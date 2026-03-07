Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse

Se pune că dragoste nu are vârstă și nu ține cont de nimic, iar asta o demonstrează Diana Montano, o tânără de 25 de ani, care spune că și-a găsit sufletul pereche într-un bărbat de 76 de ani. Cei doi s-au îndrăgostit, iar acum formează cu cuplul atipic, care nu este văzut cu ochi buni de mulți. Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi?

Diana Montano, în vârstă de 25 de ani, nu căuta dragostea, însă când l-a întâlnit pe Edgar, în vârstă de 76 de ani, lucrurile s-au schimbat radical. Tânăra spune că a fost cucerită pe loc de bărbatul care este cu 51 de ani mai în vârsta ca ea.

Originară din San Diego, Diana a fost cucerită de eleganța lui Edgar și de felul în care acesta o tratează. Tânăra spune că partenerul ei este un bărbat matur și respectuos, care este cu mult peste tinerii de vârsta ei.

„Îmi place să fiu cu cineva matur, răbdător și înțelegător. Mi-am întâlnit sufletul pereche, nu există nimeni de vârsta mea ca el. Părea un gentleman și complet respectuos. Inițial nu am crezut că voi ajunge să am o relație cu el, din moment ce era mult mai în vârstă decât mine. Dar era atât de chipeș. Sentimentele mele au crescut după câteva luni, iar el mi-a spus că ma plăcut din prima zi în care ne-am întâlnit și că vrea să mă vadă în continuare”, a declarat Diana.

Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

Diana Montano și partenerul ei s-au întâlnit pentru prima data în anul 2023, chiar una dintre fostele iubite ale bărbatului fiind cea care le-a făcut cunoștință. Între ei a fost dragoste la prima vedere, iar timp de un an au făcut schimb de mesaje.

Mai apoi, Edgar a invitat-o să petreacă o vacanță în Hawaii împreună, iar acolo a luat cu adevărat naștere povestea de dragoste dintre cei doi.

„A mărturisit că și-ar fi dorit să fie un tânăr pentru a mă putea căsători cu el. I-am spus că m-aș căsători cu el așa cum este acum. După aceea am vorbit serios despre sentimentele noastre, iar când ne-am întors din călătorie am spus da și am devenit prietena lui. Este pur și simplu o dinamică foarte incitantă, pasională și fericită. Mă face să vreau să am grijă de el și să am răbdare. Edgar scoate la iveală ce e mai bun în mine, iar eu scot ce e mai bun în el”, a mai declarat tânăra.

Diana Montano spune că este cât se poate de fericită lângă partenerul ei în vârstă de 76 de ani. Însă, relație tinerei nu a fost prea ușor acceptată de familia acesteia. Dar chiar și așa, Diana este sigură că și-a găsit sufletul pereche și nu îi pasă de nimic altceva.

„Am câțiva membri ai familiei care nu sunt de acord și cred că îmi distrug viața. Dar nu mă deranjează prea tare. Înțeleg cum poate părea relația mea la prima vedere, însă știu că sunt fericită. Inițial plănuiam să vorbesc în privat cu mama despre asta, dar am ajuns să discutăm când și alți membri ai familiei erau prin preajmă. Se vedea după expresia ei că nu era încântată de idee, însă mătușa mea a fost foarte susținătoare”, a mai spus Diana.

Foto: Instagram