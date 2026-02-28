Acasă » Exclusiv » Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe „Prințișorul din Timișoara”

Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe „Prințișorul din Timișoara"

De: Delina Filip 28/02/2026 | 22:00
Am aflat cu cine se iubește Delia Salchievici! Fosta lui Lino Golden a pus mâna pe Prințișorul din Timișoara
Delia Salchievici a intrat în atenția presei după ce a apărut la brațul lui Lino Golden, bărbat cu care s-a căsătorit după un an de relație și de care a divorțat la fel de repede. Căsnicia cu artistul i-a adus notorietate, iar viața sa personală a început să fie din ce în ce mai transparentă pentru public. A avut apoi o relație de scurtă durată cu medicul Auday, însă blondina a făcut adevărate valuri la Desafio Aventura, acolo unde ea și trapperul Ian au fost foarte apropiați. Cu toate că fanii emisiunii sperau ca între ei să existe o relație, blondina a părăsit competiția, iar la întoarcerea în țară și-a găsit un nou iubit. S-a fotografiat alături de el, însă nu i-a dezvăluit identitatea. CANCAN.RO știe însă totul despre noul partener al blondinei, dar și ce a atras-o la el. 

Delia Salchevici merge pe principiul „timpul e prețios”, astfel că nu are timp de drame inutile și discuții, ci preferă să își vadă de viață. După ce a făcut ravagii la Desafio Aventura, acolo unde ea și trapperul Ian au stârnit multe controverse după ce s-au sărutat (vezi aici), blondina nu a stat să își plângă de milă. A mers mai departe cu capul sus și cu ținta bine știută. Și, a țintit bine de tot. Așa cum știm, tânăra s-a afișat într-o fotografie cu un tânăr misterios, dar nu a vrut să-i dezvăluie identitatea. Însă, pentru asta suntem noi aici. Așadar, am aflat cine este noul iubit al Deliei, dar și cum a cucerit-o.

Delia Salchievici a vrut să ne arate că este într-o relație fericită
Delia Salchievici a vrut să ne arate că este într-o relație fericită

Fosta lui Lino Golden se iubește cu „Prințișorul din Timișoara”

Delia Salchevici are un nou iubit pe care, cel puțin pentru moment, a decis să îl țină cât mai ferit de ochii curioșilor. Relația este însă privată, nu complet secretă, mai ales dacă este să ne luăm după acțiunile blondinei. Recent, cei doi au fost la Singureni să tragă cu arcul, iar comentariile tinerei au stârnit imediat curiozitatea.

Tânăra a precizat că are un iubit atent la nevoile ei
Tânăra a precizat că are un iubit atent la nevoile ei9

La una dintre fotografii, o persoană a întrebat-o pe Delia unde era locația și cât costă o astfel de experiență? Deși se afla la Singureni (ironic, nu?) blondina a vrut să arate că nu este singură, așa că răspunsul ei a fost cât se poate de explicit.

„Locația e la Singureni. Nu știu cât a costat, a plătit iubitul meu”, a fost răspunsul ei.

Nu este de mirare că partenerul ei a plătit întreaga experiență, și probabil multe altele care vor veni, căci tânărul este foarte potent financiar. Numele lui este Cristian Zetu, a cochetat cu fotbalul o perioadă și provine dintr-o familie înstărită din Timișoara, fiind moștenitorul singurului hotel de cinci stele de la el din oraș.

Iubitul Deliei este fotbalist și moștenitorul unui hotel de 5 stele din Timișoara
Iubitul Deliei este fotbalist și moștenitorul unui hotel de 5 stele din Timișoara

Delia a tras lozul câștigător

Cristian este obișnuit cu viața de lux, doar părinții sunt milionari, astfel că vacanțele și le face în locații exclusiviste. În plus, tânărul este un gentleman, astfel că Delia este o răsfățată. Acum înțelegem de unde acele buchete superbe de flori pe care le pune pe Instagram să vadă toată lumea.

Tânăra nu s-a sfiit să ne arate că este răsfățată de partenerul ei
Tânăra nu s-a sfiit să ne arate că este răsfățată de partenerul ei

Știți cum se spune, „în dragoste nu este doar despre a primi, ci și despre a oferi”. Așadar, tânăra nu se lasă mai prejos și deseori promovează bussinessul familiei iubitului său. Nu o dată s-a fotografiat în hotelul respectiv, fotografii pe care le-a împărtășit apoi cu comunitatea sa de zeci de mii de urmăritori. Se pare că luna iubirii a prins-o îndrăgostită pe Delia, iar pe noi, la fel de vigilenți ca de fiecare dată.

×