Acasă » Știri » Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai? Concurenta Insula iubirii, pusă la zid

Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai? Concurenta Insula iubirii, pusă la zid

De: David Ioan 01/03/2026 | 22:05
Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai? Concurenta Insula iubirii, pusă la zid
Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai? Concurenta Insula iubirii, pusă la zid. Foto: Instagram

Iustina Loghin a primit numeroase reacții legate de vacanța sa în Dubai. Fosta participantă la Insula Iubirii a fost criticată pentru faptul că a părăsit România fiind însărcinată, însă a oferit un răspuns ferm celor care i-au pus întrebări incomode.

Iustina se află în Dubai alături de soțul ei, Cornel Luchian, și de fiica lor, Ivana. Familia a plecat înainte ca tensiunile din Orientul Mijlociu să se intensifice, însă acum se confruntă cu o situație dificilă, fiind nevoiți să rămână acolo până când situația se va stabiliza.

Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai?

Fosta concurentă a povestit că a fost profund speriată de bubuiturile puternice și de rachetele observate pe cerul orașului, mărturisind că își dorește doar să se întoarcă acasă în siguranță.

În mediul online, Iustina a explicat că a primit mesaje în care era întrebată de ce a ales să călătorească în timp ce este însărcinată. Aceasta a subliniat că fiecare femeie își trăiește sarcina în felul ei și că o astfel de perioadă nu ar trebui să fie un obstacol în calea unei vacanțe.

Concurenta Insula iubirii, pusă la zid

Iustina a transmis că preferă să își urmeze propriile alegeri și să nu se lase influențată de opiniile celor din jur, atâta timp cât se simte bine și își ascultă corpul.

„Am primit câteva mesaje de genul: Ce cauți în vacanță gravidă și cu un copil mic după tine? Dar sunt convinsă că, dacă nu o luam pe Ivana, probabil întrebarea ar fi fost: De ce nu ți-ai luat copilul cu tine? Adevărul este că fiecare femeie își trăiește sarcina în felul ei. Faptul că sunt însărcinată nu înseamnă că trebuie să stau imobilizată sau să renunț la lucrurile care îmi fac plăcere. Mă simt bine, îmi ascult corpul și aleg să îmi trăiesc viața așa cum simt că este mai bine pentru mine și pentru familia mea“, a scris Iustina Loghin.

Pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu, Iustina a recunoscut că trăiește momente de teamă, mai ales după ce a observat noi rachete pe cerul Dubaiului. Dorința sa principală este să revină cât mai repede în România.

„Revin cu un mesaj. Am multe mesaje și nu fac față. Suntem bine. Ivana doarme, noi nu. Nu avem cum, suntem foarte tensionați. În urmă cu 20 de minute, am văzut din nou o rachetă. Din ce am înțeles, Dubai ar fi foarte sigur, dar nu mă pot liniști. Vreau acasă! România, te iubesc!”, a transmis Iustina Loghin pe Instagram.

CITEŞTE ŞI: Iustina, prinsă în Dubai de bombardamentele din Emirate: ”Mi-e foarte frică”

Concurenta de la Insula Iubirii, însărcinată pentru a doua oară! A făcut anunțul chiar de Ziua Îndrăgostiților

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum au recucerit Muppets Generația Z. La 50 de ani de la debut, păpușile lui Jim Henson revin în forță
Știri
Cum au recucerit Muppets Generația Z. La 50 de ani de la debut, păpușile lui Jim Henson revin…
Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul din Orient
Știri
Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul din Orient
Trump anunță că Iranul vrea să negocieze
Mediafax
Trump anunță că Iranul vrea să negocieze
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la Bucureşti. Nicolae Ceauşescu sfârşea după o vizită la Teheran
Adevarul
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Țoiu: Niciun român rănit în conflictul din Orientul Mijlociu. Planurile de evacuare, discutate mâine cu Bolojan
Mediafax
Țoiu: Niciun român rănit în conflictul din Orientul Mijlociu. Planurile de evacuare, discutate...
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Digi 24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum au recucerit Muppets Generația Z. La 50 de ani de la debut, păpușile lui Jim Henson revin în ...
Cum au recucerit Muppets Generația Z. La 50 de ani de la debut, păpușile lui Jim Henson revin în forță
Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul ...
Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul din Orient
Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu „Prințișorul din Timișoara”: „Ea ...
Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu „Prințișorul din Timișoara”: „Ea nu știa că el e mai mic”
Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: „Am cumpărat 12.000 de mărțișoare”
Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: „Am cumpărat 12.000 de mărțișoare”
De ce „Chinamaxxing” a devenit noul trend viral al Generației Z. Fascinația pentru un stil de viață ...
De ce „Chinamaxxing” a devenit noul trend viral al Generației Z. Fascinația pentru un stil de viață „made in China”
Marius Tucă Show începe luni, 2 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 2 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Vezi toate știrile
×