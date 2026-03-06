Test IQ cu chibrituri | Corectați -7 x 9 – 5 = 30, mutând un singur băț

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un nou test de inteligență menit să îți verifice atenția, logica și spiritul de observație. În imagine apare o ecuație realizată din bețe de chibrit: -7 x 9 – 5 = 30.
Evident, rezultatul este incorect, iar provocarea constă în a muta un singur chibrit pentru ca operația să devină corectă. Nu există limită de timp, așa că te poți concentra în ritmul tău.
La prima vedere, pare imposibil să corectezi ecuația printr-o singură mutare, însă totul ține de atenția la detalii și de capacitatea de a vizualiza transformările posibile ale cifrelor. Un singur băț poate schimba complet semnificația operației sau valoarea unui număr.
Regula este simplă: ai voie să muți doar un chibrit, fără să adaugi sau să elimini vreunul. Restul ține de ingeniozitatea ta. Astfel de puzzle-uri sunt folosite adesea în testele de IQ pentru a evalua gândirea analitică, recunoașterea formelor și abilitatea de a găsi soluții neconvenționale.
Cei care au reușit să descopere soluția merită felicitări, iar pentru cei care nu au găsit-o, oferim rezolvarea.
IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:
