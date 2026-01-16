Adela Popescu a făcut anunțul surprinzător despre revenirea în televiziune. ”Abia aștept!”

Adela Popescu are vești mari pentru fanii ei! Așteptarea celor care vor să o revadă pe micile ecrane este aproape de a lua sfârșit. Vedeta a vorbit recent despre acest lucru și a făcut mărturisiri neașteptate. Toate detaliile în articol.

Adela Popescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate prezențe feminine din showbiz. Dacă a cunoscut succesul pe plan personal, vedeta poate spune același lucru despre viața profesională. După o pauză de pe micile ecrane, soția lui Radu Vâlcan a făcut anunțul mult așteptat.

Adela Popescu revine în televiziune

Cu toate că s-au îngrijorat că nu o vor mai vedea la televizor pe vedetă, fanii trebuie să știe că lucrurile nu vor mai sta așa pentru o perioadă lungă de timp. Adela Popescu și-a îndemnat urmăritorii de pe Instagram să îi adreseze întrebări. Atunci când a fost întrebată dacă se gândește să revină în televiziune, ea a răspuns fără să stea pe gânduri.

Adela Popescu vrea să se întoarcă cu siguranță și așteaptă cu nerăbdare proiectul potrivit pentru ea, dar le-a dat fanilor și un mic spoiler: vor veni proiecte cu siguranță. Prin urmare, cu siguranță nu mai durează mult până când, o vom putea vedea din nou pe micile ecrane.

„Abia aștept! Abia aștept să vină proiectul ăla potrivit pentru mine, că o să dau tot ce am mai bun. Sigur că da, și o să vină!”, a spus Adela Popescu pe rețelele de socializare.

Cum a atins succesul

În urmă cu ceva vreme, Adela le-a povestit fanilor săi că muzica a reprezentat cea mai mare dorință a ei, încă din copilărie. Ei bine, pasiunea a determinat-o să facă orice pentru a reuși, așa că nu s-a dat înapoi de la nimic. Soția lui Radu Vâlcan și-a făcut curaj și s-a dus la ușile artiștilor, în speranța că unul dintre ei îi va descoperi talentul și o va ajuta.

Printre aceștia s-a numărat și Elena Cârstea, căreia Adela Popescu i-a călcat pragul. Cu toate că nu se consideră cea mai cea, Adela a mărturisit că dorința și determinarea au ajutat-o să ajungă departe.

„Am găsit câteva personalități ale muzicii când eram eu micuță, am aflat unde stau, au fost luni întregi în care în fiecare dimineață eram la ușa lor și le spuneam: nu vă supărați, nu vreți să vă cânt o melodie? Era chiar Elena Cârstea, am descoperit adresa ei din București, și am zis că trebuie să mă audă cum cânt. Eu, fiind convinsă că dacă mă aude cum cânt o să zică nu există așa ceva pe pământ. Faptul că eu credeam asta a fost un combustibil uriaș să pot să ajung în toate locurile în care am ajuns, nefiind nici cea mai frumoasă, nici cea mai talentată, nici cea mai inteligentă”, a spus vedeta pe Instagram.

