Adela Popescu și Dan Bordeianu: dragostea ca-n telenovele, trăită pe bune. Povestea care a făcut o țară să creadă în iubire!

Au fost frumoși, tineri și atât de îndrăgostiți încât păreau decupați dintr-o reclamă la ciocolată. S-au cunoscut pe platourile de filmare, s-au iubit sub lumini, camere și priviri curioase, iar acum, la 20 de ani distanță, CANCAN.RO scoate din arhivă o fotografie care spune tot. Inimioare peste tot, Dan îmbrăcat în roșu aprins și Adela zâmbind ca și cum dragostea urma să dureze o viață. Spoiler: n-a durat, dar ce frumos a fost.

Când dragostea din serial a devenit realitate

România îi știa drept Alina și Victor din „Numai iubirea”. Se iubeau pe ecran, se certau, se împăcau, plângeau frumos și se sărutau ca-n filme. Se priveau pe micul ecran cu atâta intensitate, încât plângeau și caii de la dric. Numai că, la un moment dat, cineva a uitat să spună „Stop, se taie!” și povestea a continuat și după ce camerele se opreau. Pe măsură ce filmările avansau, și sentimentele dintre ei creșteau ca într-o-culmea!- telenovelă.

Dan Bordeianu recunoștea, fără ocolișuri, că trăiește ceva special: „Este cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat vreodată. Când sunt cu ea, simt că totul e exact acolo unde ar trebui să fie.”

Adela, sinceră și emoționată, spunea că iubirea lor a venit pe neașteptate: „Nu m-aș fi gândit niciodată că între noi ar putea fi ceva. Pur și simplu «Numai iubirea» a devenit conjunctura noastră.” Am scos batista!

Decor de film, sentimente reale

Fotografia descoperită acum pare ruptă dintr-un album de Valentine’s Day din anii 2000. Inimioare suspendate, decor siropos și Dan, îmbrăcat într-un pulover roșu de zici că era ambalat cadou. Dacă mai avea o fundă, era gata de livrare. Atunci, nimeni nu bănuia că iubirea lor avea să se termine exact cum a început. Telenovelistic, intens, dramatic și sub privirile tuturor.

După succesul uriaș din „Numai iubirea”, cei doi au continuat să joace împreună în „Lacrimi de iubire”. Erau tineri, frumoși și idolatrizați. Adela avea doar 19 ani, făcea școala de șoferi, filma zilnic și lansa primul album muzical. Între două duble, înregistra piese compuse de Florin Grozea, Laurențiu Duță și alți artiști cunoscuți. Așa sunt unii oameni, au talent la toate. Se visa o cântăreață a sufletului după cum declara la vremea respectivă. De muzică nu s-a ales mare lucru.

Dan era deja un star. Iubit de femei, respectat în breaslă, discret în viața personală. Împreună păreau de neoprit. După încheierea filmărilor, au plecat în Grecia. O vacanță cu iz de miere, bungalow-uri, apusuri romantice și planuri pentru viitor. Dan gătea, Adela învăța pentru Bac, iar serile se încheiau pe malul mării. A fost o vacanță specială. „Ne-am simțit foarte bine, am fost înconjurați de prieteni”, povestea Dan. Totul părea perfect. Dar regizorul cel rău al telenovelei reale a decis altfel.

Când iubirea se rupe, chiar și în telenovele

După doi ani povestea de iubire ca în filme a început să scârțâie. Au apărut certurile, oboseala, geloziile. Despărțirea a venit discret, dar dureros. Adela declara atunci: „Am decis să ne despărțim. Motivele țin de viața noastră privată. Rămânem colegi și prieteni.” Surse din apropierea cuplului spuneau că relația se plafonase și că Dan ar fi avut o aventură. La un moment dat, Adela l-ar fi prins cu altă telenovelistă chiar pe platourile de filmare. Au existat și tentative de împăcare.

Paparazzii i-au surprins din nou împreună, plimbându-se pe malul lacului Herăstrău. Adela a fost văzută cumpărând medicamente, iar zvonurile despre o posibilă sarcină au început să circule. Dar n-a fost să fie. Despărțirea a devenit definitivă. Adela a mers mai departe, implicându-se într-o relație cu omul de afaceri Marius Kalmar.

Dan, în schimb, a rămas singur. Discret. Fără apariții mondene. Fără alte relații afișate. Astăzi, privind acea fotografie cu inimioare roșii, e imposibil să nu te gândești cât de fragilă este uneori iubirea. Mai ales când este telenovelistică. Și chiar dacă s-a terminat, rămâne una dintre cele mai intense povești de dragoste din showbiz-ul românesc. Unele iubiri nu sunt făcute să dureze o viață, ci doar să fie ținute minte și să smulgă lacrimi pe micul ecran sau pe marele ecran al vieții.

