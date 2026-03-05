A băgat divorț de soție și a fugit la Insula Iubirii 2026! Vedeta a publicat primele imagini din Thailanda: „Sezonul X”

Fanii emisiunii Insula Iubirii au fost surprinși de apariția neașteptată a unuia dintre cei mai controversați foști concurenți ai reality-show-ului. Răzvan Kovacs a ajuns din nou în Thailanda, în timp ce în România se află în plin proces de divorț de partenera sa de viață, Ema Oprișan.

Prezența lui Kovacs în Asia a atras rapid atenția fanilor emisiunii, după ce acesta a publicat pe rețelele sociale câteva imagini din timpul călătoriei. Fotografiile au arătat că fostul concurent se află din nou în locul unde, în urmă cu câțiva ani, a devenit cunoscut publicului larg. Postările indică faptul că dj-ul se află în Thailanda chiar în perioada în care se filmează un nou sezon al show-ului.

Răzvan Kovacs, ispită în noul sezon Insula Iubirii?

În imaginile publicate online, Kovacs apare într-o mașină care pare să îl fi preluat de la aeroport, iar o altă fotografie surprinde locul unde este cazat. Decorul exotic și detaliile din fotografii au fost suficiente pentru ca urmăritorii să recunoască destinația asociată cu filmările emisiunii.

„Sezonul 10. Era păcat să lipsesc”, a scris Răzvan Kovacs.

Răzvan Kovacs a devenit cunoscut după participarea la Insula Iubirii alături de partenera sa de atunci, Ema Oprișan. Cei doi au mers în Thailanda pentru a-și testa relația în cadrul formatului televizat care pune cuplurile în fața unor tentații și provocări menite să scoată la iveală problemele existente într-o relație. Participarea lor a fost intens comentată, iar evoluția cuplului a generat numeroase reacții din partea publicului.

Experiența trăită în cadrul emisiunii a fost una dificilă pentru cei doi. Pe parcursul sezonului, tensiunile dintre ei au devenit tot mai evidente, iar finalul a venit cu o despărțire temporară. Cu toate acestea, după revenirea în România, cei doi au decis să mai ofere o șansă relației lor.

În perioada care a urmat, Răzvan Kovacs și Ema Oprișan au încercat să își reconstruiască viața de cuplu. Relația lor a continuat pentru o vreme, iar cei doi au devenit și părinți. Cu toate acestea, lucrurile nu au evoluat în direcția dorită, iar în cele din urmă au ajuns la decizia de a se separa definitiv.

