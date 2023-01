ZED învârte sume cu șapte zerouri! “Regele șoselelor” își spune povestea banilor acumulați din afaceri

Stilul de viață prezentat de ZED a lansat curioșilor multe întrebări legate de averea pe care antreprenorul o deține. Tocmai din acest considerent, Silviu Zaharia, pe numele său real, a fost prezent în prima ediție a emisiunii CANCAN EXCLUSIV. „Regele șoselelor” a vorbit deschis despre întâmplările care l-au adus în punctul actual de business, ZED susținând că are un capital evaluat la câteva zeci de milioane de euro.



Ei bine, drumul parcurs de Silviu Zaharia nu a fost unul tocmai facil, căci influencerul nu a fost susținut de familie. A plecat alături de părinți în Austria la o vârstă fragedă și s-a întors pe pământ natal pentru a-și deschide afacerea mult visată.

Primii bani i-a câștigat cu sisteme de infotainment pentru BMW, ca mai apoi să ajungă la jante ce costă între 2.000 € și 13.000 €, în funcție de mărime, design și material.

ZED, despre situația financiară premergătoare business-ului: „Nu am fost avuți, mai ales înainte de 1990!”

CANCAN EXCLUSIV: Ai fost susținut la începerea afacerii tale, te-ai împrumutat de la bancă, ți-a dat tatăl tău, ce s-a întâmplat?

ZED: Părinții mei, când au plecat în Austria, au plecat cu o geantă care avea o altă geantă goală în ea sau hainele pe care l-au avut ei. Nu am fost avuți, mai ales înainte de 1990, părinții mei nu au avut.

Primii bani i-am făcut prin business, am avut un BMW E46 și pe vremea aia, în 1998, 1999, când a fost lansată mașina, multimedia din ea era maxim CD, nu aveai Bluetooth, nu aveai MP3 și printr-o coincidență, uitându-mă la tot felul de forumuri, am găsit un aparat construit și dezvoltat de niște chinezi care era identic cu interfața mașinii.

Dar oferea Bluetooth, tot felul de chestii. L-am importat, nu am făcut nimic altceva, am cumpărat aparatul ăla pentru că mi s-a părut mie foarte mișto să îl pun în mașina mea. Era undeva la 200 $, l-am postat într-un forum, nu cu ideea de a-l vinde, ci cu ideea de a face un review.

După ce am mai postat lucruri despre acel aparat, lumea a început să se intereseze, m-am gândit să îl dau la suprapreț, l-am oferit la 600 €. S-au strâns 50-60 de persoane, le-am făcut facturi, am încasat banii, cu banii ăia am cumpărat în loc de 50 de aparate vreo 100.

Le-am furnizat aparatele celor 50-60 de persoane și le-am vândut și pe celelalte 40. Practic, așa am reinvestit banii. După aia am făcut un site, care vindea pe lângă aceste aparate multimedia și piese din carbon – capote, portbagaje, difuzere, oglinzi, pe care le cumpăram din Asia, din Taiwan, și le vindeam în toată Europa.

„Regele șoselelor” face declarații despre averea acumulată din afaceri: „Sunt multe zeci de milioane!”

CANCAN EXCLUSIV: Cât e o pereche de jante la tine?

ZED: Vorbim de un set de patru jante, undeva între, cele mai ieftine, că avem trei categorii, cele mai ieftine sunt undeva la 2000 € pe set, cele mai scumpe până la 23-24 de inci, undeva la 13.000 €.

CANCAN EXCLUSIV: Am citit pe un site că ZED ar avea o avere de 600.000.000 €, tu la suma aia îi cam sufli lui Țiriac în ceafă, nu e adevărat, mă gândesc…

ZED: Nu încă…

CANCAN EXCLUSIV: Dar ești milionar?!

ZED: Depinde ce înseamnă milionar. Dacă îi am activ în cont, suma asta de un milion sau mai multe milioane, niciun milionar nu are suma asta în cont. E foarte funny, că am petrecut Revelionul cu un miliardar, tot am avut discuții și vorbeam. Mi-a zis «eu nu am banii ăștia, eu am banii ăștia blocați în firme».

Niciun om care real este bogat nu are banii în cont și nu îi ține în cont, pentru că este stupid să ții banii ăștia în cont. Dacă tu ai suma asta, încerci să îi învestești, să îți aducă un venit. Banii în cont activ nu îi am, dar am assets. Ce înseamnă assets?

Sunt lucruri sau, de exemplu, apartamente care îți aduc pasiv un venit. Și dacă iei toate aceste asseturi împreună cu mașinile, apartamentele și valoarea firmei împreună sunt multe zeci de milioane probabil! Dar nu am evaluat niciodată suma.

