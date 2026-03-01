Detalii picante despre relația Deliei ex-Desafio cu „Prințișorul din Timișoara”: „Ea nu știa că el e mai mic”

Primăvara se numără ghioceii, dar și iubirile din showbiz! Fosta lui Lino Golden a dat startul unei noi povești de dragoste alături de „Prințișorul din Timișoara”, așa cum vă dezvăluiam în urmă cu o zi. Cei doi trăiesc un început de iubire discret, dar intens. După ce v-am dezvăluit cine este bărbatul care i-a cucerit inima fostei concurente Desafio Aventura, acum am aflat cum s-au cunoscut cei doi, dar și ce gest este pe cale de a face blonda pentru iubitul ei. CANCAN.RO are, ca de fiecare dată, toate informațiile și vi le prezintă în exclusivitate.

Delia Salchevici are un nou iubit, așa cum vă spuneam în urmă cu o zi, iar relația, deși incipientă este cât se poate de serioasă. Fosta lui Lino Golden se iubește cu un tânăr de 21 de ani pe numele lui Cristian Zetu. Bărbatul este fotbalist și provine dintr-o familie înstărită din Timișoara, fiind moștenitorul singurului hotel de cinci stele de la el din oraș. Iată cum s-au cunoscut cei doi și ce planuri de viitor au.

Dezvăluiri exclusive despre relația Deliei Salchevici cu iubitul fotbalist: „E o relație serioasă! Ea merge des în Timișoara”

Relația dintre Delia Salchievici și noul ei iubit, Cristian, a început timid, dar a avansat rapid. Cei doi s-au cunoscut în online, așa cum încep majoritatea relațiilor în ziua de azi, iar tânărul este cel care a abordat-o pe blondină pe Instagram. De la conversații apropiate în online, la prima întâlnire nu a mai durat decât două zile, căci, vrăjit de frumoasa blondină, Cristian a venit în București pentru a o vedea.

„După două zile el a venit la București să o vadă pe ea. Au plecat la munte împreună, la Matca. Sunt într-o relație oficială, e o relație serioasă”, au spus apropiații lor pentru CANCAN.RO.

Se spune că ce dai într-o relație, asta ar trebui să și primești, iar tânărul fotbalist a tras lozul câștigător. Spunem asta pentru că am aflat că Delia este deschisă și ea să meargă în Timișoara și o face chiar des pentru partenerul ei.

„Ea face drumuri spre Timișoara și el în București momentan, se înțeleg foarte bine”, ne-au spus apropiații lor.

Fosta concurentă de la Desafio Aventura ia în calcul să lase viața din Capitală și chiar să se mute în Timișoara, la iubitul ei, dovadă că a renunțat la reticența incipientă în fața unei noi relații, chiar dacă inițial nu își dorea să se implice într-o nouă poveste de dragoste.

„Ea nu își dorea deloc relație, dar s-a deschis mult în fața lui, iar el se poartă foarte frumos cu ea. E mai mic cu trei ani, ea nu știa inițial, dar se înțeleg foarte bine. Acum ia în calcul să se mute acolo pentru el”, ne-au spus apropiații lor.

Se pare că zicala aceea cu „Dragostea nu are vârstă” este cum nu se poate mai adevărată, iar în cazul Deliei sperăm să fie și de lungă durată. Nu de alta, dar după căsnicia cu Lino Golden, tânăra părea că nu-și poate găsi liniștea, asta până de curând.

