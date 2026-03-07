Acasă » Știri » Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse

Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse

De: Alina Drăgan 07/03/2026 | 14:37
Diana, o tânără de 25 de ani, s-a îndrăgostit de un bărbat de 76 de ani! Povestea care a stârnit un val de controverse
Diana și Edgar trăiesc o poveste de dragoste /Foto: Instagram
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
10 poze
Vezi galeria foto

Se pune că dragoste nu are vârstă și nu ține cont de nimic, iar asta o demonstrează Diana Montano, o tânără de 25 de ani, care spune că și-a găsit sufletul pereche într-un bărbat de 76 de ani. Cei doi s-au îndrăgostit, iar acum formează cu cuplul atipic, care nu este văzut cu ochi buni de mulți. Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi?

Diana Montano, în vârstă de 25 de ani, nu căuta dragostea, însă când l-a întâlnit pe Edgar, în vârstă de 76 de ani, lucrurile s-au schimbat radical. Tânăra spune că a fost cucerită pe loc de bărbatul care este cu 51 de ani mai în vârsta ca ea.

Originară din San Diego, Diana a fost cucerită de eleganța lui Edgar și de felul în care acesta o tratează. Tânăra spune că partenerul ei este un bărbat matur și respectuos, care este cu mult peste tinerii de vârsta ei.

„Îmi place să fiu cu cineva matur, răbdător și înțelegător. Mi-am întâlnit sufletul pereche, nu există nimeni de vârsta mea ca el. Părea un gentleman și complet respectuos. Inițial nu am crezut că voi ajunge să am o relație cu el, din moment ce era mult mai în vârstă decât mine. Dar era atât de chipeș. Sentimentele mele au crescut după câteva luni, iar el mi-a spus că ma plăcut din prima zi în care ne-am întâlnit și că vrea să mă vadă în continuare”, a declarat Diana.

Diana și Edgar trăiesc o poveste de dragoste /Foto: Instagram

Cum a început povestea de dragoste dintre cei doi

Diana Montano și partenerul ei s-au întâlnit pentru prima data în anul 2023, chiar una dintre fostele iubite ale bărbatului fiind cea care le-a făcut cunoștință. Între ei a fost dragoste la prima vedere, iar timp de un an au făcut schimb de mesaje.

Mai apoi, Edgar a invitat-o să petreacă o vacanță în Hawaii împreună, iar acolo a luat cu adevărat naștere povestea de dragoste dintre cei doi.

„A mărturisit că și-ar fi dorit să fie un tânăr pentru a mă putea căsători cu el. I-am spus că m-aș căsători cu el așa cum este acum. După aceea am vorbit serios despre sentimentele noastre, iar când ne-am întors din călătorie am spus da și am devenit prietena lui.

Este pur și simplu o dinamică foarte incitantă, pasională și fericită. Mă face să vreau să am grijă de el și să am răbdare. Edgar scoate la iveală ce e mai bun în mine, iar eu scot ce e mai bun în el”, a mai declarat tânăra.

Diana Montano spune că este cât se poate de fericită lângă partenerul ei în vârstă de 76 de ani. Însă, relație tinerei nu a fost prea ușor acceptată de familia acesteia. Dar chiar și așa, Diana este sigură că și-a găsit sufletul pereche și nu îi pasă de nimic altceva.

„Am câțiva membri ai familiei care nu sunt de acord și cred că îmi distrug viața. Dar nu mă deranjează prea tare. Înțeleg cum poate părea relația mea la prima vedere, însă știu că sunt fericită. Inițial plănuiam să vorbesc în privat cu mama despre asta, dar am ajuns să discutăm când și alți membri ai familiei erau prin preajmă. Se vedea după expresia ei că nu era încântată de idee, însă mătușa mea a fost foarte susținătoare”, a mai spus Diana.

Ce a putut să facă Zed, când credea că nu-l vede nimeni. „Regele Șoselelor” a „comis-o” în Băneasa

Otniela Sandu a uitat de Sebastian Dobrincu! Primele declarații despre noul iubit milionar: „Când ai pe cineva atent lângă tine”

 

Foto: Instagram

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital
Știri
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital
Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a familiei Niculae încercată de soartă
Știri
Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a familiei…
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a ținti forțele SUA
Mediafax
Cum a reacționat Trump la rapoartele că Rusia oferă Iranului informații pentru a...
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești nativi dau lovitura și în dragoste, și pe plan profesional și financiar!
Gandul.ro
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești...
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la...
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un singur copil a rezolvat problema în mod fascinant
Adevarul
Un profesor le-a cerut elevilor să deseneze un pătrat cu trei linii. Un...
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Digi24
Trump amenință cu un atac masiv: „Astăzi Iranul va fi lovit foarte puternic!”
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună în aplicare amenințările
Mediafax
Poliția Capitalei, după cazul de la „Marius Nasta”: indicii că urma să pună...
Parteneri
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au...
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a...
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din showbiz-ul românesc
Ciao.ro
Sunt mame devotate! Ziua de 8 martie o dedicam lor, celor mai puternice femei din...
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători, noi începuturi pentru Pești
Click.ro
Horoscop 6-12 martie. Fecioarele ar putea rezolva o situație dificilă din trecut, schimbări pentru Vărsători,...
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui mai radioactiv paradis insular
Digi 24
Explozii nucleare, „bebeluși meduză” și „sarcofagul” care se scufundă în ocean. Povestea stranie a celui...
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum să-și modifice armamentul
Digi24
Trei rachete balistice iraniene, doborâte cu 15 interceptori Patriot. Rusia ar fi arătat Iranului cum...
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
Promotor.ro
Cum arată Dacia Logan produsă în Iran?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
Trei filme pe care să le vezi pentru a înțelege viața din Iran
go4it.ro
Trei filme pe care să le vezi pentru a înțelege viața din Iran
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
Descopera.ro
Inteligența Artificială a dezvăluit schimbări chimice ascunse în creierul afectat de Alzheimer
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești nativi dau lovitura și în dragoste, și pe plan profesional și financiar!
Gandul.ro
Cea mai norocoasă zodie în luna martie 2026, potrivit lui Neti Sandu: Acești nativi dau...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital
Ministrul Finanțelor, implicat într-un accident rutier în Capitală! Două persoane au ajuns la spital
Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a ...
Emisiunea ”Visuri la Cheie” de la Pro TV le-a îndeplinit visul. Cum arată acum casa renovată a familiei Niculae încercată de soartă
Ce pensie trebuie să aibă pensionarii români, pentru o reducere de 90% la medicamente, din martie ...
Ce pensie trebuie să aibă pensionarii români, pentru o reducere de 90% la medicamente, din martie 2026
Carmen Harra, avertisment pentru români! Prețurile care vor exploda după atacurile din Orientul Mijlociu
Carmen Harra, avertisment pentru români! Prețurile care vor exploda după atacurile din Orientul Mijlociu
Motorina s-a scumpit din nou sâmbătă, 7 martie 2026. Localitatea din România unde șoferii pot găsi ...
Motorina s-a scumpit din nou sâmbătă, 7 martie 2026. Localitatea din România unde șoferii pot găsi cel mai mic preț la pompă
BANCUL ZILEI | Ce are fiecare femeie
BANCUL ZILEI | Ce are fiecare femeie
Vezi toate știrile
×