Unde s-a refugiat moștenitorul BGS, după atacurile din Dubai. Plătește pe noapte cât o mașină second hand

De: Delina Filip 01/03/2026 | 22:00
Tensiunile din Orientul Mijlociu au ajuns în Dubai, Abu Dhabi și alte zone frecventate de vedetele din România și a creat panică printre ele, așa cum vă prezentam în urmă cu o zi. Dacă pe unele le-a făcut să se întoarcă de urgență în țară, un fiu de milionar a găsit alt refugiu: unul de lux, desigur!  Moștenitorul BGS a epatat, din nou, iar CANCAN.RO are detalii!

Se spune că atunci când ai bani, îți permiți orice, chiar și să sfidezi ce se întâmplă în lume! Andrei, fiul lui Bogdan Oprea, patronului BGS, a surprins cu imaginile pe care le-a postat imediat după ce a plecat din Dubai.

Andrei Oprea a plecat la un resort de lux, în deșert

Tânărul s-a “refugiat” în deșert, la Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara un resort ultra-luxos în deșertul Liwa. Dar asta nu este tot! Iată cât costă o noapte de cazare aici, dar și ce facilități îți oferă.

Moștenitorul BGS s-a „refugiat” într-un resort de lux

Fiul lui Bogdan Oprea a părăsit Dubaiul în urmă cu puțin timp și s-a “refugiat” în deșert. Dar să vedem unde stă, mai exact, moștenitorul BGS. A ajuns la un resort ultraluxos în deșertul Liwa, mai exact la Qasr Al Sarab Desert Resort by Anantara. Și, ca treaba să fie treabă, după ce s-a asigurat că e într-o zonă safe, moștenitorul BGS a și publicat un mesaj explicit pentru Iran.

Andrei Oprea a ales ca refugiu un resort de cinci stele, dotat cu cu facilitati de top si vederi spectaculoase asupra dunelor de nisip, piscină, spa. Dar, și prețul este pe măsură, căci o cameră standard în acest resort costă aproximativ 600 de euro pe noapte, iar pentru camerele tip suite sau vile sare de 6000 de euro pe noapte.

Resortul are numeroase facilități
Resortul are numeroase facilități

Așadar, în cazul în care pentru unii vacanța s-a tranformat într-un motiv de panică, moștenitorul BGS a ales liniștea dunelor și confortul de cinci stele. Andrei Oprea a demonstrat, încă o dată că, dacă ai resursele necesare realitatea poate fi „reinterpretată”.

