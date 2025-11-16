Acasă » Exclusiv » Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături

Radu Vâlcan a scos „punga cu pungi” din portbagajul dubei. Prezentatorul de la Insula Iubirii, român 100% la cumpărături

De: Adrian Vâlceanu 16/11/2025 | 23:40
La vedete, modestia e adevăratul senzațional! O demonstrează Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii. Surprins de CANCAN.RO la shopping, vedeta arată că se poate și fără figuri în lumea bună a showbizului! Nu doar că își scanează singur produsele, dar are și o „pungă cu pungi”, ca orice român adevărat. 

Chiar dacă e un om realizat, cu bani, cu premiul obținut recent la Gala TV Mania 2025 pentru cea mai bună emisiune de tip Reality TV, și mai ales chiar dacă e soțul la fel de celebrei Adela Popescu, Radu Vâlcan nu se afișează cu bolizi de sute de mii de euro și nu o arde prin localuri scumpe!

Radu Vâlcan analizează temeinic ingredientele produselor

CANCAN.RO l-a surprins pe Radu Vâlcan cu un Mercedes tip van, mai potrivit pentru un inginer constructor decât pentru o vedetă TV. El iese la cumpărături destul de aproape de reședința sa din nordul Capitalei.

Mașina se explică. La cât au muncit el și Adela Popescu la casa lor din Șușani, județul Vâlcea, unul dintre cele mai frumoase județe din țară, e normal să se obișnuiască cu o mașină cu care poți căra țevi, decorațiuni sau ghivece din ceramică.

Radu Vâlcan a scos punga cu pungi din portbagaj

Radu e foarte atent la produsele pe care le cumpără. Scanează coduri de bare, probabil verifică și lista de aditivi și E-uri. E normal, când ai trei copii vrei să le asiguri o alimentație sănătoasă, mai ales în contextul în care cei mici au tentații la tot pasul. E responsabilitatea părinților să-i educe în spiritul unei diete cât mai săracă în calorii goale.

Imaginile arată că Radu Vâlcan se orientează spre fructe, legume verzi, dar se uită și la raftul cu noutăți exotice. Cine știe, poate are chef de noodles în stil thai.

Prezentatorul de la Insula Iubirii are o pungi de rezervă în portbagaj, ca tot românul

Totuși, chiar și la cumpărături, Radu Vâlcan rămâne un bărbat elegant. Pantalonii stil baggy, cu dungi gri aproape imperceptibile pe care îi poartă ne amintesc asta, sunt lejeri și îi vin perfect.

Vestimentația e completată cu o bluză de flanelă complet non-assuming și o șapcă de asasin american undercover, plus pantofii negri care par comozi și se potrivesc la orice. Super ținută de ieșit la niște cumpărături rapide, dar nu ți-ar fi jenă nici să fii pozat așa la o înghețată pe Calea Victoriei sau la Amzei. Senzația că Radu Vâlcan e undercover e completată de faptul că are în mașină o pungă cu pungi, exact ca orice alt român!

×