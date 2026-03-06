Acasă » Exclusiv » Cum a fost răsfățată Laura Cosoi, înainte de Ziua Femeii. Portbagajul vedetei s-a umplut până la refuz

Cum a fost răsfățată Laura Cosoi, înainte de Ziua Femeii. Portbagajul vedetei s-a umplut până la refuz

De: Luciana Popescu 06/03/2026 | 06:50
Cum a fost răsfățată Laura Cosoi, înainte de Ziua Femeii. Portbagajul vedetei s-a umplut până la refuz
Abia a venit primăvara, mai este puțin până pe 8 martie, Ziua Femeii, iar CANCAN.RO a fost pe urmele Laurei Cosoi și a surprins-o pe aceasta cu un braț plin de flori superbe. Se pare că prezentatoarea TV a primit cadouri în avans. Și dacă tot este o lună dedicată femeii, frumosului, toată natura renaște, Laura a decis să facă și o vizită la un centru spa, acolo unde s-a răsfățat și relaxat. Avem imaginile cu toată escapada Laurei Cosoi.

Luna Martie a prins-o pe Laura Cosoi în priză. După o iarnă grea și posomorâtă, frumoasa prezentatoare TV a fost surprinsă în timp ce transporta spre casă niște flori superbe. A trecut 1 Martie, dar Laura Cosoi se pregătește în avans pentru Ziua Femeii, iar persoanele dragi au surprins-o cu niște buchete extravagante de flori. Portbagajul mașinii Laurei arăta exact ca o florărie. Avea toate sortimentele primăvăratice de flori, de la lalele albe și roșii, trandafiri roz pastel, până la o orhidee frumos împachetată. Orice doamnă sau domnișoară visează la un așa tratament „regal”. Până la urmă nu vorbim doar de un buchet modest, ci de un portbagaj plin de flori, alese cu grijă.

Laura Cosoi a fost răsfățată cu multe flori

S-a descotorosit de buchetele de flori și a fugit la Spa

Îmbrăcată lejer, într-o ținută sport și cu zâmbetul discret pe buze, Laura a renunțat la hainele groase, de iarnă și a fost surprinsă într-un trening baggy, crem. Părul era aranjat perfect, buclele arătau de parcă atunci se pregătea să intre într-o transmisiune live, iar machiajul era discret. Ajunsă în fața casei, Laura a intrat rapid cu florile, pe care le-a lăsat înăuntru, fără să stea prea mult. Nu voia să piardă timpul pentru că o aștepta o zi relaxantă la un centru spa din Capitală.

Laura Cosoi a fost surprinsă în timp ce mergea spre un centru spa

După ce s-a bucurat de minunata surpriză cu florile, Laura s-a urcat în mașină și s-a dus spre spa. Dacă tot este luna femeii, prezentatoarea TV a decis să sărbătorească și să celebreze într-o maniera aparte. S-a dus direct să își facă niște tratamente faciale și de relaxare. Laura Cosoi a optat să meargă singură și să aibă parte de liniște și pace. Vedeta a fost surprinsă stând pe telefon, vizibil plictisită de așteptarea din traficul bucureștean, dar pregătită pentru câteva ore de relaxare și răsfăț bine meritat după o perioadă plină de proiecte.

