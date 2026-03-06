Test IQ cu chibrituri | Corectați -7 x 9 – 5 = 30, mutând un singur băț

Dragă cititorule, CANCAN.RO ţi-a pregătit astăzi un nou test de inteligență menit să îți verifice atenția, logica și spiritul de observație. În imagine apare o ecuație realizată din bețe de chibrit: -7 x 9 – 5 = 30.

Evident, rezultatul este incorect, iar provocarea constă în a muta un singur chibrit pentru ca operația să devină corectă. Nu există limită de timp, așa că te poți concentra în ritmul tău.

Test IQ cu chibrituri

La prima vedere, pare imposibil să corectezi ecuația printr-o singură mutare, însă totul ține de atenția la detalii și de capacitatea de a vizualiza transformările posibile ale cifrelor. Un singur băț poate schimba complet semnificația operației sau valoarea unui număr.

Corectați -7 x 9 – 5 = 30, mutând un singur băț

Regula este simplă: ai voie să muți doar un chibrit, fără să adaugi sau să elimini vreunul. Restul ține de ingeniozitatea ta. Astfel de puzzle-uri sunt folosite adesea în testele de IQ pentru a evalua gândirea analitică, recunoașterea formelor și abilitatea de a găsi soluții neconvenționale.

Cei care au reușit să descopere soluția merită felicitări, iar pentru cei care nu au găsit-o, oferim rezolvarea.

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;

IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;

IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;

IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;

IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

