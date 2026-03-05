Acasă » Știri » Test IQ pentru genii | Dacă 2+3=8, 3+3=27 și 4+3=64, cât este 5+3=?

De: Anca Chihaie 05/03/2026 | 16:19
Ești pregătit pentru o nouă provocare? Dacă da, ești în locul potrivit: îți prezentăm un nou test IQ. Trebuie să precizăm încă de la început că numai geniile își vor da seama de rezolvare.

Există multe teste de inteligență și iluzii optice pe care oamenii le rezolvă din dorința de a-și crește nivelul de IQ cu trecerea timpului. Cu toate acestea, chiar și geniile greșesc la unele provocări, așa că nu trebuie să fii dezamăgit dacă nu reușești să dai răspunsul corect.

Rezolvare test IQ

Testele de inteligență sunt o metodă populară de a evalua capacități precum gândirea logică, atenția la detalii, recunoașterea tiparelor și raționamentul critic. Aceste provocări pot lua forma unor puzzle-uri vizuale, exerciții matematice sau întrebări de logică și trebuie rezolvate într-un timp limitat. Exersarea constantă a acestor teste ajută la menținerea unui creier activ și la dezvoltarea gândirii creative.

Puzzle-urile matematice sunt o metodă excelentă de a-ți testa gândirea critică. Ele ajută la dezvoltarea gândirii analitice și a abilităților de rezolvare a problemelor, oferind în același timp un antrenament sănătos pentru creier. În provocarea de astăzi trebuie să descoperi valoarea lipsă din imagine, observând cu atenție modelul și logica din spatele numerelor. Se spune că acest puzzle poate fi rezolvat în doar 15 secunde dacă identifici rapid tiparul corect, însă provocarea este să îl rezolvi chiar mai repede, în maximum 11 secunde.

În imagine apar relațiile: 2 + 3 = 8, 3 + 3 = 27, 4 + 3 = 64 și 5 + 3 = ?. Trucul este că nu se folosește adunarea obișnuită, ci înmulțirea repetată a primului număr cu el însuși de trei ori (numărul la puterea a treia). Astfel, 2 × 2 × 2 = 8, iar 4 × 4 × 4 = 64. Urmând aceeași logică, 5 × 5 × 5 = 125, deci numărul lipsă este 125. Dacă ți-a plăcut acest puzzle, îl poți împărtăși și cu prietenii sau colegii pentru a vedea cine îl rezolvă cel mai repede.

Test de inteligență | În doar 7 secunde, identificați care fată este diferită de toate celelalte

Test IQ exclusiv pentru genii | Câți de 16 sunt, în total, în această imagine?

