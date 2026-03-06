Acasă » Știri » Cum arată hotelul deschis de Adela Popescu, Răzvan Fodor, Smiley și Gina Pistol în Vama Veche?

De: Alina Drăgan 06/03/2026 | 06:40
În urmă cu ceva timp, Gina Pistol, Smiley, Adela Popescu, Radu Vâlcan și Irina și Răzvan Fodor anunțau că au pus pe picioare o afacere la care visau de ceva timp. Aceștia au deschis un hotel în Vama Veche, pe care l-au pus la dispoziția turiștilor. Cum arată hotelul deschis de grupul de prieteni?

Adela Popescu, Radu Vâlcan, Smiley, Gina Pistol, Răzvan și Irina Fodor, cele trei cupluri celebre din showbiz, împreună cu alte două familii au cumpărat o pensiune pe litoralul românesc, în Vama Veche. Îndrăgostiți de litoral, aceștia și-au dorit un loc unde să petreacă în voie, iar totul s-a transformat într-o afacere de succes.

Cum arată hotelul din Vama Veche

Hotelul deschis de Adela Popescu și prietenii săi se află în Vama Veche și are 14 camere. Acesta a fost renovat în totalitate cu ajutorul unui arhitect, care a transformat complet unitatea de cazare. Locația este una de vis și insuflă atmosfera de vacanță.

Cum arată hotelul din Vama Veche /Foto: Instagram

În interiorul hotelului există o zonă de luat masa, cu scaune și canapele, iar afară turiștii se pot bucura de o piscină, în jurul căreia sunt așezate mai multe șezlonguri. Hotelul pune la dispoziție doritorilor două tipuri de camere, dublă la parter și dublă la etaj.

„Camerele de la parter cu terasă vă oferă un răgaz intim, îmbinând aspectul modern cu farmecul tradițional. Cu pat dublu sau twin, camerele sunt spațioase și dispun de tot confortul necesar pentru a vă bucura de fiecare moment al escapadei la malul mării. (…)

Toate camerele au baie proprie, sunt dotate cu TV, minibar, spațiu depozitare haine, uscător de păr, halate, prosoape și papuci, cosmetice hoteliere. Aceste camere pot găzdui un număr de 2 persoane, sau 3 persoane ca excepție, prin adăugarea unui pat suplimentar. La cerere, putem adăuga pătuț pentru bebeluși”, se arată în descrierea unei camere, pe site-ul hotelul.

Și în acest an, vedetele pun la dispoziție hotelul pentru turiști, însă cei interesați trebuie să se grăbească căci rezervările au fost deja făcute, iar pentru lunile iunie și iulie cu greu se mai găsesc locuri. Prețul unei nopți de cazare pornește de la 700 de lei și poate ajunge până la 950 de lei pe noapte, în plin sezon.

Foto: Instagram, Facebook

×