Tradiția celor 44 de pahare. De ce se beau, de fapt, în ziua celor 40 de Mucenici

Românii marchează anual, pe 9 martie, sărbătoarea celor 40 de Mucenici, un moment cu puternică încărcătură religioasă și tradițională. În această zi, sunt respectate obiceiuri vechi, iar unul dintre cele mai răspândite este consumul celor 40 sau 44 de pahare cu vin, practicat în majoritatea regiunilor țării.

Conform tradiției, gospodinele pregătesc mucenici și merg la biserică pentru a împărți mâncare în memoria celor trecuți la cele veșnice. Ritualul este asociat cu ideea de pomenire și cu dorința de a aduce binecuvântare asupra casei și a familiei. Tot în această zi, vinul roșu are o semnificație aparte, fiind legat simbolic de sângele martirilor.

Tradiția celor 44 de pahare

Cei 40 de Mucenici au fost soldați creștini din Legiunea a XII a Fulminată, aflați în Armenia în timpul împăratului Licinius. Pentru că au refuzat să renunțe la credința lor, au fost întemnițați și supuși unor pedepse severe, iar în final au fost condamnați la moarte prin înghețare în lacul Sevastiei. Jertfa lor a stat la baza numeroaselor tradiții păstrate până astăzi.

Obiceiul celor 40 sau 44 de pahare de vin este unul dintre cele mai cunoscute ritualuri populare. Vinul simbolizează sângele martirilor, iar diferența dintre 40 și 44 provine din credințele străvechi.

În tradiția creștină sunt pomeniți 40 de sfinți, însă în credințele geto dacice se vorbea despre 44 de spirite protectoare. Totodată, numărul 44 este asociat și cu intervalul de zile dintre 9 martie și 23 aprilie, data sărbătorii Sfântului Gheorghe.

De ce se beau, de fapt, în ziua celor 40 de Mucenici

Se spune că, dacă nu pot consuma toate cele 44 de pahare, oamenii trebuie măcar să guste vin roșu sau să se stropească simbolic, pentru a avea putere de muncă și spor în tot anul. Ritualul este privit ca un gest de protecție și revitalizare.

În gospodării, mucenicii sunt pregătiți din aluat dospit, modelați în forma cifrei 8, considerată simbol al echilibrului. Aceștia sunt împărțiți vecinilor, rudelor sau persoanelor nevoiașe, atât pentru pomenirea celor adormiți, cât și pentru a atrage belșugul recoltelor viitoare.

