamat incidentul la Poliție.

„Drept urmare, să știți că dacă treceți printr-un incident de genul acesta și aveți o cameră montată pe mașină și îndepliniți anumite criterii, puteți să îi reclamați la Poliție. Eu m-am uitat să văd dacă îndeplinesc criteriile respective și pare că da…

O să vedeți că apare acest individ, care, în primul rând, mi-a tăiat calea și după aceea începe să facă manevre. Acum este pe a doua bandă și imediat ajunge pe a treia bandă, după care, în față, a mai făcut alte manevre, revenind de pe banda a treia pe banda întâi. Când s-a băgat în fața mea, venise de pe banda a treia și s-a băgat pe banda întâi. O să vedeți cum frânez, uitați-vă cum am pus piciorul în frână, pentru că altă soluție nu aveam.

Să știți că eu nu sunt genul reclamagioaică, dar nici nu pot să las incidente de genul acesta să se întâmple în trafic, pentru că este vorba de viața copiilor mei. Dacă acel individ nu prețuiește viața pe care a primit-o, eu prețuiesc viața mea și consider că viața copiilor mei este mai presus de orice. Este datoria mea să fac absolut orice pentru ca cei doi copii ai mei minori să nu fie puși în pericol. Genul acesta de conducător auto merită să i se suspende permisul definitiv și irevocabil, pentru că, dacă el este inconștient, nu înseamnă că noi toți ceilalți trebuie să îi suportăm inconștiența”, a mai spus Gabriela Cristea.

Foto: Facebook / Video: Facebook

×