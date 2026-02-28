Acasă » Știri » „Vorbeam cu ChatGPT de opt ori pe zi”: criza de singurătate a Generației Z. Când AI devine „cel mai ușor interlocutor”

De: Diana Cernea 28/02/2026 | 22:10
Pentru Paisley, un tânăr de 23 de ani din Manchester, munca de acasă după anii de izolare din pandemie a însemnat mai mult decât confort. A însemnat singurătate. Spune că a ajuns să simtă că și-a pierdut abilitatea de a socializa și că singura „companie” la îndemână era inteligența artificială.

„La un moment dat vorbeam cu ChatGPT de șase, șapte, opt ori pe zi despre problemele mele. Nu reușeam să mă desprind. Era o pantă periculoasă”, a povestit el.

Experiența sa este parte dintr-un fenomen mai amplu, documentat în producția „Generation Lonely”, realizată de tânărul regizor Sam Tullen. Potrivit datelor oficiale, Generația Z – cei născuți între 1997 și 2012 – este cea mai afectată de singurătate în Marea Britanie. Aproximativ 33% dintre tinerii cu vârste între 16 și 29 de ani spun că se simt singuri „adesea, mereu sau uneori”.

Chatboții, între sprijin și substitut

Un raport arată că 39% dintre tinerii cu vârste între 11 și 18 ani folosesc chatboți pentru sprijin emoțional, iar 21% consideră că este mai ușor să vorbească cu AI decât cu o persoană reală.

Paisley spune că spera ca inteligența artificială „să-i fie prieten”, pentru că robotul răspundea imediat și nu judeca. Însă, în timp, a realizat că soluția nu era sustenabilă.

„Am construit o lume în care e mai ușor să vorbești cu un chatbot decât cu un om”, spune Sam Tullen, care subliniază că mulți tineri folosesc AI pentru întrebări pe care le-ar pune, în mod normal, unui prieten: „Ce părere ai despre ținuta mea?” sau „Ce ar trebui să fac azi?”.

Limitele empatiei artificiale

Specialiștii avertizează că, deși chatboții pot părea „complici perfecți” – disponibili non-stop, niciodată iritați sau critici – le lipsește inteligența emoțională umană. Adam Farricker, coordonator al unui program pentru tineri din Manchester, spune că AI nu poate înlocui rolul „adultului de încredere”.

Dr. Jennifer Cearns, cercetătoare în domeniul relației dintre AI și oameni, atrage atenția că adolescenții pot avea dificultăți în a distinge între interacțiunea cu un chatbot și relațiile reale. Spre deosebire de oameni, AI rareori „contrazice” sau pune limite, ceea ce poate afecta dezvoltarea critică a tinerilor.

Ea avertizează că lipsa unei reacții ferme față de comportamente dăunătoare sau idei extreme poate avea consecințe pe termen lung.

Pentru mulți tineri, problema nu este doar tehnologia, ci sentimentul că adulții nu înțeleg cât de diferită este realitatea lor socială față de cea a generațiilor anterioare. Pandemia, munca remote și digitalizarea accelerată au schimbat radical felul în care se leagă relațiile.

AI poate oferi răspunsuri rapide. Dar, pentru Generația Z, soluția reală la singurătate rămâne, încă, o conversație autentică cu un om.

