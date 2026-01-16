Acasă » Știri » Adela Popescu a făcut anunțul surprinzător despre revenirea în televiziune. ”Abia aștept!”

Adela Popescu a făcut anunțul surprinzător despre revenirea în televiziune. ”Abia aștept!”

De: Denisa Iordache 16/01/2026 | 12:20
Adela Popescu a făcut anunțul surprinzător despre revenirea în televiziune. ”Abia aștept!”
Adela Popescu revine în televiziune
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Adela Popescu are vești mari pentru fanii ei! Așteptarea celor care vor să o revadă pe micile ecrane este aproape de a lua sfârșit. Vedeta a vorbit recent despre acest lucru și a făcut mărturisiri neașteptate. Toate detaliile în articol.

Adela Popescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezențe feminine din showbiz. Dacă a cunoscut succesul pe plan personal, vedeta poate spune același lucru despre viața profesională. După o pauză de pe micile ecrane, soția lui Radu Vâlcan a făcut anunțul mult așteptat.

Adela Popescu revine în televiziune

Cu toate că s-au îngrijorat că nu o vor mai vedea la televizor pe vedetă, fanii trebuie să știe că lucrurile nu vor mai sta așa pentru o perioadă lungă de timp. Adela Popescu și-a îndemnat urmăritorii de pe Instagram să îi adreseze întrebări. Atunci când a fost întrebată dacă se gândește să revină în televiziune, ea a răspuns fără să stea pe gânduri.

Adela Popescu vrea să se întoarcă cu siguranță și așteaptă cu nerăbdare proiectul potrivit pentru ea, dar le-a dat fanilor și un mic spoiler: vor veni proiecte cu siguranță. Prin urmare, cu siguranță nu mai durează mult până când, o vom putea vedea din nou pe micile ecrane.

„Abia aștept! Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine, că o să dau tot ce am mai bun. Sigur că da, și o să vină!”, a spus Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Cum a atins succesul

În urmă cu ceva vreme, Adela le-a povestit fanilor săi că muzica a reprezentat cea mai mare dorință a ei, încă din copilărie. Ei bine, pasiunea a determinat-o să facă orice pentru a reuși, așa că nu s-a dat înapoi de la nimic. Soția lui Radu Vâlcan și-a făcut curaj și s-a dus la ușile artiștilor, în speranța că unul dintre ei îi va descoperi talentul și o va ajuta.

Printre aceștia s-a numărat și Elena Cârstea, căreia Adela Popescu i-a călcat pragul. Cu toate că nu se consideră cea mai cea, Adela a mărturisit că dorința și determinarea au ajutat-o să ajungă departe.

„Am găsit câteva personalități ale muzicii când eram eu micuță, am aflat unde stau, au fost luni întregi în care în fiecare dimineață eram la ușa lor și le spuneam: nu vă supărați, nu vreți să vă cânt o melodie? Era chiar Elena Cârstea, am descoperit adresa ei din București, și am zis că trebuie să mă audă cum cânt. Eu, fiind convinsă că dacă mă aude cum cânt o să zică nu există așa ceva pe pământ. Faptul că eu credeam asta a fost un combustibil uriaș să pot să ajung în toate locurile în care am ajuns, nefiind nici cea mai frumoasă, nici cea mai talentată, nici cea mai inteligentă”, a spus vedeta pe Instagram.

CITEȘTE ȘI:

Adela Popescu și Dan Bordeianu: dragostea ca-n telenovele, trăită pe bune. Povestea care a făcut o țară să creadă în iubire!

Party mare în familia Adelei Popescu. Radu Vâlcan a făcut anunțul: „Astăzi am sărbătorit Crăciunul în avans”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
(P) Cum să porți bluza cu cămașă sau sacou pentru un look office?
Știri
(P) Cum să porți bluza cu cămașă sau sacou pentru un look office?
Românii cu mașini scumpe, vizați de ANAF. Ce se întâmplă cu cei care le-au cumparat cu bani cash
Știri
Românii cu mașini scumpe, vizați de ANAF. Ce se întâmplă cu cei care le-au cumparat cu bani cash
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Mediafax
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan,...
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie...
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a justificat comportamentul, după ce a fost „urecheat” de Cristi Chivu, în direct. Românul a fost călcat pe nervi
Adevarul
„Am vrut să fac o glumă, dar nu era momentul!”. Un reporter și-a...
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
Digi24
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față...
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău când „te cureți”
Mediafax
Cum te ajută, de fapt, dieta MEDITERANEANĂ. Ce se întâmplă în corpul tău...
Parteneri
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Detalii incendiare despre Yasmin Awad de la Survivor! Cine e, de fapt, tatăl ei?
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
Prosport.ro
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
Click.ro
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe...
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi din volumul de intelligence
Digi 24
Ucraina nu mai este dependentă de informațiile americanilor. Țara europeană care oferă acum două treimi...
VIDEO Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de „agenți de unică folosință”, recrutați online de către Moscova
Digi24
VIDEO Tentativă de sabotaj a Rusiei în România. Misiuni executate de „agenți de unică folosință”,...
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
Promotor.ro
Ce faci imediat după un accident? Procedura corectă
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai...
Un mare dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din angajați
go4it.ro
Un mare dezvoltator de jocuri video, prezent și în România, concediază 15% din angajați
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Go4Games
De la Game of Thrones la Tomb Raider. Cum arată noua Lara Croft
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab are nevoie urgentă de mentenanță
Gandul.ro
Început de Băsescu, terminat de Oprescu, dar lăsat de izbeliște de Nicușor Dan, Pasajul Basarab...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
(P) Cum să porți bluza cu cămașă sau sacou pentru un look office?
(P) Cum să porți bluza cu cămașă sau sacou pentru un look office?
Românii cu mașini scumpe, vizați de ANAF. Ce se întâmplă cu cei care le-au cumparat cu bani cash
Românii cu mașini scumpe, vizați de ANAF. Ce se întâmplă cu cei care le-au cumparat cu bani cash
Ce a putut să găsească în pământ un muncitor în construcții în timp ce săpa. Când a deschis ...
Ce a putut să găsească în pământ un muncitor în construcții în timp ce săpa. Când a deschis sacul nu i-a venit să creadă
Plecarea lui Măruță anunță ”prăpădul” în Pro TV. Cesnavicius, criticat de Doina Gradea: ”N-a ...
Plecarea lui Măruță anunță ”prăpădul” în Pro TV. Cesnavicius, criticat de Doina Gradea: ”N-a pierdut audiență, ci identitatea”
Prima reacție a lui Nick, după ce a fost eliminat pe nedrept de la Power Couple
Prima reacție a lui Nick, după ce a fost eliminat pe nedrept de la Power Couple
Două persoane au murit, după ce casa lor a luat foc, în Bacău. Aveau 43 și 45 de ani
Două persoane au murit, după ce casa lor a luat foc, în Bacău. Aveau 43 și 45 de ani
Vezi toate știrile
×