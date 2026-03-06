Acasă » Știri » Antena 1, acuzată că a „regizat” accidentarea lui Nicu de la Survivor: „Duelul trebuia trecut ca ABANDON”. Detaliul observat de telespectatori

De: David Ioan 06/03/2026 | 07:47
Antena 1, acuzată că a "regizat" accidentarea lui Nicu si de la Survivor. Detaliul observat de telespectatori.

Finalul ultimului episod difuzat duminică a adus, fără îndoială, cea mai mare controversă a sezonului Survivor. Duelul eliminatoriu i-a adus față în față pe Adrian Kaan și Nicu Grigore, într-o confruntare cu reguli simple și bine cunoscute de public: câștigătorul rămâne în competiție, iar pierzătorul pleacă acasă.

Totul părea să urmeze cursul obișnuit, însă momentul decisiv a schimbat complet atmosfera. La scorul de 1-1, în runda care trebuia să decidă eliminarea, Nicu s-a accidentat.

În mod normal, un astfel de incident ar fi dus la un abandon și, implicit, la eliminarea concurentului accidentat, așa cum s-a întâmplat în sezoanele trecute. De data aceasta, însă, prezentatorul Adi Vasile a intervenit și a anunțat:

„În seara asta nimeni nu va fi eliminat, Nicu va ramane sub supraveghere medicală”.

Decizia a surprins și a nemulțumit o mare parte dintre telespectatori, care au simțit că regulile au fost schimbate din mers.

Antena 1, acuzată că a „regizat" accidentarea lui Nicu si de la Survivor.

Reacțiile nu au întârziat să apară, iar pe grupurile de Facebook dedicate emisiunii discuțiile au explodat. Mulți fani au acuzat producția că ar fi „regizat” momentul pentru a evita eliminarea lui Nicu, considerând că situația nu a fost tratată corect.

Comentariile au devenit rapid virale, iar tonul lor arată clar frustrarea publicului. Un telespectator a scris:

„Credeți că a fost pe bune accidentul? Duelul trebuia trecut ca ABANDON, iar Nicu să părăsească competiția pe motiv medical”.

Altcineva a punctat lipsa intervenției medicale imediate:

„Teatru! Când îți sare genunchiul, numai targa te poate ajuta”.

Detaliul observat de telespectatori

În aceeași notă, un alt fan a remarcat:

„Cred că a fost un teatru, că nu am vāzut pe niciun doctor să meargā la el si nicio ambulanţă că se duce la spital! A mers şi a stat frumos cu echipa lui. Nu a avut nicio durere!! Foarte frumos au fost minţiţi si telespectatorii!”.

Observațiile au continuat, un alt utilizator spunând:

„Până să vină targa l-am vazut că stă în picioare pe Nicu”.

Iar concluziile au fost dure:

„Teatru ieftin, înscenare ca să nu plece niciunul acasă”

„Teatru ieftin si prost făcut de producători”.

