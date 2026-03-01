Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai? Concurenta Insula iubirii, pusă la zid

Iustina Loghin a primit numeroase reacții legate de vacanța sa în Dubai. Fosta participantă la Insula Iubirii a fost criticată pentru faptul că a părăsit România fiind însărcinată, însă a oferit un răspuns ferm celor care i-au pus întrebări incomode.

Iustina se află în Dubai alături de soțul ei, Cornel Luchian, și de fiica lor, Ivana. Familia a plecat înainte ca tensiunile din Orientul Mijlociu să se intensifice, însă acum se confruntă cu o situație dificilă, fiind nevoiți să rămână acolo până când situația se va stabiliza.

Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai?

Fosta concurentă a povestit că a fost profund speriată de bubuiturile puternice și de rachetele observate pe cerul orașului, mărturisind că își dorește doar să se întoarcă acasă în siguranță.

În mediul online, Iustina a explicat că a primit mesaje în care era întrebată de ce a ales să călătorească în timp ce este însărcinată. Aceasta a subliniat că fiecare femeie își trăiește sarcina în felul ei și că o astfel de perioadă nu ar trebui să fie un obstacol în calea unei vacanțe.

Concurenta Insula iubirii, pusă la zid

Iustina a transmis că preferă să își urmeze propriile alegeri și să nu se lase influențată de opiniile celor din jur, atâta timp cât se simte bine și își ascultă corpul.

„Am primit câteva mesaje de genul: Ce cauți în vacanță gravidă și cu un copil mic după tine? Dar sunt convinsă că, dacă nu o luam pe Ivana, probabil întrebarea ar fi fost: De ce nu ți-ai luat copilul cu tine? Adevărul este că fiecare femeie își trăiește sarcina în felul ei. Faptul că sunt însărcinată nu înseamnă că trebuie să stau imobilizată sau să renunț la lucrurile care îmi fac plăcere. Mă simt bine, îmi ascult corpul și aleg să îmi trăiesc viața așa cum simt că este mai bine pentru mine și pentru familia mea“, a scris Iustina Loghin.

Pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu, Iustina a recunoscut că trăiește momente de teamă, mai ales după ce a observat noi rachete pe cerul Dubaiului. Dorința sa principală este să revină cât mai repede în România.

„Revin cu un mesaj. Am multe mesaje și nu fac față. Suntem bine. Ivana doarme, noi nu. Nu avem cum, suntem foarte tensionați. În urmă cu 20 de minute, am văzut din nou o rachetă. Din ce am înțeles, Dubai ar fi foarte sigur, dar nu mă pot liniști. Vreau acasă! România, te iubesc!”, a transmis Iustina Loghin pe Instagram.

