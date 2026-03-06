Acasă » Exclusiv » Ce a putut să facă Zed, când credea că nu-l vede nimeni. „Regele Șoselelor” a „comis-o” în Băneasa

Ce a putut să facă Zed, când credea că nu-l vede nimeni. „Regele Șoselelor” a „comis-o” în Băneasa

De: Delina Filip 06/03/2026 | 05:50
Ce a putut să facă Zed, când credea că nu-l vede nimeni. Regele Șoselelor a comis-o în Băneasa
Regele Șoselelor a fost întotdeauna pe cai mari, însă, de la o vreme a decis să stea mai retras. Caii i-a păstrat în garaj se pare, căci recent l-am surprins într-o altfel de ipostază. Abia ce a revenit din America și a făcut, din nou, furori în Capitală. Nu cu vreun bolid de sute de mii de euro de data asta, ci cu prezența sa și cu felul în care ocolește obstacolele. V-am făcut curioși, așa-i? CANCAN.RO are imagini senzaționale cu Zed, „Regele șoselelor”! 

Silviu Zaharia sau Zed așa cum este cunoscut de publicul larg, a intrat în atenția presei prin prisma bolizilor de sute de mii de euro pe care îi mânuiește cu mare pricepere. Are un garaj care ar impresiona orice colecționar de mașini de lux, astfel că nu este de mirare că a atras rapid o bază solidă de fani. Dacă, de obicei, îl vedem cum face test-drive cu diverse bijuterii pe patru roți, de cele mai multe ori alături de soția lui, Alina, de această dată l-am surprins într-o ipostază diferită. Fără mașină, fără soție, dar tot ocolind obstacole.

Agent 007 la datorie! Zed a făcut furori în mall

Zed și-a făcut apariția în Băneasa Shopping City, iar CANCAN.RO a fost, desigur, pe urmele lui. Cu un program mult mai relaxat decât de obicei, la o cafea cu un amic, fix așa l-am surprins pe milionar. Nu știm dacă întâlnirea a avut scop personal sau profesional, dar cert este că afaceristul și amicul lui au stat preț de câteva zeci de minute la cafea. Au schimbat ceva păreri, iar la un moment dat, Regele Șoselelor i-a arătat ceva pe telefon bărbatului cu care se afla.

Zed a făcut furori în mall
Zed a făcut furori în mall

După ce au terminat de povestit, cei doi au cerut nota, apoi au mai dat o tură scurtă prin mall. Ce să și faci ziua în timpul săptămânii la orele prânzului?! Nu putem să trecem cu vederea nici ținuta milioarului. Imediat cum s-a ridicat de la masă, Zed și-a pus ochelarii de soare, chiar dacă se afla în mall, pentru acel vibe de „boss mode”, ochelari care completau ținuta sa. Regele Șoselelor a purtat un outfit elegant format dintr-un costum bej cu maletă crem deschis care contrasta frumos cu nuanța sacoului și a pantalonilor. În picioare avea o pereche de ghete elegante, potrivite pentru temperaturile de afară.

Ar trece cu brio proba 100 m garduri

Când ies din mall trec de parcarea din spate și apoi fac un gest neasteptat. Cei doi tovarăși se îndreaptă către mașina amicului lui Zed, dar până acolo au de trecut câteva „obstacole”. Pentru a ajunge la automobil, milionarul și prietenul său nu mai stau să ocolească parcarea și aleg să sară gardul, oferind un moment delicios publicului din jur.

A sărit gardul fără să-i pese cine îl putea vedea
A sărit gardul fără să-i pese cine îl putea vedea

Ei, dacă așa se descurcă Zed îmbrăcat la patru ace, vă dați seama ce furori ar face dacă ar avea echipamentul sportiv?! Ar putea să se înscrie la proba 100 m garduri și ar doborî recorduri. Dar, până atunci, milionarul își vede de treabă. Se urcă în mașina amicului său și pleacă amândoi spre altă destinație.

CITEȘTE ȘI: Regele şoselelor nu a putut să o convingă nici acum. Soția lui Zed conduce o mașină modestă, deși are în garaj cele mai extravagante modele. Motivul este uluitor!

ACCESEAZĂ ȘI: ZED învârte sume cu șapte zerouri! "Regele șoselelor" își spune povestea banilor acumulați din afaceri

