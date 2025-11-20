Ce frici de mamă are Adela Popescu. Vedeta s-a ales cu ele după ce s-a uitat la filme americane

Adela Popescu a dezvăluit frica pe care o are atunci când vine vorba despre copiii ei. Vedeta a fost sinceră și a spus că această temere a apărut în urmă cu mult timp, iar acum este foarte atentă. Despre ce este vorba? Află toate detaliile în articol!

Adela Popescu are trei băieți: Alexandru (9 ani), Andrei (6 ani) și Adrian (4 ani). Ea și Radu Vâlcan sunt foarte implicați în creșterea celor mici și vor să se asigure că petrec cât mai mult timp cu ei.

Ce frici de mamă are Adela Popescu

După cum vă spuneam, Adela este o mamă foarte implicată. Încă de la nașterea primului copil, ea a renunțat la proiectele solicitante care îi ocupau mult timp, pentru a se putea ocupa de el. Viața de familie este tot mai solicitantă, iar Adela vorbește cu drag mereu despre copiii ei și relația pe care o are cu ei.

Soția lui Radu Vâlcan a mărturisit că scenele triste din filme, în care copiii erau supărați din cauza lipsei părinților la serbări, au marcat-o cu adevărat și au făcut-o să ajungă la o realizare: niciodată nu va lipsi de la serbările băieților ei. Astfel, vedeta nu ratează niciun eveniment important pentru copiii ei.

„Vedeam în filmele americane scene cu copii triști, când părinții lor nu veneau la serbările școlare, la spectacolele de vioară sau când îi uitau în fața școlii. Nu știu de ce mă impactau atât de tare, mai ales că mie nu mi s-a întâmplat niciodată. Dar acesta este unul dintre motivele pentru care nu lipsesc de la niciun eveniment de-al copiilor mei de la școală”, a spus Adela în mediul online.

