Acasă » Exclusiv » Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu „Prințișorul din Timișoara”: „Ea nu știa că el e mai mic”

Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu „Prințișorul din Timișoara”: „Ea nu știa că el e mai mic”

De: Delina Filip 01/03/2026 | 22:30
Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu Prințișorul din Timișoara: Ea nu știa că el e mai mic
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Primăvara se numără ghioceii, dar și iubirile din showbiz! Fosta lui Lino Golden a dat startul unei noi povești de dragoste alături de „Prințișorul din Timișoara”, așa cum vă dezvăluiam în urmă cu o zi. Cei doi trăiesc un început de iubire discret, dar intens. După ce v-am dezvăluit cine este bărbatul care i-a cucerit inima fostei concurente Desafio Aventura, acum am aflat cum s-au cunoscut cei doi, dar și ce gest este pe cale de a face blonda pentru iubitul ei. CANCAN.RO are, ca de fiecare dată, toate informațiile și vi le prezintă în exclusivitate. 

Delia Salchevici are un nou iubit, așa cum vă spuneam în urmă cu o zi, iar relația, deși incipientă este cât se poate de serioasă. Fosta lui Lino Golden se iubește cu un tânăr de 21 de ani pe numele lui Cristian Zetu. Bărbatul este fotbalist și provine dintr-o familie înstărită din Timișoara, fiind moștenitorul singurului hotel de cinci stele de la el din oraș. Iată cum s-au cunoscut cei doi și ce planuri de viitor au.

Dezvăluiri exclusive despre relația Deliei Salchevici cu iubitul fotbalist: „E o relație serioasă! Ea merge des în Timișoara”

Relația dintre Delia Salchievici și noul ei iubit, Cristian, a început timid, dar a avansat rapid. Cei doi s-au cunoscut în online, așa cum încep majoritatea relațiilor în ziua de azi, iar tânărul este cel care a abordat-o pe blondină pe Instagram. De la conversații apropiate în online, la prima întâlnire nu a mai durat decât două zile, căci, vrăjit de frumoasa blondină, Cristian a venit în București pentru a o vedea.

„După două zile el a venit la București să o vadă pe ea. Au plecat la munte împreună, la Matca. Sunt într-o relație oficială, e o relație serioasă”, au spus apropiații lor pentru CANCAN.RO.

Cum a început relația dintre Delia Salchievici și actualul iubit
Cum a început relația dintre Delia Salchievici și actualul iubit

Se spune că ce dai într-o relație, asta ar trebui să și primești, iar tânărul fotbalist a tras lozul câștigător. Spunem asta pentru că am aflat că Delia este deschisă și ea să meargă în Timișoara și o face chiar des pentru partenerul ei.

„Ea face drumuri spre Timișoara și el în București momentan, se înțeleg foarte bine”, ne-au spus apropiații lor.

Fosta lui Lino Golden trăiește o poveste de dragoste la distanță
Fosta lui Lino Golden trăiește o poveste de dragoste la distanță

Fosta concurentă de la Desafio Aventura ia în calcul să lase viața din Capitală și chiar să se mute în Timișoara, la iubitul ei, dovadă că a renunțat la reticența incipientă în fața unei noi relații, chiar dacă inițial nu își dorea să se implice într-o nouă poveste de dragoste.

„Ea nu își dorea deloc relație, dar s-a deschis mult în fața lui, iar el se poartă foarte frumos cu ea. E mai mic cu trei ani, ea nu știa inițial, dar se înțeleg foarte bine. Acum ia în calcul să se mute acolo pentru el”, ne-au spus apropiații lor.

Se pare că zicala aceea cu „Dragostea nu are vârstă” este cum nu se poate mai adevărată, iar în cazul Deliei sperăm să fie și de lungă durată. Nu de alta, dar după căsnicia cu Lino Golden, tânăra părea că nu-și poate găsi liniștea, asta până de curând.

CITEȘTE ȘI: Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe „Prințișorul din Timișoara”

ACCESEAZĂ ȘI: Delia Salchievici, dezvăluiri neașteptate despre sărutul cu Ian la Desafio: Aventura. A spus-o în direct, la TV: ”E băiat bun”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la pont@cancan.ro, să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: „Am cumpărat 12.000 de mărțișoare”
Exclusiv
Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: „Am cumpărat 12.000 de mărțișoare”
Unde s-a refugiat moștenitorul BGS, după atacurile din Dubai. Plătește pe noapte cât o mașină second hand
Exclusiv
Unde s-a refugiat moștenitorul BGS, după atacurile din Dubai. Plătește pe noapte cât o mașină second hand
Trump anunță că Iranul vrea să negocieze
Mediafax
Trump anunță că Iranul vrea să negocieze
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și...
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la Bucureşti. Nicolae Ceauşescu sfârşea după o vizită la Teheran
Adevarul
Destine paralele: în 1989, Ali Khamenei îşi începea ascensiunea cu o vizită la...
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile care planează asupra sa
Digi24
Misterul sferei care s-a prăbușit acum cinci ani într-o pădure din Rusia. Teoriile...
Țoiu: Niciun român rănit în conflictul din Orientul Mijlociu. Planurile de evacuare, discutate mâine cu Bolojan
Mediafax
Țoiu: Niciun român rănit în conflictul din Orientul Mijlociu. Planurile de evacuare, discutate...
Parteneri
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani....
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi temperatura e cu minus!
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan a încălzit atmosfera cu apariția în costum de baie, la Predeal, deşi...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Click.ro
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu...
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce s-a răzgândit Trump
Digi 24
Pe ce dată trebuia să aibă loc atacul comun SUA-Israel împotriva Iranului și de ce...
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Digi24
Țările în care se mută superbogații lumii. Unele destinații sunt surprinzătoare
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
Promotor.ro
Poze spion cu prototipul „fantomă” la Pitești! Să fie viitoarea Dacia C-Neo?
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Dragă, sunt cu o domnișoară de 18 ani la un hotel!
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
go4it.ro
Gadget-ul cu care Xiaomi ia fața Apple sau Samsung
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele evoluții pe front
Gandul.ro
Războiul în direct. Gândul prezintă LIVE atacurile militare în războiul dintre SUA-Israel și Iran. Ultimele...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum au recucerit Muppets Generația Z. La 50 de ani de la debut, păpușile lui Jim Henson revin în ...
Cum au recucerit Muppets Generația Z. La 50 de ani de la debut, păpușile lui Jim Henson revin în forță
Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul ...
Cum își liniștește Călin Donca copiii în Dubai, în mijlocul bubuiturilor provocate de conflictul din Orient
Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: „Am cumpărat 12.000 de mărțișoare”
Pescobar nu s-a uitat la bani în prima zi de primăvară: „Am cumpărat 12.000 de mărțișoare”
De ce „Chinamaxxing” a devenit noul trend viral al Generației Z. Fascinația pentru un stil de viață ...
De ce „Chinamaxxing” a devenit noul trend viral al Generației Z. Fascinația pentru un stil de viață „made in China”
Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai? Concurenta ...
Cum răspunde Iustina Loghin criticilor care îi reproșează ca a mers însărcinată în Dubai? Concurenta Insula iubirii, pusă la zid
Marius Tucă Show începe luni, 2 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 2 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Vezi toate știrile
×